Toezichthouder: verplicht inloggen met FB-account op Oculus is mogelijk illegaal

De verplichting voor bestaande gebruikers van Oculus-headsets om in te loggen met een Facebook-account is mogelijk illegaal onder de AVG, zo zegt een Duitse toezichthouder. Oculus is tijdelijk gestopt met de verkoop van headsets in Duitsland.

De toezichthouder, de Hamburgse Commissaris voor Gegevensbescherming, noemt de verplichting in een statement aan Heise 'juridisch uiterst twijfelachtig'. Daarbij verwijst de toezichthouder ook naar data-uitwisseling tussen Facebook en WhatsApp, "al hebben twee Duitse administratieve rechtbanken geoordeeld dat een dergelijke procedure niet is toegestaan ​​op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming."

De Hamburgse toezichthouder verwijst naar de AVG, artikel 7 lid 3. Dat is een bepaling over gebruiksvoorwaarden voor diensten die regelt dat toestemming even gemakkelijk ingetrokken kan worden als zij wordt gegeven. "De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Alvorens de betrokkene zijn toestemming geeft, wordt hij daarvan in kennis gesteld. Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan."

Oculus heeft gereageerd door de verkoop van headsets voorlopig te stoppen in Duitsland. Het Facebook-dochterbedrijf zegt te hopen dat het de verkoop weer snel kan starten. De verplichting voor een Facebook-account bij Oculus-headsets voor nieuwe en bestaande gebruikers kwam twee weken geleden naar buiten.