Ierse privacywaakhond moet onderzoek Facebooks EU-datastromen naar VS pauzeren

De Ierse privacywaakhond moet van de Ierse rechter tijdelijk stoppen met het onderzoeken van de overdracht van data van Europese burgers naar de Verenigde Staten. Daarmee zou Facebook tijd krijgen om in beroep te gaan tegen het besluit van de privacywaakhond.

Eerder bleek dat de Ierse privacywaakhond Data Protection Commission Facebook had bevolen om te stoppen met het gebruiken van standaardclausules om datatransfers tussen de EU en de VS mogelijk te maken. Facebook had al aangegeven tegen dit besluit beroep aan te tekenen, omdat het bedrijf vindt dat dit verregaande gevolgen kan hebben voor bedrijven die afhankelijk zijn van deze standaardclausules.

Als onderdeel van de beroepsprocedure stapte Facebook volgens Reuters naar de Ierse High Court, om het onderzoek van de DPC naar Facebook tijdelijk te pauzeren. De Ierse rechter oordeelde in het voordeel van Facebook en heeft DPC geboden het onderzoek stil te leggen. Hoe lang het onderzoek is gepauzeerd, is niet duidelijk. Met het pauzeren van het onderzoek krijgt Facebook volgens de rechtbank de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit van de DPC.

Dataprivacyactivist Max Schrems zegt tegen Reuters dat Facebook claimde meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek en dat het sociale netwerk vond dat het DPC-oordeel 'oneerlijk' zou zijn. In het oordeel wordt alleen Facebook genoemd en worden de andere bedrijven die gebruikmaken van de standaardclausules niet meegenomen. Daarom stapte Facebook naar de Ierse High Court. Facebook zegt dat bedrijven 'duidelijke, globale wetten' nodig hebben die trans-Atlantische datatransfers 'gedurende langere tijd beschermen'.

Schrems startte in het verleden meerdere rechtszaken rondom de datatransfers en zat achter een eerdere zaak in juli die een streep zette door het Privacy Shield. Volgens het Europese Hof van Justitie zijn de standaardclausules niet per definitie strijdig met de GDPR, maar kan de gebruikte invulling van zo'n contract dat wel zijn. Als er bijvoorbeeld niet genoeg effectieve mechanismen zijn om te verzekeren dat de gegevens genoeg worden beschermd, dan kan een standaardcontract alsnog onwettig zijn.