Ierse privacywaakhond mag verder met stappen tegen Facebook-datatransfers VS

De Ierse privacywaakhond DPC mag doorgaan met het onderzoek naar Facebooks data-uitwisseling tussen Europa en de VS. De waakhond wil die datatransfers stilleggen omdat de standaard contractuele clausule waaronder databescherming geregeld is, niet afdoende zou zijn.

De Ierse Data Protection Commission oordeelde in 2020 dat Facebooks overdracht van Europese gebruikersdata naar servers in de Verenigde Staten moest stoppen naar aanleiding van het onwetmatig verklaren van het Privacy Shield-verdrag. Dat zou niet voldoende bescherming bieden tegen disproportionele surveillance door Amerikaanse autoriteiten.

Na dat oordeel bleven alleen nog de zogenaamde standard contractual clauses over; de rechtmatigheid van zo'n clausule verschilt per geval en hangt af van de vraag of er effectieve mechanismen zijn om te verzekeren dat wordt voldaan aan de vanuit de EU gewenste mate van databescherming. De Ierse privacywaakhond vindt van niet. Facebook ging in beroep tegen het bevel, wat een uitstel van de procedure tot nu opleverde.

Na het oordeel van de Ierse High Court kan de Data Protection Commission weer verder met zijn werk. De waakhond moet zijn onderzoek en het daaruit voortvloeiende schorsingsbevel afronden en die laatste moet ook goedgekeurd worden door andere privacybeschermers in de EU. Dat kan maanden duren en in die tijd is er voor Facebook nog de mogelijkheid om de procedure verder aan te vechten, schrijft onder andere The Wall Street Journal.

Mocht de standaard contractuele clausule voor Facebook inderdaad ongeldig verklaard worden, dan mag het bedrijf gegevens van Europese gebruikers niet meer op Amerikaans grondgebied opslaan. Dat betekent dat het de data terug moet brengen naar Europa of dienstverlening aan Europeanen moet schorsen. Een nieuw wettelijk kader voor data-uitwisseling tussen de twee werelddelen zou hier een oplossing voor zijn, maar dat is er nu niet.

Van de procedure hangt veel af, omdat deze een precedent kan scheppen dat enorme effecten zou hebben op talloze bedrijven die data uitwisselen tussen de twee continenten. Facebook heeft te maken met de Ierse databeschermer omdat het bedrijf zijn hoofdkwartier in dat land heeft gevestigd.