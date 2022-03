Iers rapport: slechts 2 procent van GDPR-zaken tegen Big Tech is afgerond

Het overgrote deel van de GDPR-zaken tegen grote techbedrijven als Apple, Google en Facebook blijft op de plank liggen. De Ierse privacytoezichthouder moet deze afwikkelen, omdat de bedrijven daar gevestigd zijn. Er staan nog 160 zaken op de backlog.

Ierland krijgt van andere Europese landen veel grensoverschrijdende GDPR-zaken doorverwezen, omdat grote techbedrijven zoals Apple, Microsoft, Google, TikTok en Facebook in Ierland gevestigd zijn. Tussen mei 2018 en mei 2021 heeft Ierland in totaal 394 zaken doorverwezen gekregen, schrijft de Ierse burgerrechtenorganisatie Irish Council for Civil Liberties in een rapport. Daarvan heeft de Ierse privacyautoriteit er 164 onderzocht, maar slechts vier keer kwam er een uitspraak van de waakhond. Er zijn nog 160 grote zaken die op een backlog staan.

Met 98 procent onopgeloste zaken scoort de Ierse toezichthouder verreweg het slechtst in vergelijking met andere Europese privacyautoriteiten. Ook Nederland staat relatief hoog in de rangschikking van onopgeloste zaken. Volgens het ICCL-rapport heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nog 66 zaken op de plank liggen. Ook Nederland krijgt relatief veel zaken doorverwezen, omdat verschillende grote techbedrijven hun hoofdkantoor in Amsterdam hebben. Dat gaat bijvoorbeeld om Snap, Uber en Zoom.

De ICCL roept op tot hervorming en versterking van de Ierse privacytoezichthouder en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. De ICCL stelt dat GDPR-handhaving tegen Big Tech verlamd is door het uitblijven van ontwerpbesluiten over grensoverschrijdende zaken door Ierland.

De recente Ierse boete van 225 miljoen euro voor WhatsApp is een van de vier besluiten die wel zijn gemaakt. De Ierse waakhond trad daarbij op namens verschillende Europese privacyautoriteiten, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de Irish Times ging het proces bij het geven van die boete zeer moeizaam. De Ierse toezichthouder zou de zaak af hebben willen doen met een boete tussen de 30 en 50 miljoen euro. Acht andere Europese toezichthouders tekenden daar bezwaar tegen aan, waardoor de boete uiteindelijk veel hoger uitviel.