'Twitter Blue'-abonnement kost volgens dataminer 2,99 dollar per maand

De welbekende dataminer Jane Manchun Wong heeft informatie gevonden over een betaald abonnement bij Twitter. Twitter Blue biedt voor 2,99 dollar per maand een undo tweet-functie, mappen voor bookmarks en mogelijk een abonnement op de Scroll-dienst.

De Scroll-dienst komt van het gelijknamige bedrijf dat begin deze maand overgenomen is door Twitter. Abonnees van die service krijgen een reclamevrije ervaring op deelnemende websites en in ruil daarvoor gaat een deel van het lidmaatschapsgeld naar die sites. Deze dienst zou geïntegreerd worden met Twitter en onderdeel worden van een betaald abonnement, staat in de bekendmaking.

Volgens Wong komen er meerdere prijsniveaus, maar of 2,99 dollar dan de vanafprijs is, is niet duidelijk. De undo send-functie behelst een timer die vijf tot dertig seconden loopt nadat op send gedrukt is. In die tijd kan de tweet nog teruggetrokken worden. Wong publiceerde die vinding in delen in maart en april. De functie om een tweet na het posten te verwijderen, is gratis.

Twitter besprak de mogelijkheid van betaalde abonnementen vorig jaar, ten tijde van een omzetdaling. In een earnings call met investeerders vertelde Twitter-ceo Jack Dorsey dat het bedrijf een 'erg hoge lat heeft' voor wanneer het consumenten zou vragen om te betalen voor onderdelen van Twitter. Dorsey vertelde dat een mogelijke abonnementsdienst de huidige inkomsten uit advertenties moet 'complementeren' en dus niet vervangen.

Andere projecten van Twitter waarbij betaling komt kijken, zijn Super Follows en de Tip Jar. Alleen die laatste is beschikbaar, en dan alleen bij een selecte groep gebruikers, maar iedereen kan wel fooi in die potten doen.