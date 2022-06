PlayStation 4-versie Hades duikt op bij Zuid-Koreaanse keuringsautoriteit

Hades, de rogue-like van Supergiant Games, komt mogelijk uit voor de PlayStation 4. De game is langsgekomen bij de Koreaanse Game Rating and Administration Committee, die heeft bepaald dat de game voor spelers van 15 jaar en ouder is.

Dergelijke leeftijdscertificeringen zijn wel vaker een allereerste indicatie dat een game op komst is. Officieel hebben de makers van de game nog niets gezegd over een versie voor de PlayStation 4. Tot nu toe is de game uitgekomen op Windows, macOS en de Nintendo Switch, met cross-savefunctionaliteit tussen pc en Switch. Als de game op de PS4 uitkomt, is de kans zeer groot dat hij ook speelbaar is op de PS5.

Take-Two staat op de pagina genoteerd als aanvrager van de certificering. Wellicht dat de gameuitgever of diens Indie-afdeling Private Division de fysieke distributie van de game op zich neemt, in ieder geval in Zuid-Korea. Van origine is Supergiant Games zelf de uitgever van Hades.

Hades wordt omschreven als een rogue-like dungeoncrawler die een aantal aspecten van andere Supergiant-games combineert, zoals snelle actie en personage-gedreven verhalen. Als speler kruip je in de huid van de onsterfelijke Prince of the Underworld en is het doel om los te breken van de god van de dood en de onderwereld. Hades won de prijs voor de beste indiegame en actiegame bij The Game Awards in 2020.

Andere titels van de studio zijn Bastion, Transistor en Pyre. Afgezien van Bastion, hun eerste titel, zijn Supergiants games nooit naar het Xbox-platform gekomen.