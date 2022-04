Hades-spelers kunnen savegames tussen pc en Switch uitwisselen

De game Hades krijgt een cross-savefunctionaliteit. De game kwam in september uit voor de pc en Nintendo Switch, maar had die functie toen nog niet. Ontwikkelaar Supergiant Games heeft de ondersteuning daarvoor nu toegevoegd door middel van een update.

Supergiant Games laat op Twitter weten dat de functie nu is toegevoegd aan de Nintendo Switch. Daarbij maakt de ontwikkelaar duidelijk dat het gaat om een functie waarbij savegames naar en vanaf de Switch kunnen worden gestuurd. Gebruikers hoeven daarvoor alleen de functie 'cross-saves' in het hoofdmenu van de game op de Switch te kiezen en verbonden te zijn met een Steam- of Epic Games-account. Door te pauzeren en het spel te verlaten wordt de progressiedata vanzelf geüpload.

Als het spel via Steam wordt gespeeld, wordt de progressie automatisch gesynchroniseerd in de cloud. Bij een wissel van het platform pakt de Switch die laatste savedata, zodat de speler verder kan gaan waar hij was gebleven. Hades had bij de officiële release in september eigenlijk al moeten verschijnen met deze cross-savefunctionaliteit, maar dat werd toen uitgesteld om te voorkomen dat de hele game moest worden uitgesteld.

Hades is een relatief groot succes. De game kwam op 10 december 2019 in early access en kwam op 17 september officieel uit; een paar dagen na die release bleek dat de game al meer dan een miljoen keer was aangeschaft. Het spel wordt ook erg hoog beoordeeld in zowel recensies van spelers als gamereviewers, zoals blijkt uit de gemiddelden op de site Metacritic.

Hades wordt omschreven als een rogue-like dungeoncrawler die een aantal aspecten van andere Supergiant-games combineert, zoals snelle actie en personage-gedreven verhalen. Als speler kruip je in de huid van de onsterfelijke Prince of the Underworld en is het doel om los te breken van de god van de dood en de onderwereld.