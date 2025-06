Hades komt in 2024 naar iOS als onderdeel van Netflix Games

Supergiant Games brengt de dungeoncrawler Hades 'ergens in 2024' uit op iOS als onderdeel van Netflix Games. Voor de mobiele port werkt de ontwikkelaar samen met Secret6. Om de game te spelen is een actief abonnement op de streamingdienst vereist.

Volgens Supergiant is Hades geoptimaliseerd voor iPhones vanaf iOS 16. De volledige vereisten worden op een later moment bekendgemaakt. Vanwege technische beperkingen kunnen bestaande savebestanden van Hades niet worden overgezet naar de smartphoneversie. Supergiant zegt geen plannen te hebben voor een Android-versie van de game.

Netflix Games is sinds eind 2021 beschikbaar. Netflix-abonnees kunnen daardoor zonder extra kosten een selectie van iOS-games spelen. Sinds de release is het aanbod fors gegroeid. De streamingdienst is van plan om tegen het einde van dit jaar veertig games uit te brengen op zijn platform.

Hades werd in 2020 na een earlyaccessperiode uitgebracht voor de pc, Mac en Nintendo Switch. Later kwam het uit voor de PlayStation- en Xbox-consoles. Hades was de eerste game ooit die een Hugo Award won. De precieze releasedatum voor de iOS-versie van Hades wordt op een later moment bekendgemaakt.