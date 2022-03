Round-up games zomer 2021

In de laatste round-up die we plaatsten, kwam Valheim voorbij, een door een piepkleine Scandinavische studio ontwikkelde game die een enorm succes zou worden. Nu is er een vergelijkbare game, tenminste wat kleinschaligheid en succes betreft. Death's Door is gemaakt door Acid Nerve, een Engelse studio die slechts twee personen telt, hoewel zij tijdens het maken van de game hulp kregen van drie anderen. Net als Valheim is ook Death's Door dus door slechts vijf man in elkaar gezet. En ook Death's Door scoort goed. Daarmee zijn zo ongeveer de enige overeenkomsten tussen beide games benoemd. Death's Door verscheen eind juli voor Windows en Xbox, en de pers is over het algemeen zeer positief over de stijlvolle action-adventuregame.

Titel Death's Door Platform Windows, Xbox One, Series X|S (gespeeld op Windows) Prijs € 19,99

In Death's Door ben je een naamloze kraai die onsterfelijk is. Je bent een reaper in dienst van de Reaping Commission Headquarters en hebt als taak om de ziel te stelen van een levend monster. Dat is de opmaat naar een avontuur waarin je van alles leert over degenen waar je de zielen van steelt en over de duistere kanten van je werkgever. Het hele verhaal in de game is duister, maar ook fantasievol en het wordt goed gebracht.

Dat het verhaal indruk maakt, komt ook door de grafische stijl die de makers hebben gekozen. Voor het opvallende uiterlijk hebben de makers zich naar eigen zeggen laten inspireren door The Legend of Zelda en de animatiefilms van het Japanse Studio Ghibli. Wij zagen vooral raakvlakken met de erg mooie mobiele game Monument Valley, al geldt dat met name voor het eerste deel van de game. De latere delen zijn echter minstens zo mooi. De kleuren zijn overal aan de donkere kant, alsof er een grauwsluier over de hele spelwereld ligt, wat erg goed past bij het verhaal. Wat ons betreft is de stijl van Death's Door zeer geslaagd. Sterker nog, het is de sterkste kant van de game.

Death's Door is een realtime actiegame waarin je de wereld via een vast isometrisch camerastandpunt beziet. Met de kraai trek je door verschillende landschappen; van stedelijke omgevingen tot bergen en moerassen. Ondertussen versla je vijanden en los je puzzels op. Bij dat vechten en puzzelen wordt de invloed van Zelda duidelijk. De makers noemen echter ook Dark Souls als invloed, iets dat al duidelijk werd in Titan Souls, de eerste game die het Engelse duo afleverde. Waar Titan Souls inzette op eenzelfde moeilijkheidsgraad als Dark Souls, is Death's Door iets vergevingsgezinder.

Veel vechten

Puzzelen is één kant van de game, maar de hoofdmoot wordt gevormd door vechten. Dat vechten wordt gekenmerkt door het zoeken naar een opening. Zeker bij de vele sterkere tegenstanders is het zaak om afstand te houden en te zoeken naar het juiste moment en het juiste middel om toe te slaan. Je begint met een zwaard en een boog. Opvallend is dat je voor die boog een oneindige voorraad pijlen hebt, maar ze niet onbeperkt kunt afschieten. Je hebt een soort energiebalk met een aantal vakjes en die loopt leeg zodra je een pijl afschiet. Als de balk leeg is, kun je niet meer schieten. Je vult de balk door aanvallen uit te voeren met je zwaard. Zo word je dus gedwongen om af te wisselen en belangrijker: je wordt gedwongen om je vijanden van dichtbij aan te vallen.

Dat is spannend omdat je kraai kwetsbaar is. Je start met een balk van slechts vier vakjes gezondheid en bij de minste aanraking van een vijand gaat daar al een vakje af. Vandaar dat de dodge die je hebt zo waardevol is. Het is waar Dark Souls om de hoek komt kijken: je gaat makkelijk dood. Alleen als je leert om de juiste dans uit te voeren - op de juiste momenten schieten, je zwaard gebruiken, wegduiken - kun je de gevechten overleven. Uiteraard krijg je er gedurende de game opties bij. Je leert bommen gooien, vuur gebruiken en krijgt - heel erg Zelda - een Grappling Hook. Er zijn zelfs best veel verschillende wapens die je kunt bemachtigen; van twee snelle dolken tot een zware hamer. Al net zo Zelda is dat de opties die de kraai krijgt, een belangrijke rol spelen bij het puzzelen. Je ontsluit op die manier delen van de spelwereld die je al wel gezien hebt, maar nog niet kon bereiken.

Dat klinkt allemaal goed: een uiterlijk als Monument Valley en gameplay die lijkt op Zelda en Dark Souls. Toch zijn we minder enthousiast over de game dan sommige collega's zijn (de game krijgt hier en daar tienen). Over het uiterlijk van Death's Door hebben we niets dan lof. De stijl is kleurrijk en afwisselend, maar toch steeds zeer herkenbaar. Ook de muziek is erg goed en het verhaal redelijk onderhoudend. Over de gameplay zijn we echter minder te spreken.

Extra gadgets

De game heeft flink geleend van Zelda, met de extra gadgets die je gedurende de game krijgt. Net als bij Zelda gebruik je die zowel voor puzzelen als tijdens het vechten. De puzzels zijn echter lang niet zo inventief als die van Zelda. De nadruk ligt hier dan ook veel meer op vechten. En juist dat vechten is wat ons betreft niet helemaal goed uitgewerkt. Er is in de game een duidelijk verschil tussen gewone tegenstanders en bosses. De gewone tegenstanders zijn vrij makkelijk te verslaan, maar de bosses zijn - uiteraard - veel uitdagender. Ze zijn echter ook nogal saai. Ze hebben voornamelijk veel hitpoints, wat ervoor zorgt dat je lange gevechten voert. Daarbij moet je dus zorgen dat je zelf niet geraakt wordt, want na een paar treffers - hoe licht ook - ben je dood. Dat is inderdaad de Dark Souls-kant van de game, maar in die game is het veel beter uitgewerkt.

De opties die je hebt tijdens vechten zijn nogal saai. De wapens zijn niet heel verrassend, niet heel goed uitgewerkt en daardoor ook niet heel nuttig. Dat komt ook doordat het opwaarderen van je eigenschappen weinig verschil lijkt te maken. Zeker bij iets als je base speed merkten we eigenlijk nauwelijks verschil. Het past vast niet in het concept dat de makers voor de game hebben verzonnen, maar een block of parry was erg prettig geweest en had wat ons betreft wel degelijk gepast bij een game als Death's Door. Het had het vechten er wat ons betreft alleen maar afwisselender en leuker op gemaakt. En nu we het toch over zaken hebben die we missen; een kaart was ook welkom geweest. Je hebt zo'n tien uur nodig om de game uit te spelen. Gelukkig is het de moeite waard om daarna de spelwereld nog eens goed te verkennen, op zoek naar delen die je voorheen niet kon bereiken.