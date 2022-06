Gaming Round-Up

We hebben deze week twee ‘gratis’ games in de aanbieding. Dat wil zeggen: ze zijn niet echt gratis, maar abonnementhouders van Game Pass of PlayStation Plus kunnen de games in kwestie gratis downloaden. We beginnen op de PlayStation 5, waar een simpele, maar zeer vermakelijke game ligt te wachten, in de vorm van Destruction Allstars. In deze game draait het om het zo effectief mogelijk botsen tegen andere auto’s, in een poging ze uit te schakelen. Het doet in die zin denken aan klassieke games als Destruction Derby, maar dan met styling die lijkt op iets als Overwatch. Toeval of niet: deze game draait niet alleen om de auto’s, maar vooral ook om de Allstars die erin zitten. Elke Allstar heeft een eigen speciale aanval en een eigen speciale auto waarmee hij of zij extra schade kan aanrichten. Het is dus het aloude ‘Destruction Derby’-principe, gecombineerd met het hero-systeem dat we kennen van arena-style-games als Overwatch.

“Live from Barcelona, this is Mayhem!” Het is de voor liefhebbers van vechtsporten bekende stem van Bruce Buffer die het startsignaal geeft voor een potje beuken in één van de op destructie gerichte arena’s. Maximaal zestien AllStars rennen de arena in, op zoek naar een van de op platformen staande auto’s. Vervolgens wordt het chaos. De auto’s racen achter elkaar aan en proberen elkaar zo hard mogelijk te raken. Een hit levert punten op, een hardere hit meer punten en weet je een tegenstander helemaal uit te schakelen, dan levert dat natuurlijk nóg meer punten op. De winnaar van dit potje Mayhem is uiteraard de speler die na afloop de hoogste score heeft behaald. Makkelijker gezegd dan gedaan, want uiteraard is jouw auto ook doelwit van de andere spelers, dus regelmatig wisselen van wagen is pure noodzaak. Je auto heeft een levensbalk en als die in het rood komt, is een nieuw beukijzer geen overbodige luxe.

Speciale auto's

Overstappen doe je niet alleen in andere ‘normale’ auto’s, maar van tijd tot tijd ook in je Hero-auto. Dat is een speciale wagen die hoort bij de AllStar die je hebt gekozen en die je kunt oproepen als je een bepaald balkje hebt gevuld door punten te scoren en Shards te verzamelen. Die Shards kun je alleen te voet oppikken, wat vooral slim is om te doen als je balkje bijna vol is en je op zoek bent naar een nieuwe auto: je Hero-auto is immers altijd een betere keuze. In de praktijk blijkt dat de keuze voor een AllStar, voorafgaand aan de wedstrijd, vrijwel volledig wordt bepaald door hoe tof en/of effectief zijn auto is. Het personage Blue Fang heeft bijvoorbeeld de Shredder, een wagen met zeven grote cirkelzagen voorop. Activeer je de speciale aanval van deze wagen, dan beginnen de zagen te draaien en is elke auto die je ermee aanraakt in één klap verwoest: dat is lekker punten harken. Nu heeft elke AllStar dus zo’n auto met een speciale aanval, maar het valt wel op dat Blue Fang vaak als eerste vol is. Dat wil zeggen: per potje Mayhem kunnen maximaal vier spelers met hetzelfde personage spelen. De vijfde speler die ook Blue Fang had willen zijn, moet dus een andere AllStar kiezen. Hieruit kun je opmaken dat er wellicht wat balans-issues zijn waardoor niet alle AllStars even effectief zijn om mee te spelen, maar een groot probleem is dat niet. Er zijn zeker meer goede keuzes - Ratu is onze favoriet - dus er is altijd wel een goede optie beschikbaar.

Behalve de specifieke auto hoort bij elke AllStar ook een ‘Breaker’. Dat is een speciale vaardigheid of aanval die je te voet kunt gebruiken en waarmee je ook punten kunt scoren. Zo is het personage Hana juist te voet heel gevaarlijk. Personages kunnen te voet op elkaar springen en elkaar zo omver duwen. Dat gaat zonder al te veel pijn, maar als Hana haar Breaker activeert, veranderen haar duwtjes in directe knock-outs. Andere AllStars hebben een Breaker die ze tijdelijk onoverwinnelijk maakt of bijvoorbeeld een rookgordijn activeer of mijnen en andere valstrikken plaatst. Zo wordt een op het oog simpel potje beuken al een stuk tactischer en interessanter. En het maakt verschil. De potjes waarbij wij de Car Breaker van Ratu goed wisten te gebruiken, wonnen we heel vaak. Dat komt aan op timing en op hoe vaak je in een potje die Car Breaker kunt inzetten. Je Hero-auto kan immers ook gewoon worden gesloopt en als dat gebeurt, moet je het balkje opnieuw vullen om de auto opnieuw op te kunnen roepen.

Mayhem is het leukst

Mayhem is zonder twijfel het leukste onderdeel van Destruction AllStars. Het is een modus waarin je per definitie solo speelt, waarin de potjes snel verlopen en het niet moeilijk is om leuk mee te doen. Potjes winnen vereist natuurlijk wel wat oefening. Dat kun je eventueel ook doen tegen bots, in de oefenmodus van het spel. Dit is ook een goede plek om de overige spelmodi eens uit te proberen, want Mayhem is niet het enige dat je kunt spelen. Gridfall is net als Mayhem een modus waarin elke speler solo speelt, maar met een ander doel. Je speelt in een arena waarvan de vloer stukje bij beetje verdwijnt. Het doel is om als laatste over te blijven. Dat doe je door zelf geen fouten te maken, te voorkomen dat anderen je in de afgrond duwen en zelf, waar dat kan, anderen juist wél van het plateau af te beuken. In de team-based spelmodus Carnado is er in het midden van het veld een grote tornado. Daar dien je ‘gears’ te dumpen die je hebt verdiend door auto’s van de tegenstander te beuken. Schakel je een tegenstander uit, dan steel je ook zijn gears. Het team dat aan het einde de meeste gears heeft verzameld én ze in de tornado heeft gedumpt, wint. Stockpile, de laatste modus, lijkt daar op. Dit speel je in een normale arena, alleen zijn er nu drie spaarbanken in geplaatst. Ook hierin kun je gears stoppen, en het team dat de meeste gears in een specifieke bank heeft gestopt, is eigenaar van die bank. Zorg dat je aan het einde minstens twee banken bezit en je wint het potje.

Hoewel de aanwezigheid van de extra modi zeker niet onaardig is, moge duidelijk zijn dat Destruction AllStars voornamelijk op Mayhem draait. Daardoor is het wel jammer dat voor die spelmodus maar een vrij klein aantal arena’s beschikbaar is. Je speelt steeds dezelfde drie banen en dat haalt na verloop van tijd de lol er een beetje uit. Dan nog kun je met alle AllStars genoeg variëren en verlopen de potjes ook steeds behoorlijk anders, maar meer content zou hier welkom zijn. We sluiten niet uit dat de team-based spelmodi populariteit zullen vergaren onder spelers die graag met dezelfde mensen samen spelen, maar dan nog voelt Mayhem aan als het duidelijk succesnummer. Het spel deelt iets van de charme van een game als Fall Guys: niet moeilijk om leuk mee te doen en het is mogelijk om snel een aantal potjes af te werken, bijvoorbeeld in je pauze.

Dat de sfeer in de game lekker is, helpt. We noemden al Bruce Buffer, maar ook het commentaar tijdens de potjes is leuk om te horen. De commentatoren benoemen wat je zoal doet, laten het weten als je Hero-auto klaarstaat en kraken je een beetje af als je al te ver achterop raakt. Het is wel jammer dat alles over jezelf gaat: voor het gevoel van echtheid van het commentaar was het beter geweest als er ook wat algemene dingen over het verloop van het potje zouden worden gedeeld.

De beelden passen goed bij de ‘ophypende’ stijl van de aankondiging en het commentaar. De Breakers gaan gepaard met leuke visuele effecten en datzelfde geldt voor het uitschakelen van andere auto’s, waarbij een Wreck of Annihilation soms zelfs wat lijkt op de manier waarop een Takedown in de oude Burnout-games in beeld werd gebracht.