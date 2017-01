Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 19:09, 1 reactie • Feedback

De game Little Nightmares verschijnt op 28 april. Dat blijkt uit een trailer die uitgever Bandai Namco online heeft gezet. Het was al langer bekend dat de uitgever op de planning had staan om de puzzelgame komend voorjaar uit te brengen.

Little Nightmares zal verschijnen voor de PS4, Xbox One, Windows en op Steam. De puzzelgame speelt zich in onderwaterstad The Maw. De hoofdpersoon is het meisje Six, dat wil ontsnappen uit die stad en daarvoor allerlei puzzels moet oplossen.

De game komt uit de koker van Tarsier, een Zweedse studio die onder meer meewerkte aan Little Big Planet. Het is de eerste game die Tarsier naar eigen idee mag maken van de Japanse uitgever.