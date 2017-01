Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 18:54, 8 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant ZTE heeft het prototype van een telefoon laten zien die met een 'kleefhoesje' aan een spiegel of muur kan hangen en die gebruikers kunnen besturen met de ogen. ZTE is een Kickstarter-campagne begonnen om het toestel aan de man te brengen.

De achterkant van de Hawkeye-telefoon is niet zelfklevend, maar ZTE wil het hoesje dat het kleven van het toestel aan een verticaal oppervlak mogelijk maakt standaard meeleveren, blijkt op de Kickstarter-pagina. De telefoon houdt via een camera aan de voorkant de positie van de ogen in de gaten en maakt het mogelijk om door pagina's te scrollen of van foto te wisselen door de positie en beweging van het oog te interpreteren.

De Android-smartphone heeft een 5,5"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 625-soc, met acht op 14nm gemaakte Cortex A53-processors en een Adreno 506-gpu. ZTE stopt daar 3GB aan werkgeheugen bij, terwijl de opslag 32GB zal zijn.

ZTE rust het toestel uit met een 3000mAh-accu. De telefoon krijgt daarnaast een dubbele camera aan de achterkant. De tot nu toe genoemde 4g-banden wijzen erop dat het toestel slecht tot niet zal functioneren op 4g-netwerken in de Benelux.

De bedoeling is dat backers de telefoon in september van dit jaar krijgen. Het is nog de vraag of ZTE het doel behaalt. In totaal zijn er nu 163 backers, die in totaal 31.000 dollar hebben ingelegd. De fabrikant heeft nog 31 dagen om het doel van 500.000 dollar te bereiken.

ZTE zette 'Project CSX' op als 'crowdsourced' telefoon, waarbij mogelijke backers van tevoren mochten stemmen op functies. Daarbij stond 'stock Android' lang op de eerste plaats, maar op de laatste dag zakte die functie van de eerste plaats af en ZTE lijkt dat stock Android niet te implementeren.