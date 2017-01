Door Mark Hendrikman, maandag 23 januari 2017 21:30, 4 reacties • Feedback

ZTE laat weten dat zijn 'crowdsourced' en crowdfunded Hawkeye-smartphone op het gebied van specificaties wellicht niet aan iedereens verwachtingen voldoet. Het bedrijf vraagt zijn gemeenschap nu om met voorstellen te komen om dat probleem weg te nemen.

In een blogpost laat ZTE-topman Jeff Yee weten dat het naast een laagdrempelige prijs de voorrang gaf aan de populairste opties die uit de poll kwamen. Dat waren oogbesturing en een 'kleefhoesje'. In zijn ijver om deze functies aan de telefoon mee te geven en de prijs toch laag te houden, is gekozen voor een Qualcomm Snapdragon 625-soc in plaats van een nieuwere, krachtigere chip. 'Toen we de specificaties van de telefoon bekendmaakten, beseften we dat oogbesturing en een kleefhoesje bij een midrange-telefoon wellicht toch niet aan de verwachtingen van onze backers voldoet.'

De Kickstartercampagne moet 500.000 dollar ophalen, maar heeft tot op heden iets boven de 35.000 dollar opgehaald met nog 26 dagen te gaan. Volgens projecties van Kicktraq gaat de campagne op deze manier dat doel bij lange na niet halen.

De schoen wringt volgens ZTE bij de prijs. Die is namelijk voor backers al op 199 dollar vastgezet en kan voor hun niet meer veranderd worden. Dat kan alleen nog voor mensen die het toestel na introductie nog willen kopen. Om de kosten overzichtelijk te houden en tegelijk toch te proberen gedurende de campagne publiek te trekken, is ZTE bereid om het ontwerp van de smartphone opnieuw te veranderen, maar het bedrijf vraagt het publiek om een enkele specifieke verbetering aan te wijzen.

Wederom vraagt het bedrijf in de vorm van een poll welk enkel onderdeel van de smartphone gebruikers het liefst verbeterd zouden zien. 'Een upgrade van een Snapdragon 625 naar een 835' staat met bijna 50 procent van de stemmen bovenaan. Andere opties zijn 'upgrade de accu van 3000mAh naar 3500 mAh', 'zet er stock Android op' en 'anders'. In de reacties wordt onder het mom van 'anders' regelmatig gesteld dat de telefoon 4GB ram moet krijgen. Nu heeft het nog 3GB.