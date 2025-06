Little Nightmares III krijgt co-op en verschijnt volgend jaar

Supermassive Games en Bandai Namco hebben Little Nightmares III aangekondigd. De game krijgt voor het eerst een optie om samen met anderen te spelen via online co-op. Little Nightmares III komt volgend jaar uit voor consoles en de pc.

Supermassive Games en Bandai Namco kondigden Little Nightmares III aan met een trailer tijdens de gamescom in Keulen. De game introduceert twee nieuwe speelbare personages, Low en Alone. Gamers kunnen de game samen spelen via online co-op. Het is niet bekend of de game ook lokale co-op krijgt. Little Nightmares III kan ook alleen gespeeld worden; in dat geval wordt het tweede personage bestuurd door AI.

Spelers zitten in de game vast in The Spiral, een 'cluster van verontrustende plaatsen', en moeten daaruit ontsnappen. Gaandeweg moeten ze puzzels oplossen en komen ze nieuwe vijanden tegen: de trailer toont bijvoorbeeld een gigantische baby.

Little Nightmares III wordt ditmaal ontwikkeld door Supermassive Games, bekend van onder meer Until Dawn, The Dark Pictures Anthology en The Quarry. De oorspronkelijke studio achter Little Nightmares, Tarsier, maakte vorig jaar bekend dat het klaar is met de franchise. Bandai Namco mocht echter nieuwe games in de franchise blijven maken. Supermassive Games werkte eerder al aan de serie; het bedrijf bracht in 2021 een Enhanced Edition van Little Nightmares II uit.