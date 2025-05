Remaster van horrorgame Until Dawn verschijnt in 2024 voor PS5 en pc

Sony brengt dit jaar een geremasterde versie van de horrorgame Until Dawn uit voor de PlayStation 5 en pc. Het origineel verscheen in 2015 exclusief voor de PS4. De nieuwe versie is volgens Sony opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5.

De remaster van de game bevat 'nieuwe en verbeterde animaties', en geüpgradede personages, omgevingen en effecten, belooft Sony. Het origineel werd ontwikkeld in de Decima-engine, die gemaakt is door Guerrilla Games en ook onder meer voor Horizon: Zero Dawn en Death Stranding is gebruikt, maar de remaster wordt ontworpen in Unreal Engine 5.

Naast grafische upgrades is er ook een 'third-personcamera' toegevoegd, waardoor spelers 'verbeterde en nieuwe locaties kunnen ontdekken met nieuwe interacties en verzamelobjecten'. De uitgever laat weten dat het verhaal van de game behouden blijft, maar daar 'onontgonnen, emotionele delen' aan toevoegt.

Until Dawn kwam oorspronkelijk in 2015 uit voor de PlayStation 4. De game gaat over een groep tieners die een avond in een berghut moeten overleven. De keuzes van de spelers beïnvloeden het verhaal; alle acht speelbare personages kunnen door verkeerde keuzes het loodje leggen.

Supermassive Games ontwikkelde het spel en heeft daarna aan verschillende andere narratieve horrorgames gewerkt, waaronder The Quarry en de titels uit de Dark Pictures-anthologiereeks. De remaster wordt niet door Supermassive Games ontwikkeld, maar door de nieuwe ontwikkelstudio Ballistic Moon. Die studio bestaat uit veel voormalige Supermassive Games-ontwikkelaars. Behalve aan een remaster, wordt er ook aan een film gewerkt die is gebaseerd op Until Dawn.