Mintrocket brengt Dave the Diver in april uit voor de PlayStation 4 en 5

Studio Mintrocket zal Dave the Diver ergens in april uitbrengen voor de PlayStation 4 en 5. De gerenommeerde game kwam eerder voor de pc en Nintendo Switch uit. De studio kondigt ook gratis dlc omtrent Godzilla aan voor de game.

De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar laat dit tijdens Sony's State of Play-evenement weten, maar geeft nog geen specifieke datum. Ook voor de dlc geeft het bedrijf slechts een releasemaand, namelijk mei. Eerder kreeg Dave the Diver al een dlc met cross-overcontent van Dredge. De verhalende management- en roguelikehybride kwam na een Early Access-traject van een jaar in respectievelijk juni en oktober 2023 uit voor de pc en Nintendo Switch.