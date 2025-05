Phison introduceert goedkope UFS 2.2-controller voor mobiele apparaten

Phison heeft vier ufs-controllers aangekondigd die in de loop van dit jaar in mobiele apparaten worden geïmplementeerd. Met de PS8325, PS8327, PS8329 en PS8361 wil het Taiwanese bedrijf zich richten op smartphones uit verschillende prijsklassen.

In zijn persbericht staat de fabrikant vooral stil bij de PS8327. Dit is een compacte Universal Flash Storage 2.2-controller, voor ingebouwd opslaggeheugen, die een sterke prijs-prestatieverhouding moet bieden. Hij wordt gebakken op een 22nm-procedé heeft een geclaimde snelheid van 1000 MB/s bij een capaciteit van 64 GB of meer. Naast de bestaande vereisten van NAND-fabrikanten is de geïntegreerde foutcorrectie van PS8327 naar verwachting ook geschikt voor de volgende generatie van de NAND-specificatie.

Voor midrange-smartphones is er de PS8329. Deze UFS 3.1-controller is op een 22nm-proces gebakken en moet een single-channel-opstelling in staat zijn om 2000 MB/s te bereiken. Net zoals zijn kleine broer moet de ECC-engine geschikt zijn voor de volgende generatie NAND-producten. In juni dit jaar worden de eerste samples geleverd.

Ook de PS8325 is bedoeld voor UFS 3.1-geheugen maar is in tegenstelling tot de PS8329 gericht op high-endtelefoons. Deze controller gebruikt een 12nm-node van TSMC en een dual-channelontwerp met ondersteuning voor 1TB aan opslag. De massaproductie gaat van start in het eerste kwartaal van 2024.

Tot slot is er de PS8361, die eveneens op TSMC’s 12nm-proces wordt geproduceerd. Met vier kanalen en snelheden van 4000 MB/s is deze UFS 4.0-controller gericht op high-endsmartphones. Phison verwacht dat de eerste leveringen in de tweede helft van dit jaar zullen plaatsvinden.