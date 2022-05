Samsung kondigt UFS 4.0-flashopslag met verdubbelde bandbreedte aan

Samsung werkt aan UFS 4.0-flashopslag, een verbeterde versie van de UFS 3.1-flashopslag die nu in smartphones wordt gebruikt. UFS 4.0 kan met maximaal 4200MB/s sequentieel lezen en tot 2800MB/s sequentieel schrijven, beide een verdubbeling ten opzichte van 3.1.

UFS 4.0 gebruikt Samsungs v-nand van de zevende generatie en een zelfontwikkelde controller. Samsungs Semiconductor-tak schrijft over een verdubbeling van de bandbreedte per lane en zegt dat 4.0 tot 23,2Gbit/s per lane aankan. Deze opslag is niet alleen geschikt voor smartphones, maar ook voor de auto-industrie en AR- en VR-applicaties, stelt het bedrijf.

Behalve sneller is de nieuwe opslagchip volgens Samsung ook efficiënter. Het bedrijf spreekt over een sequentiële leessnelheid van 6MB/s per mA. Dit is een verbetering van 46 procent ten opzichte van UFS 3.1.

UFS 4.0 komt in 'verschillende grootten' tot 1TB en de opslag is maximaal 11x13x1mm groot. UFS 3.1 is altijd 11,5x13mm groot en maximaal 1,72mm dik. Samsung zegt dat UFS 4.0 al is goedgekeurd door de Jedec en verwacht de massaproductie in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen starten. In welke smartphones UFS 4.0 zal verschijnen, is niet bekend. Samsung gebruikt de opslag in eigen telefoons en levert deze ook aan externe smartphonefabrikanten.