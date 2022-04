Jedec publiceert standaard voor UFS 3.0-geheugenkaartjes

Standaardenorganisatie Jedec heeft de JESD220-2B Universal Flash Storage (UFS) Card Extension Standard 3.0 gepubliceerd. De standaard is nauw verwant aan die voor interne UFS 3.0-geheugenchips. Losse UFS-geheugenkaartjes worden echter nauwelijks toegepast.

In een persbericht schrijft de organisatie dat de standaard voor UFS 3.0-kaartjes de maximale snelheid verhoogt tot 1,2GB/s. Dat was 600MB/s bij de vorige versie op basis van UFS 2.0. Ook is het mogelijk om vanaf UFS 3.0-geheugenkaartjes te booten. Jedec-leden kunnen de nieuwe standaard downloaden en voor niet-leden is die te koop voor 75 dollar.

Verder zegt Jedec dat de nieuwe standaard minder complex is, omdat diverse functies zijn verwijderd die niet nodig zijn voor verwisselbare geheugenkaartjes. Het gaat onder andere om Product State Awareness en Replay Protected Memory Block. Dergelijke functies zijn onderdeel van de UFS 3.0-standaard voor embedded geheugenchips.

UFS-geheugen is gangbaar in smartphones. Vrijwel alle high-end smartphones gebruiken embedded chips op basis van de Universal Flash Storage-standaard. Losse UFS-geheugenkaartjes zijn echter nooit doorgedrongen tot de consumentenmarkt. Samsung kondigde in 2016 UFS-geheugenkaartjes van 32GB tot 256GB aan, maar Samsung maakt geen telefoons waar die in passen. Wel heeft Samsung een Chromebook waar UFS-kaartjes in kunnen en Nvidia's Jetson AGX Xavier ondersteunt ook UFS-kaartjes.

Jedec stelt dat de UFS-geheugenkaartjes interessant zijn voor smartphones, videocamera's, drones en bijvoorbeeld infotainmentsystemen in auto's. De kaartjes hebben ongeveer hetzelfde formaat als de MicroSD-kaartjes, die wel veelvuldig gebruikt worden in consumentenelektronica.

Op papier zijn UFS-geheugenkaartjes veel sneller dan de tot nu toe beschikbare MicroSD-kaartjes. De snelste MicroSDXC-kaartjes halen lees- en schrijfsnelheden rond 300MB/s. In 2018 kondigde de SD Association overigens de MicroSD Express-standaard aan. Deze werkt met de PCIe 3.0-interface en maakt snelheden tot 985MB/s mogelijk. Dergelijke kaartjes zijn nog niet verschenen.