Foto's tonen onuitgebrachte Radeon RX 6750 XT- en RX 6650 XT-videokaarten

Er zijn foto's online verschenen van nog niet uitgebrachte Radeon RX 6750 XT- en RX 6650 XT-videokaarten. Het betreft hier twee varianten van fabrikant Biostar. Deze kaarten van AMD's Radeon RX 6000-refresh hebben sneller geheugen dan de 16Gbit/s van de bestaande modellen.

Op een van de foto's die Videocardz publiceert, is de AMD Radon RX 6750 XT van Biostar te zien. In tegenstelling tot de 6700 XT van Biostar krijgt het nieuwe model niet drie, maar twee ventilatoren. In een eerder bericht van leaker Disclosuzen is het referentiemodel van AMD's nieuwe Radeon RX 6750 XT te zien met drie ventilatoren.

Volgens voorlopige specificaties ligt de tdp van Biostars komende RX 6750 XT wat hoger: 250W tegenover 230W bij de bestaande 6700 XT. De RX 6750 XT krijgt de Navi 22-gpu met 2560 streamingprocessors en 12GB aan GDDR6-geheugen met een geheugensnelheid van 18Gbit/s.

Ook de RX 6650 XT van Biostar is zichtbaar op een foto. Volgens Videocardz is ook hier de koeling vernieuwd en is er een grote heatsink, zodat er in ieder geval sprake zal zijn van een upgrade ten opzichte van de aluminium heatsink van Biostars RX 6600 XT. De nieuwe RX 6650 XT krijgt de Navi 23-gpu met 2048 streamingprocessors, een tdp van 180W en een geheugensnelheid van 17,5Gbit/s. Naar verwachting komen de nieuwe RX 6650 XT en RX 6750 XT vanaf 10 mei beschikbaar.

Naast de Radeon RX 6750 XT en RX 6650 XT is ook de RX 6950 XT onderdeel van AMD's RDNA 2-desktopvideokaarten. Deze RX 6950 XT zou een hogere total board power van 350W krijgen. Bij de RX 6900 XT is dat 300W.