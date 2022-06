Gerucht: AMD introduceert Radeon RX 6000-refresh met sneller geheugen in april

AMD komt mogelijk in april met nieuwe RDNA 2-desktopvideokaarten in de Radeon RX 6000-serie. Het bedrijf komt volgens een bekende leaker met drie nieuwe modellen met sneller geheugen. Er gaan al langer geruchten rond over een dergelijke RX 6000-refresh.

Enthusiastic Citizen schrijft op het Chinese Chiphell-forum dat AMD de nieuwe RX 6000-videokaarten op 20 of 21 april aankondigt. Die leaker deelt vaker correcte informatie over onaangekondigde hardware, hoewel hij of zij zich doorgaans richt op cpu's, schrijft VideoCardz. Enthusiastic Citizen stelt dat AMD met drie verschillende videokaarten komt: een Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT.

De drie gpu's zouden voorzien zijn van snellere GDDR6-modules op 18Gbit/s, terwijl de huidige videokaarten beschikken over 16Gbit/s-geheugen. De prestaties zijn volgens Enthusiastic Citizen ook 'iets verbeterd', maar de leaker verduidelijkt niet wat dat inhoudt. De kaarten zouden verder iets duurder zijn dan hun huidige tegenhangers. De leaker lijkt verder te suggereren dat de RX 6400 los uitkomt. Momenteel is die gpu alleen beschikbaar voor oem's.

Er gaan al langer geruchten rond over een RX 6000-refresh voor desktops. Leaker Greymon55 schreef op Twitter dat de hoogst gepositioneerde RX 6950 XT een boostclock van meer dan 2,5GHz zou kunnen krijgen. Dat doet vermoeden dat de kaarten, naast het snellere geheugen, ook hogere kloksnelheden krijgen dan de huidige modellen, hoewel dat nog niet is bevestigd.