Samsung brengt twee Galaxy A13-modellen uit voor 189 euro en 209 euro

Twee versies van de Samsung Galaxy A13 zijn vanaf dinsdag verkrijgbaar in Nederland en België. Het eerste model heeft een opslag van 64GB en kost 189 euro. Het tweede exemplaar heeft een opslag van 128GB en een adviesprijs van 209 euro.

De A13 heeft een lcd van 6,6 inch, meldt de fabrikant. Het scherm heeft een resolutie van 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Het toestel heeft een accu van 5000mAh en is voorzien van 15W-snelladen.

Er zitten vier camera's aan de achterkant van de A13: een primaire 50-megapixelcamera, een 5-megapixelcamera met een ultragroothoeklens, een macrocamera met een 2-megapixelresolutie en een dieptesensor met een resolutie van 2 megapixel. Aan de voorkant zit een 8-megapixelcamera.

Het toestel heeft een Exynos 850-soc en draait op Android 12. De A13-modellen ondersteunen alleen 4G. Er bestaat ook een 5G-versie van de A13. Die is al beschikbaar in de VS, maar nog niet in Europa. Het is niet bekend wanneer en of de Galaxy A13 5G in de Benelux uitkomt.

De telefoon verschijnt in twee kleuren: blauw en zwart. Er wordt geen lader meegeleverd, die moet los besteld worden.