Webwinkel meldt prijs van 189 euro voor Samsung Galaxy A13

De Samsung Galaxy 13 is verschenen in een Nederlandse webwinkel. Het toestel is alvast te bestellen, maar het is nog niet duidelijk wanneer de smartphone wordt geleverd. Het toestel was nog niet aangekondigd voor Nederland.

De vermelding van de Samsung Galaxy A13 werd gespot door Android Planet. Belsimpel heeft het toestel op zijn website staan en laat klanten het toestel vast bestellen voor 189 euro. Een leveringsdatum wordt nog niet genoemd, maar volgens de webwinkel komt de smartphone 'binnenkort' beschikbaar.

Na eerdere geruchten kondigde Samsung eind vorig jaar de Samsung Galaxy A13 aan. Het toestel is alleen nog niet officieel aangekondigd voor Nederland. Nu de smartphone wordt vermeld door webwinkels, kunnen we ervan uitgaan dat de release niet lang meer op zich laat wachten.

De Samsung Galaxy A13 komt beschikbaar in twee kleuren, blauw en gitzwart. De smartphone heeft verder twee uitvoeringen. Het instapmodel heeft 64GB opslag en kost 189 euro. Voor 209 euro kun je een versie krijgen met 128GB opslag. De telefoons ondersteunen overigens geen 5G, zoals het 5G-model dat in de VS al is aangekondigd. De modellen ondersteunen alleen een 4G-verbinding.