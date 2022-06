Intel introduceert vPro voor kleine bedrijven en Chrome OS-systemen

Intel heeft zijn zakelijke vPro-platform voor de twaalfde generatie van Intel Core-processors aangekondigd. Voor het eerst is er een Intel vPro Enterprise for Chrome-onderdeel van dat platform, voor zakelijke Chrome OS-computers.

Intel verdeelt zijn vPro-platform in combinatie met Alder Lake-processors in vier segmenten in: Intel vPro Enterprise for Windows, vPro Essentials, vPro Enterprise for Chrome en vPro: een Intel EVO Design. Daarvan zijn de versies voor Chrome OS en Essentials nieuw.

Met vPro Essentials richt Intel zich op kleinere bedrijven die van de beveiliging- en beheerfuncties van vPro gebruik willen maken. Die kunnen dan onder andere Hardware Shield-beveiliging voor Windows-pc's inzetten. Systemen met vPro Enterprise for Chrome kunnen exclusief van Intel Key Locker gebruikmaken om met AES-NI versleutelde wachtwoorden op te slaan.

Intels vPro is een platform waarmee Intel zich op zakelijk gebruik richt en waarbij het beheer- en beveiligingsfuncties voor systemen met bepaalde processors aanbiedt. Voor Chromebooks geldt dat bijvoorbeeld voor zes processors. In alle gevallen gaat het om desktop- en laptopprocessors van de Alder Lake-generatie die Intel eind vorig jaar en begin dit jaar aankondigde.

Sommige functies zijn voor alle vier segmenten beschikbaar, andere voor enkele. Zo is Total Memory Encryption Multi-Key voor het versleutelen van dram alleen voor vPro Enterprise for Windows en vPro Enterprise for Chrome. De Remote Platform Erase-functie voor het wissen van de schijf en het opschonen van de TPM-module op afstand is alleen bij Enterprise for Windows beschikbaar.

Intel vPro Enterprise for Windows Eligible Processors Mobile U9 U15 P28 H45 i7-1260U i7-1265U i7-1280P i9-12900H 5-1240U i5-1245U i7-1270P i7-12800H i5-1250P i5-12600H

Intel vPro Enterprise for Windows Eligible Processors Desktop 35W 65W 125W i9-12900T i9-12900 i9-12900K i7-12700T i7-12700 i7-12700 i5-12600T i5-1260 i5-12600K i5-12500T i5-1250

Intel vPro Essentials Eligible Processors Mobile U9 U15 P28 H45 i7-1250U i7-1255U i7-1260P i9-12900HK i5-1230U i5-1235U i5-1240P i7-12700H i5-12500H

Intel vPro Essentials Eligible Processors Desktop 35W 65W i9-12900T i9-12900 i7-12700T i7-12700 i5-12600T i5-12600 i5-12500T i5-12500