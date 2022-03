AMD Radeon RX 6700 XT-videokaart komt 18 maart uit voor 479 dollar

AMD introduceert zijn Radeon RX 6700 XT. Deze videokaart is gericht op gamers met een 1440p-scherm en beschikt over 12GB GDDR6-geheugen en 96MB Infinity Cache. De RX 6700 XT komt 18 maart uit en krijgt een adviesprijs van 479 dollar.

AMD presenteerde zijn Radeon RX 6700 XT tijdens zijn derde Where Gamings Begins-presentatie. De nieuwe videokaart is gebaseerd op AMD's RDNA 2-architectuur, die vorig jaar werd geïntroduceerd in de RX 6800-videokaarten en RX 6900 XT. AMD produceert zijn RX 6700 XT wederom op een 7nm-procedé van TSMC, net als voorgaande RX 6000-videokaarten en AMD's RX 5000-serie uit 2019.

De nieuwe RX 6700 XT-videokaart heeft minder cores, maar hogere kloksnelheden dan de voorgaande, hoger gepositioneerde RX 6000-videokaarten. De nieuwe gpu biedt een kloksnelheid van 2321MHz met een gameclock van 2424MHz en een turbofrequentie tot 2581MHz. Ter illustratie: RX 6800 XT en RX 6900 XT hebben ieder een gameclock van 2015MHz met een boostclock van maximaal 2250MHz.

AMD's RX 6000-line-up Model Compute units Gameclock Boostclock Geheugen Total board power Adviesprijs RX 6700 XT 40 2424MHz 2581MHz 12GB (96MB cache) 230W 479 dollar RX 6800 60 1815MHz 2105MHz 16GB (128MB cache) 250W 579 dollar RX 6800 XT 72 2015MHz 2250MHz 16GB (128MB cache) 300W 649 dollar RX 6900 XT 80 2015MHz 2250MHz 16GB (128MB cache) 300W 999 dollar

AMD's eigen gamebenchmarks voor de RX 6700 XT, ten opzichte van de Nvidia GeForce RTX 3070 en 3060 Ti.

Afbeelding via AMD

De gpu-fabrikant voorziet de RX 6700 XT van 40 compute units, die ieder over een ray accelerator voor raytracing beschikken. De gpu heeft 2560 streaming processors, 64 ROPs en 160 texture units. De total board power bedraagt volgens de fabrikant 230W. Volgens AMD is de nieuwe videokaart gericht op gamers met een 1440-scherm. Het bedrijf positioneert zijn nieuwe videokaart tegenover de GeForce RTX 3070 en 3060 Ti van Nvidia. Het bedrijf presenteert daarbij eigen benchmarks, waarin de gameprestaties van deze drie videokaarten worden vergeleken. Er zijn nog geen onafhankelijke reviews of benchmarks beschikbaar.

De RX 6700 XT heeft 12GB GDDR6-geheugen met een 192bit-geheugenbus en een bandbreedte van 384GB/s. De gpu beschikt daarnaast over 96MB aan Infinity Cache. AMD introduceerde dit type cache vorig jaar al. Dit is een soort on-die cache die de effectieve bandbreedte moet ophogen. Het bedrijf meldde vorig jaar dat Infinity Cache is gebaseerd op de L3-cache die wordt gebruikt in AMD's Zen-cpu's.

Het referentiemodel van de RX 6700 XT heeft ontwerp dat vergelijkbaar is met de huidige RX 6800- en RX 6900 XT-kaarten. De nieuwe variant heeft echter twee fans, terwijl de voorgaande modellen over drie ventilatoren beschikken. De RX 6700 XT-referentiekaart is met 267mm wel even lang als de overige RX 6000-kaarten. De gpu heeft standaard een 8-pinsconnector en 6-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening en beschikt over een PCIe 4.0-interface.

AMD brengt zijn RX 6700 XT op 18 maart uit. Op die datum komen referentiekaarten en aangepaste modellen van andere fabrikanten uit. Bij de RX 6800-serie was dit niet het geval. Het bedrijf hoopt hiermee op betere beschikbaarheid, in vergelijking met de voorgaande RX 6000-releases. De beschikbaarheid van de gpu's in de praktijk moet nog blijken. De RX 6700 XT krijgt een adviesprijs van 479 dollar.