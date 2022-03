AMD introduceert op 3 maart nieuwe Radeon RX 6000-videokaart met Navi 22-gpu

AMD houdt op 3 maart een Where Gaming Begins-evenement. De fabrikant introduceert dan naar eigen zeggen een nieuwe desktopvideokaart in zijn Radeon RX 6000-serie. Mogelijk gaat het om een Radeon RX 6700 XT, die volgens recente geruchten medio maart uitkomt.

AMD kondigt het evenement aan op Twitter en meldt dat de aankondiging om 17:00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt. Het bedrijf publiceert onder andere een videorender van de komende videokaart op zijn website. Daaruit blijkt dat de komende referentiekaart drie DisplayPort-aansluitingen en een HDMI-connector heeft. De videokaart lijkt geen USB-C-poort te hebben.

De chipfabrikant noemt verder 'Navi 22' in de bestandsnaam van de render. Er gaan al langer geruchten rond over de Navi 22-gpu, die vermoedelijk gebruikt zal worden in RX 6700-videokaarten. Dit doet vermoeden dat AMD op 3 maart zijn Radeon RX 6700 XT-videokaart zal tonen. Volgens eerdere geruchten verschijnt die videokaarten in maart. De RX 6700 XT wordt naar verwachting geleverd met 12GB GDDR6-geheugen. De gpu zou naar verluidt beschikbaar komen in twee varianten, die ieder een andere total graphics power krijgen. Dit is overigens nog niet officieel bevestigd.

AMD maakte eerder al bekend dat het in de eerste helft van dit jaar nieuwe desktopvideokaarten uitbrengt. Het bedrijf zal in de komende maanden ook RDNA 2-videokaarten voor laptops aankondigen.