Gerucht: AMD komt met twee verschillende Radeon RX 6700 XT-varianten

AMD komt mogelijk met twee verschillende RX 6700 XT-videokaarten. Deze gpu's zouden ieder een andere total graphics power hebben, maar verder over dezelfde specificaties beschikken. De videokaarten zouden medio maart uitkomen.

YouTube-gebruiker en analist Coreteks meldt op basis van eigen bronnen dat de twee varianten verschillende vermogens hebben. Variant A zou een tgp van 230W hebben en bedoeld zijn voor RX 6700 XT-videokaarten met een fabrieksoverklok. Variant B krijgt volgens Coreteks een tgp van 189W. Dat model zou lagere kloksnelheden hebben en gereserveerd zijn voor referentiekaarten en partnermodellen zonder overklok. Variant A, met de hogere tgp, zou verder een hogere inkoopprijs hebben voor board partners. AMD zou volgens Coreteks officieel geen onderscheid maken tussen de twee sku's.

De verschillende RX 6700 XT-varianten. Afbeelding via Coreteks

De analist meldt daarnaast dat beide RX 6700 XT-modellen beschikken over 12GB GDDR6-geheugen, wat overeenkomt met eerdere geruchten. De geheugensnelheid is nog niet definitief bepaald, maar zou momenteel nog 16Gbit/s bedragen, net als bij de RX 6800- en RX 6900-gpu's. Coreteks meldt verder dat de RX 6700 XT gemiddeld 20 tot 25 procent beter zou presteren dan de RX 5700 XT. De YouTube-gebruiker rept niet over de hoeveelheid Infinity Cache. AMD zou van plan zijn om de RX 6700 XT-modellen in de week van 15 maart uit te brengen. Frans techmedium Cowcotland meldde eerder dat de gpu mogelijk op 18 maart verschijnt.

Verder zou AMD met een RX 6700-videokaart komen. Coreteks deelt weinig concrete informatie over deze gpu, maar stelt wel dat de videokaart 6GB GDDR6-geheugen krijgt. Eerder verschenen al RX 6700 6GB-vermeldingen bij de Eurasian Economic Commission. Coreteks verwacht dat de videokaart medio april verschijnt, hoewel dit nog niet officieel is vastgelegd door AMD.