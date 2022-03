Custom Radeon RX 6000-kaarten zijn ook zo goed als onverkrijgbaar

De verkoop van custom Radeon RX 6800 XT- en RX 6800-videokaarten is woensdagmiddag om 15:00 uur van start gegaan. De kaarten zijn echter zo goed als onverkrijgbaar. Webshops hebben geen voorraad en verwachten leveringsproblemen tot 'ver in 2021'.

Op het forum van Tweakers staan ervaringen van gebruikers die proberen een RX 6000-kaart te bemachtigen. Dat lijkt bij webshops in Nederland en België zo goed als onmogelijk te zijn. Een aantal shops heeft wel kaarten in zijn listings staan, maar niet op voorraad en voor veel hogere prijzen dan de richtprijzen van AMD. In de Pricewatch staan nog geen prijsvermeldingen van RX 6000-kaarten.

De situatie is vergelijkbaar met een week geleden, toen AMD begon met de verkoop van referentiemodellen van de Radeon RX 6800 XT en RX 6800. Die modellen verkocht AMD ook via zijn eigen website en hoewel die snel waren uitverkocht, was het daar wel mogelijk om een bestelling te plaatsen.

Vanaf woensdagmiddag zijn de aangepaste RX 6000-videokaarten van fabrikanten te koop. Deze hebben bijvoorbeeld een andere koeler of een aangepast pcb. Webshop Azerty meldt dat er bij veel fabrikanten nog geen duidelijkheid is over de specificaties en prijzen van deze videokaarten en dat ze allemaal een onbekende levertijd hebben. De winkel zegt 'signalen te horen in de markt' dat de leveringsproblemen tot ver in 2021 kunnen aanhouden.