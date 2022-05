Laptops met AMD Radeon RDNA 2-gpu's verschijnen binnen zes maanden

AMD gaat laptopvideokaarten op basis van de RDNA 2-architectuur maken en in de eerste helft van 2021 komen er laptops uit die daarmee zijn uitgerust. Ook zegt AMD dat er in dezelfde periode meer Radeon RX 6000-kaarten uitkomen.

Wat de specificaties zijn van de komende RDNA 2-gpu's voor laptops, is nog niet bekendgemaakt. AMD noemde de komst van de gpu's kort in zijn CES-presentatie. De architectuur vormt de basis van de vidoekaarten in de Radeon RX 6000-serie en ook de Xbox Series X en S en PlayStation 5 hebben een RDNA 2-gpu. Volgens AMD komt er in ieder geval een RDNA 2-laptopvideokaart die DiRT 5 in 1440p-resolutie met 60fps kan draaien. Dat demonstreerde de fabrikant tijdens zijn presentatie.

AMD-ceo Lisa Su meldt ook dat er in de eerste helft van dit jaar nieuwe videokaarten in de Radeon RX 6000-serie verschijnen. Ook daarover zijn geen verdere details bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het om varianten die onder de huidige kaarten zijn gepositioneerd. AMD heeft tot nu toe alleen relatief dure RX 6000-kaarten uitgebracht.

In zijn CES-presentatie kondigde AMD ook de Ryzen 5000U- en HX-laptopprocessors aan.