Acer Aspire-laptops met Ryzen 5000-cpu's hebben startprijs van 699 euro

Acer kondigt nieuwe uitvoeringen van zijn Aspire 7- en Aspire 5-laptops aan met Ryzen 5000-processors. De Aspire 7-uitvoeringen krijgen een GTX 1650-videokaart en kosten minimaal 899 euro. De Aspire 5 wordt voorzien van een Radeon RX 640-gpu en kost vanaf 699 euro.

Acer noemt geen typenummers van de Ryzen 5000-processors die in de Aspire-laptops gebruikt worden. Het is aannemelijk dat het gaat om 15W-cpu's uit de 5000U-serie. Dat kunnen zowel processors met Zen 2-cores of Zen 3-cores zijn. AMD kondigde zijn Ryzen 5000-laptopprocessors dinsdag aan.

Beide laptops krijgen een 15,6"-scherm met een full-hd-resolutie en 16:9-verhouding. De Acer Aspire 7 A715-42 heeft maximaal 32GB DDR4-geheugen en weegt minimaal 2,15kg. In de Aspire 5 zit maximaal 24GB ram. Deze laptop is 18mm dik. Acer stopt NVMe-ssd's met een capaciteit tot 1TB in de laptops en er komen ook Aspire 5-uitvoeringen met 2TB-hdd.

Acer verwacht dat de nieuwe Aspire-laptops 'in de eerste helft van het tweede kwartaal' beschikbaar zijn. De Aspire 7 heeft een vanafprijs van 899 euro en de Aspire 5 kost minimaal 699 euro. Welke configuratie kopers krijgen voor dat geld, is niet bekend.