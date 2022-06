In een vervolg op het introductie-evenement van de Ryzen 5000-processors heeft AMD vanavond ook zijn nieuwe Radeon RX 6000-videokaarten gepresenteerd. De chipontwerper kondigde drie nieuwe modellen aan die het de GeForce RTX 3070, 3080 en zelfs 3090 van concurrent Nvidia serieus lastig moeten maken. De nieuwe videokaarten zijn allemaal gebaseerd op de gloednieuwe Navi 21-gpu. Die is niet alleen veel groter dan de Navi 10-chip uit de RX 5700 XT, maar bevat ook tal van nieuwe technische snufjes. In deze preview nemen we een duik in de techniek en zetten we alle aankondigingen van AMD nog eens op een rij.

Navi 21: dubbel zo groot, dubbel zo krachtig

De Navi 21-gpu, die de basis vormt voor zowel de Radeon RX 6900XT als de RX 6800 (XT), wordt net als de vorige generatie Radeon-gpu’s geproduceerd op het 7nm-productieproces van TSMC. De chip is met een oppervlakte van 505mm² echter ruim dubbel zo groot als Navi 10 en heeft dan ook dubbel zoveel rekeneenheden. Bij AMD zijn die traditioneel verdeeld in compute-units van elk 64 shaders, wat betekent dat topmodel RX 6900 XT met 80 CU’s over in totaal 5120 streamprocessors beschikt. Tot nu toe was Vega de AMD-gpu met het grootste aantal rekeneenheden, namelijk 4096 stuks.

Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 5700 XT Architectuur RDNA 2 RDNA Gpu Navi 21 Navi 10 Die size 505mm² 251mm² Transistors 26,8 miljard 10,3 miljard Productieproces TSMC 7nm Compute-units 80 72 60 40 Streamprocessors 5120 4608 3840 2560 Game- / boostclock 2015 / 2250MHz 2015 / 2250MHz 1815 / 2105MHz 1750 / 1905MHz Prestaties (FP32) 20,6Tflops 18,6Tflops 13,9Tflops 9Tflops Geheugen 16GB GDDR6 @ 16Gbit/s 8GB GDDR6 @ 14Gbit/s Geheugenbus 256bit Geheugenbandbreedte 512GB/s 448GB/s Infinity Cache 128MB n.v.t. Tdp 300W 250W 225W Releasedatum 8/12 18/11 18/11 Reeds verkrijgbaar Adviesprijs $ 999 $ 649 $ 579 $ 399

Hogere kloksnelheden en 16GB GDDR6

Een van de speerpunten van de RDNA 2-architectuur was het mogelijk maken van hogere kloksnelheden. Waar de snelste RX 5700 XT-videokaarten rond de 1950MHz boosten, moet de boostsnelheid van de Radeon RX 6800 XT en 6900 XT volgens AMD oplopen tot 2250MHz. Dat gebeurt als het goed is zonder dat het stroomverbruik al te zeer uit de klauwen loopt; AMD noemt een tdp van 300W voor beide XT-videokaarten en zelfs maar 250W voor de reguliere RX 6800.

Om de veel snellere gpu voldoende te kunnen voeden met instructies en data, heeft AMD op zijn Radeon RX 6000-gpu’s de geheugensnelheid opgevoerd naar 16Gbit/s. Bovendien beschikken alle kaarten over 16GB GDDR6, wat dubbel zoveel is als waar de 5700 XT mee was uitgerust. Opvallend is dat de geheugenbus met 256bit gelijk is gebleven en de bandbreedte daarmee amper toeneemt. Om dit op te lossen, introduceert AMD een ‘Infinity Cache’. Daarover en over andere vernieuwingen aan de architectuur lees je véél meer op de volgende pagina.