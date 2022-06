Afbeeldingen tonen Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle met 8GB GDDR6-geheugen

Er zijn details over een onaangekondigde AMD Radeon RX 6600-videokaart verschenen. Techwebsite VideoCardz heeft afbeeldingen van een Gigabyte RX 6600-model gepubliceerd. Diezelfde videokaart is inmiddels ook opgedoken bij Australische webshops.

Uit afbeeldingen van VideoCardz blijkt dat de Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle vrijwel identiek is aan de RX 6600 XT-variant van die videokaart, die in augustus al verscheen. VideoCardz schrijft verder dat de pcb van de Gigabyte Radeon RX 6600 iets korter is dan die van de XT-variant. De RX 6600 non-XT beschikt wel wederom over een enkele 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening.

De RX 6600 zou beschikken over 8GB GDDR6-geheugen en een Navi 23-gpu met minder geactiveerde cores dan het XT-model. Mogelijk gaat het om een Navi 23 XL-chip met 1792 stream processors, net als de Radeon Pro W6600-videokaart voor workstations. De hoger gepositioneerde RX 6600 XT heeft 2048 stream processors. Volgens de afbeeldingen van VideoCardz is de Radeon RX 6600 gericht op full-hd-gaming, net als de XT-variant.

De Gigabyte RX 6600 Eagle is inmiddels ook opgedoken bij twee Australische webshops. De gpu kost bij die winkels 805 en 910 Australische dollar. Omgerekend komt dat respectievelijk neer op 505 en 571 euro. Het is nog niet bekend wanneer AMD de RX 6600 aankondigt. Volgens Coreteks gebeurt dit in oktober. Die YouTube-gebruikers voorspelde eerder correct de releasedatum van AMD's FidelityFX Super Resolution-functie.

Afbeeldingen via VideoCardz