AMD Radeon RX 6600 XT verschijnt 11 augustus voor adviesprijs van 379 dollar

AMD heeft zijn Radeon RX 6600 XT-videokaart officieel aangekondigd en fabrikanten brengen vanaf 11 augustus hun uitvoeringen uit. De adviesprijs is 379 dollar. De gpu heeft 32 compute units en is voorzien van 8GB GDDR6-geheugen.

De Game Clock van de RX 6600 XT is afgesteld op 2359MHz en de gpu is gecombineerd met 32MB Infinity Cache. Volgens AMD heeft de kaart een total board power van 160W en daarmee is één 8pins-aansluiting genoeg om videokaarten met de nieuwe gpu van stroom te voorzien.

AMD mikt met de Radeon RX 6600 XT op gamers die op een 1080p-monitor spelen. In zijn presentatie probeert AMD spelers te overtuigen die nu een GeForce GTX 1060 hebben, de populairste videokaart onder Steam-gebruikers. Volgens AMD is de RX 6600 XT 2,2 tot 2,5 sneller dan die Nvidia-gpu in games als Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 en Forza Horizon 4.

ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX en Yeston brengen op 11 augustus videokaarten uit op basis van de RX 6600 XT-gpu. AMD noemt een adviesprijs van 379 dollar, maar de prijs zal afhangen van de uitvoering en wat fabrikanten daar voor vragen. AMD brengt geen eigen referentiemodel uit.