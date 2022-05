Russische module en Nederlandse robotarm zijn aan ISS gekoppeld - update

De Russische module Nauka met daaraan de Nederlandse robotarm ERA is aangekoppeld aan het International Space Station. Kort na het aankoppelen ontstaken de motoren van de module, waardoor het ruimtestation onverwacht werd gekanteld.

Het Nauka Multipurpose Laboratory koppelde om 15.29 Nederlandse tijd aan een dockingpoort van de Russische Zvezda-module van het International Space Station. Volgens het Russische ruimteagentschap Roscosmos duidt telemetrie aan dat het goed gaat met zowel de nieuwe module als het ISS zelf. De module kon zelfstandig aan het ruimtestation koppelen, onder toezicht van cosmonauten Oleg Novitskiy and Pjotr Dubrov.

De reis van de module naar het station verliep niet geheel vlekkeloos. De afgelopen week konden de motoren die de module dichter naar het ISS moesten brengen niet ontsteken waardoor het even de vraag was of die er ooit zou kunnen aankomen. Later werd dat probleem opgelost.

Ook eenmaal aan het station gekoppeld waren de problemen met de module nog niet voorbij. Om nog onbekende reden vuurde Nauka zijn aandrijvingsmotoren plots af. Daardoor werd het ruimtestation tijdelijk met 45 graden gedraaid. Daarna kon een ander aangekoppeld vrachtschip, de Progress 78, het station weer in de juiste positie krijgen om het probleem te corrigeren. Het ruimtestation gebruikt vrachtschepen of crewcapsules om zichzelf naar een hogere orbit te stuwen, maar die worden ook gebruikt om de positie van het station te stabiliseren. Het is nog niet duidelijk waarom de aandrijving aanging. De zeven astronauten aan boord zijn volgens Roscosmos en NASA niet in gevaar geweest.

Nauka werd acht dagen geleden gelanceerd aan boord van een Proton-M-raket. De Russische module bevat ook de ERA of European Robotic Arm, een robotarm die astronauten kan helpen tijdens bijvoorbeeld ruimtewandelingen. Tweakers schreef daarover onlangs een achtergrondverhaal. De ERA lag al jaren op de plank, maar kon alleen samen met de Nauka-module omhoog. Daarvan liep de lancering jaren achtereen vertraging op, om uiteenlopende redenen.

De koppeling van Nauka en ERA is de eerste aankoppeling aan een Russisch segment van het ruimtestation sinds 2010. Om plaats te maken werd de dockingmodule Pirs eerder deze week losgekoppeld van het station. Het is een van de weinige keren dat een deel van het ruimtestation weg wordt gehaald.

De Nauku-module wordt onder andere gebruikt als een plek om de ERA aan te sturen, maar bevat ook een nieuw verblijf voor de crew, een toilet, en apparatuur om water en zuurstof te recyclen.

Update 30/7: Roskosmos, het Russische ruimtevaartagentschap, stelt daags na het incident dat een softwarefout aan de basis lag van de problemen die gisteren plaatsvonden bij de koppeling van de Russische module Nauka aan het ISS. Volgens Roskosmos werden de verkeerde motoren ontstoken door een softwarefout.

“Door een kortstondige softwarefout werd een commando verkeerd geïnterpreteerd en werden de motoren ingeschakeld die instaan voor de terugtrekking”, zegt vluchtleider Vladimir Solovyov in een mededeling.