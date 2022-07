Rusland stopt gebruik van Europese robotarm ERA op ISS vanwege ExoMars-debacle

Roscosmos stelt het gebruik van de Europese robotarm ERA op het International Space Station uit. Dat doet het Russische ruimteagentschap als reactie op het stopzetten van de ExoMars-missie, maar in de praktijk zal vooral Rusland last hebben van de zet.

Roscosmos-baas Dmitry Rogozin zegt in een tirade tegen Europa en Amerika op Telegram dat hij de driekoppige Russische crew van het International Space Station opdracht heeft gegeven de robotarm niet meer te gebruiken. Er stonden geen concrete experimenten of missies met de robotarm op de agenda, maar die gaan er in de nabije toekomst ook niet komen. Het gaat om missies met de European Robotic Arm, een robotarm die door het Nederlandse Airbus Space is gebouwd en is aangekoppeld aan de Russische Nauka-module. De module ging een jaar geleden de ruimte in, nadat de lancering eerst jaren vertraging had opgelopen. De robotarm wordt onder andere gebruikt om inspecties van de Nauka-module uit te voeren en om astronauten bij te staan tijdens ruimtewandelingen.

Als Rusland de arm niet gebruikt, heeft het daar vooral zichzelf mee. Het Europese ruimteagentschap ESA en specifiek Dutch Space waren weliswaar nauw betrokken bij de bouw ervan, maar sinds de lancering en montage aan het ISS wordt de arm vooral door Rusland gebruikt. Europese astronauten werken in het ISS voornamelijk samen met de Amerikanen en voeren vrijwel nooit ruimtewandelingen uit bij het Russische deel. Rusland daarentegen heeft de arm hard nodig om de Nauka-module effectief te gebruiken. Die module is, in tegenstelling tot de twee andere Russische modules, volledig ingericht voor wetenschappelijke experimenten. Met Nauka wordt het Russische segment van het ruimtestation wetenschappelijk interessant voor dat land, maar zonder de ERA kan Rusland minder experimenten uitvoeren.

Rogozin verbiedt het gebruik van ERA als vergelding voor het ExoMars-project. Dat is een Europees-Russische samenwerking om een rover naar Mars te sturen. In maart van dit jaar besloot het Europese ESA de missie definitief uit te stellen. ESA kon niet meer samenwerken met Rusland vanwege de sancties die Europa oplegde na de invasie van Oekraïne.

De spanningen tussen Rusland en het Westen lopen sinds de oorlog ook in de ruimte op. Hoewel de Russen, Amerikanen en Europeanen nog steeds nauw samenwerken in het International Space Station, ontstaan er scheurtjes in die samenwerking. Rusland dreigde al meer dan eens het ISS te verlaten, al zal dat in de praktijk niet snel gebeuren. Rusland heeft het ISS harder nodig dan andersom, schreef Tweakers eerder dit jaar in een achtergrondartikel. Vorige week werd de relatie nog verder op scherp gezet toen Russische astronauten een vlag van de regio's Loehansk en Donetsk omhooghielden. NASA en ESA veroordeelden die actie.