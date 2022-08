Kosmonauten moeten ruimtewandeling afbreken vanwege accustoring in ruimtepak

Twee Russische Kosmonauten hebben een ruimtewandeling aan het International Space Station vroegtijdig afgebroken toen een van de ruimtepakken plotseling spanning verloor. Oleg Artemyev moest daarom onmiddellijk terugkeren naar het station.

De ruimtewandeling had aanvankelijk 6,5 uur moeten duren. Oleg Artemyev en Denis Matveev zouden twee camera's op de European Robotic Arm aan de Nauka-module installeren, een bedieningspaneel verplaatsen en twee transportbeschermers van de arm verwijderen. Na 2 uur en 17 minuten begon de accu in Artemyevs Orlan-ruimtepak onregelmatigheden te vertonen. NASA schrijft niet of de accu het daadwerkelijk begaf of dat het ging om bijvoorbeeld een sensorstoring, maar volgens het Space Staton-Twitteraccount zou het om een spanningsfluctuatie gaan. De Russische missieleiders droegen Artemyev op per direct terug te keren naar de Poisk-luchtsluis om het pak daar aan te sluiten op de interne stroomvoorziening van het station zelf. Matveev moest mee; ruimtewandelingen worden nooit uitgevoerd door slechts een astronaut.

De ruimtewandeling werd na vier uur en een minuut afgebroken. Veel taken zijn niet volbracht. Het is niet bekend of de ruimtewandeling op een later moment wordt hervat. Roscosmos heeft zelf nog niet op het incident gereageerd. Artemyev heeft al zeven ruimtewandelingen uitgevoerd; Matveev drie.

De ruimtepakken aan boord van het ISS die bedoeld zijn voor ruimtewandelingen zijn nog relatief nieuw. De Orlan-MKS 4 en 5 zijn in 2017 en 2018 naar het station gestuurd en zijn bij veertien ruimtewandelingen gebruikt. Daarmee zijn de ruimtepakken een stuk jonger dan die van NASA, die al jaren problemen opleveren. Zo begon een ruimtepak in 2014 tijdens een ruimtewandeling water te lekken, waardoor astronaut Luca Parmitano bijna verdronk.