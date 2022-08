Ontwikkelaar werkt aan Linux-ondersteuning voor Xbox Adaptive Controller

Microsofts Xbox Adaptive Controller krijgt wellicht op termijn ondersteuning voor Linux. Een ontwikkelaar is daarmee bezig. De controller, bedoeld voor gamers met een beperking, kwam zo'n vier jaar geleden uit, maar alleen voor Xbox-consoles en Windows 10-pc's.

De website Phoronix meldt dat de community aan Linux-driverondersteuning werkt. Dat wordt gedaan door Nathan Yocom, onder meer bekend als co-auteur van het boek The Definitive Guide to Linux Network Programming. Hij is bezig om Xpad, de drivers voor Xbox-controllers die al onderdeel zijn van de Linux-kernel, uit te breiden met ondersteuning voor meerdere knoppen van de Xbox Adaptive Controller. De code voor de ondersteuning van deze controller lijkt momenteel nog niet gereed te zijn en het is onduidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

De platte Xbox Adaptive Controller kwam in 2018 uit en is in hoge mate aan te passen naargelang de wensen en beperkingen van de gebruiker. De modulaire controller heeft twee grote programmeerbare knoppen en aan de bovenkant zit een rij 3,5mm-aansluitingen om accessoires op aan te sluiten, waarmee knoppen van de controller zijn te simuleren. Ook zijn er USB 2.0-aansluitingen. De controller kost 90 euro.



Terugkijken: videopreview van de Xbox Adaptive Controller