Astronauten installeren eerste van zes nieuwe zonnepanelen op ISS

Astronauten hebben met een ruimtewandeling de installatie van een nieuw uitrolbaar zonnepaneel op het internationale ruimtestation ISS voltooid. De bestaande panelen zijn meer dan twintig jaar oud en krijgen een upgrade. Er komen in totaal zes nieuwe panelen.

De nieuwe uitrolbare zonnepanelen worden voor de oude exemplaren geplaatst. Die oude panelen werken nog, maar beginnen degradatie te vertonen na ruim twintig jaar gebruik. De panelen waren ontworpen voor een gebruik van vijftien jaar.

In totaal krijgt het ISS zes nieuwe iROSA-panelen. Dat staat voor ISS Roll-Out Solar Array. Het eerste paneel is nu geplaatst en in gebruik genomen. Een tweede paneel wordt deze week geplaatst en de overige vier panelen worden in de komende jaren toegevoegd. De eerste twee panelen zijn eerder deze maand gearriveerd bij het ISS met een Dragon-vrachtcapsule van SpaceX.

De nieuwe panelen zijn per stuk 18,2 meter lang en 6 meter breed en daarmee een stuk kleiner dan de oorspronkelijke panelen met afmetingen van 34,1 bij 11,9 meter. De iROSA-panelen worden bevestigd op dezelfde armen als de huidige panelen en bedekken die deels. Ieder iROSA-paneel is volgens de NASA goed voor een vermogen van 'meer dan 20 kilowatt', terwijl de huidige, veel grotere panelen goed zijn voor 17 tot 23 kilowatt per stuk.

Als alle zes de panelen zijn geïnstalleerd, groeit het totale beschikbare vermogen naar maximaal 215 kilowatt. Met de oude panelen is dat 160 kilowatt. Beide systemen blijven in gebruik, maar de oude panelen worden dus deels afgedekt door de nieuwe exemplaren.

De NASA gaat de uitrolbare zonnepanelen ook voor andere projecten gebruiken, zoals de Lunar Gateway. In 2017 voerde de NASA al tests uit met dergelijke ROSA-panelen op het ruimtestation ISS. De iROSA-zonnepanelen zijn een grotere variant daarvan. Doordat de zonnepanelen opgerold kunnen worden, is het eenvoudiger om ze te vervoeren naar de ruimte. Eenmaal in gebruik blijven de panelen uitgerold.

Video uit 2017 van experiment met uitrolbaar zonnepaneel op het ISS