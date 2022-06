Astronauten vertrekken op eerste officiële Crew Dragon-missie naar ISS

Vier astronauten zijn zondagnacht met een Crew Dragon naar het International Space Station vertrokken. Het is de eerste officiële missie van de nieuwe capsule van SpaceX, na een demonstratievlucht van eerder dit jaar. De crew is nog op weg naar het station.

De NASA-astronauten Mike Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker en de Japanse astronaut Soichi Noguchi werden in de nacht van zondag op maandag om 01:27 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. De lancering zou aanvankelijk zaterdag plaatsvinden, maar werd vanwege het weer een etmaal uitgesteld. De Crew-1 Dragon-capsule genaamd Resilience vloog aan boord van een Falcon 9-raket omhoog. Daarvan landde de booster later op SpaceX' droneschip Just Read The Instructions in de Atlantische Oceaan.

De astronauten zijn inmiddels in een baan om de aarde terecht gekomen. Ze komen naar verwachting in de nacht van maandag op dinsdag om 05:00 uur bij het station aan. Hoewel de lancering goed ging, zeggen SpaceX en de NASA dat er een tijdelijk probleem was met de verwarming van de brandstof. Daar zou 'iets mee aan de hand zijn', maar het is onduidelijk wat. Inmiddels is dat probleem opgelost.

De lancering is uniek omdat het de eerste officiële vlucht van astronauten met de Crew Dragon is. In mei gingen er al twee astronauten naar het ISS, maar dat was een demovlucht om de systemen van de capsule te testen. Sinds de Space Shuttle in 2011 stopte met vliegen had NASA geen manier meer om zelf astronauten de ruimte in te sturen. Het ruimteagentschap moest daarom voor veel geld bij Rusland aankloppen om met de Sojoez mee te vliegen. NASA begon daarom een programma waarbij het commerciële bedrijven zoals SpaceX, maar ook Boeing en Sierra Nevada Corp. geld geeft om ruimtevaartuigen voor astronauten te maken.

De drie NASA-astronauten op de vlucht komen van nieuwe astronautenklassen die al jaren geleden begonnen met trainen. Victor Glover kwam bijvoorbeeld al in 2013 bij NASA. Hij wordt de eerste zwarte astronaut die langdurig in het ruimtestation verblijft. Er gaat ook één Japanse JAXA-astronaut naar het station. Soichi Noguchi is met deze missie een van de weinige astronauten die in drie verschillende ruimtevaartuigen de ruimte in is geweest.

Met de aankomst van de nieuwe astronauten wordt het straks druk in het International Space Station. Daar zitten nu al drie astronauten, dat worden er straks dus zeven. Het ISS is gebouwd met een bezetting van zes personen in gedachten. Hoewel er in het verleden momenten zijn geweest dat er meer astronauten aan boord waren was dat zeldzaam. Er zijn ook maar zes slaapplekken in het station, dus moet Mike Hopkins noodgedwongen in de Dragon blijven slapen.

De astronauten blijven zes maanden in het ISS. Dat is langer dan de demomissie van eerder dit jaar, die slechts twee maanden duurde. Aanvankelijk was de Crew Dragon gecertificeerd voor een ruimteverblijf van vier maanden vanwege de zonnepanelen op het voertuig, maar die zijn verbeterd en kunnen nu langer mee.