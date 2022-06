SpaceX lanceert eind dit jaar eerste ruimtemissie met enkel ruimtetoeristen

SpaceX wil in het vierde kwartaal van dit jaar met een Falcon 9-raket een Crew Dragon-capsule lanceren waarin vier ruimtetoeristen zitten. De missie heeft geen ander doel en is daarmee de eerste volledig commerciële ruimtemissie.

De vlucht krijgt de naam Inspiration4 en wordt betaald door de 37-jarige Jared Isaacman, de oprichter en ceo van betaalprovider Shift4 Payments. De ruimtereis zal meerdere dagen duren en tijdens de vlucht maakt de Crew Dragon-capsule iedere 90 minuten een rondje om de aarde. De lancering vindt plaats vanaf Cape Canaveral in Florida en de landing van de Crew Dragon moet voor de kust van Florida op het water plaatsvinden.

Isaacman, die zelf piloot is, zal plaatsnemen in de Crew Dragon-capsule en er is nog plek voor drie anderen. Isaacman wil dat mensen geld doneren aan kinderziekenhuis St. Jude en iedereen die dat via de Inspiration4-website doet, maakt een kans op een stoeltje van de vlucht. Zelf doneert hij 100 miljoen dollar en hij hoopt dat te verdubbelen met donaties van anderen.

Twee van de vier stoeltjes van de vlucht zijn gedoneerd aan St. Jude. Daarvan gaat er een naar een donateur, de andere naar een ambassadeur van het kinderziekenhuis. Die persoon is al uitgekozen volgens een persbericht. Het vierde stoeltje gaat naar een nader te bepalen ondernemer die het betaalplatform van Isaacman gebruikt.

De deelnemers van Inspiration4 krijgen astronautentraining van SpaceX, waarin ze leren hoe ze in gewichtloze toestand de Crew Dragon-capsule kunnen bedienen en hoe ze om moeten gaan met noodsituaties. Ook zijn stresstests onderdeel van het lesprogramma.

SpaceX is altijd al van plan geweest om ruimtetoeristen te vervoeren met de Crew Dragon-capsule en vorig jaar sprak het bedrijf al uit dat het de bedoeling was om eind 2021 of begin 2022 vier toeristen te lanceren in een baan om de aarde. In 2020 lanceerde SpaceX voor het eerst NASA-astronauten met zijn Crew Dragon-capsule naar het Internationale ruimtestation ISS. Eerdere Dragon-capsules vervoerden enkel vracht.