Astronauten voeren eerste commerciële ruimtewandeling ooit uit

Astronaut Jared Isaacman heeft de eerste commerciële ruimtewandeling uitgevoerd. De ruimtevaarder maakte die ruimtewandeling samen met Sarah Gillis vanuit een Crew Dragon-ruimteschip van SpaceX op de Polaris Dawn-missie.

Isaacman opende het luik van de Crew Dragon rond 12.50 uur Nederlandse tijd op een apogeehoogte van zo'n 700 kilometer. Isaacman verliet het ruimteschip kort daarna voor een ruimtewandeling. "Het ziet eruit als een perfecte wereld", zei Isaacman daar. De Crew Dragon heeft een enkel luik, waardoor alle vier de passagiers een ruimtepak moesten dragen. In tegenstelling tot de meeste ruimtevaartuigen en -stations van waaruit ruimtewandelingen worden uitgevoerd, heeft de Crew Dragon geen luchtsluis. Dat betekent dat het zuurstofgehalte in de capsule al direct na de lancering werd opgevoerd en de luchtdruk naar beneden ging.

Isaacman, de enige astronaut met enige ervaring op de vlucht, verbleef een kleine tien minuten buiten de capsule. Hij oefende daar met verschillende lichaamsbewegingen. Nadat Isaacman weer naar binnen ging, vertrok astronaut Sarah Gillis ook naar buiten. Zij deed dezelfde oefeningen. Gillis bleef ook zo'n tien minuten buiten het ruimteschip. Beide astronauten bleven wel met hun benen in het schip en lieten dat niet los, wat ook niet de bedoeling was. Naast Isaacman en Gillis waren er ook twee andere astronauten aan boord: Scott Poteet en Anna Menon. Zij verlieten het ruimteschip niet.

De astronauten sloten het luik rond 13.18 uur Nederlandse tijd weer. De komende tijd worden daarbij het zuurstofgehalte en de luchtdruk weer teruggebracht naar hun beginwaarden.

De missie werd uitgevoerd in samenwerking met SpaceX, dat de Crew Dragon op 10 september lanceerde naar een baan om de aarde en ook de ruimtepakken maakte. Maar het was miljardair Isaacman die de missie bekostigde en uitvoerde. De Polaris-missies, waarvan deze Dawn-missie er een is, hebben als voornaamste doel om de ruimtepakken van SpaceX in de praktijk te testen. De ruimtepakken zijn aangepaste versies van de drukpakken die astronauten al dragen bij het opstijgen en landen met de Crew Dragon. De belangrijkste toevoegingen daarbij zijn nieuwe temperatuurregulatoren en een HUD waarop astronauten informatie over hun druk en temperatuur zien. Ook zijn de pakken gemaakt om wendbaarder te zijn, wat belangrijk is als astronauten in de toekomst bijvoorbeeld reparaties moeten uitvoeren aan hun ruimteschip.

Ook de Crew Dragon werd aangepast voor de missie. Er werden hand- en voetrailingen toegevoegd aan de buitenkant, waarmee de astronauten zich over de capsule kunnen verplaatsen. Ook het life support system werd aangepast zodat de astronauten zuurstof kunnen krijgen via de toevoerslangen die naar de ruimtepakken leiden.

Polaris-missies

Het Polaris-programma bestaat uiteindelijk uit drie missies. Die moeten verschillende aspecten testen waarop astronauten in de toekomst verdere ruimtereizen moeten maken met SpaceX-vaartuigen. De missie werd van tevoren als risicovol gezien; er worden veel verschillende nieuwe technieken ingezet die nooit eerder zijn getest. Bovendien zijn alle crewleden onervaren. Voor Gillis, Poteet en Menon is het hun eerste ruimtevlucht. Isaacman is de enige met ervaring, maar ook dat is niet erg veel. In 2021 was hij al een van de astronauten op de Inspiration4-missie, de eerste commerciële ruimtevaartmissie. Ook dat was aan boord van de Crew Dragon. Daarmee heeft Isaacman weliswaar ervaring met dat ruimtevaartuig, maar de missie duurde slechts drie dagen. De huidige capsule, Resilience, is dezelfde capsule als die op Inspiration4 werd gebruikt.

De ruimtewandeling is ook de verste die sinds de jaren 70 is gemaakt. Toen voerden astronauten ruimtewandelingen uit op weg naar de maan, waarbij ze op duizenden kilometers hoogte de Apollo-capsules verlieten. Polaris Dawn werd aanvankelijk in een aardbaan van 190 tot 1408 kilometer geplaatst, al werd dat voor de ruimtewandeling teruggebracht naar een lagere baan. De ruimtewandeling vond uiteindelijk plaats op een hoogte van zo'n 700 kilometer, een kleine 300 kilometer hoger dan waarop huidige ruimtestations als het International Space Station of het Chinese Tiangong nu vliegen.