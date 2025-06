WinFuture deelt vermoedelijke prijzen Samsung Galaxy Tab S10+ en S10 Ultra

De aankomende Samsung Galaxy Tab S10-serie wordt in Duitsland vanaf 1119 euro verkocht. Dat meldt het Duitse WinFuture op basis van een Duitse prijslijst. Meestal zijn de Duitse prijzen hetzelfde als die voor de Nederlandse markt.

De Galaxy Tab S10-serie bestaat uit twee tablets: de Tab S10+ en de Tab S10 Ultra. De S10+ is het goedkoopste model, dat in diverse opties beschikbaar wordt. De goedkoopste variant kost 1119 euro, zegt WinFuture, en heeft wifi, 12GB ram en 256GB interne opslag. Ook is er een versie met 512GB opslag, die ruim honderd euro duurder is. De modellen met 5G in plaats van wifi zullen vanaf 1269 euro te koop zijn.

De Galaxy Tab S10 Ultra is het duurdere model van de twee. De goedkoopste variant heeft wifi, 12GB ram en 256GB aan opslag. Deze versie zal vanaf 1339 euro beschikbaar zijn. Ook komt er een versie met 5G, 16GB ram en 1TB opslag, die 1909 euro gaat kosten. WinFuture zegt dat daarnaast nog andere varianten met of zonder 5G en 512GB opslag verwacht worden. Daar is echter nog geen prijsinformatie over beschikbaar.

Renders toonden eerder al aan dat de twee tablets uiterlijk veel op elkaar lijken. Het grootste verschil is dat de Galaxy Tab S10+ geen notch in het scherm heeft, waar de S10 Ultra die wel heeft. In die notch zitten twee selfiecamera's. Beide tablets krijgen achterop twee camera's. Naar verwachting verschijnen de apparaten in oktober.