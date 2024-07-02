Gerucht: Samsung wil alleen grotere tablets uitbrengen in Tab S10-serie

Samsung zou dit jaar geen kleinere Galaxy Tab S10 willen uitbrengen, maar alleen nog grotere modellen van zijn tablets, de Plus- en Ultra-modellen. Dat meldt een Zuid-Koreaanse site. De tablets zouden bovendien MediaTek-socs krijgen in sommige landen.

Daarmee wil Samsung zijn tablets meer onderscheiden van de goedkopere modellen en de concurrentie aangaan met de nieuwe iPad Pro-modellen van Apple, meldt Naver. De Tab S10 Plus zou een 12,6"-scherm krijgen, bij de Ultra gaat het om 14,2". Tot nu toe kwam er altijd wel een reguliere variant met kleiner scherm rond 10" of 11".

Bovendien zou Samsung de soc in sommige landen willen wisselen voor een MediaTek-chip. Tot nu toe hebben Tab S-modellen altijd Qualcomm-socs gebruikt. Het gerucht ligt in lijn met het gerucht dat Samsung hetzelfde zou willen doen voor de S25 volgend jaar. Het is onbekend in welke landen Samsung MediaTek-socs wil gebruiken. In Europa heeft Samsung apparaten vaak voorzien van eigen Exynos-socs, terwijl in andere werelddelen Qualcomm-socs in gebruik waren. Samsung heeft volgende week een evenement gepland staan voor de aankondiging van vermoedelijk vouwbare smartphones, horloges en een slimme ring.