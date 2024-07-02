Gerucht: Samsung wil alleen grotere tablets uitbrengen in Tab S10-serie

Samsung zou dit jaar geen kleinere Galaxy Tab S10 willen uitbrengen, maar alleen nog grotere modellen van zijn tablets, de Plus- en Ultra-modellen. Dat meldt een Zuid-Koreaanse site. De tablets zouden bovendien MediaTek-socs krijgen in sommige landen.

Daarmee wil Samsung zijn tablets meer onderscheiden van de goedkopere modellen en de concurrentie aangaan met de nieuwe iPad Pro-modellen van Apple, meldt Naver. De Tab S10 Plus zou een 12,6"-scherm krijgen, bij de Ultra gaat het om 14,2". Tot nu toe kwam er altijd wel een reguliere variant met kleiner scherm rond 10" of 11".

Bovendien zou Samsung de soc in sommige landen willen wisselen voor een MediaTek-chip. Tot nu toe hebben Tab S-modellen altijd Qualcomm-socs gebruikt. Het gerucht ligt in lijn met het gerucht dat Samsung hetzelfde zou willen doen voor de S25 volgend jaar. Het is onbekend in welke landen Samsung MediaTek-socs wil gebruiken. In Europa heeft Samsung apparaten vaak voorzien van eigen Exynos-socs, terwijl in andere werelddelen Qualcomm-socs in gebruik waren. Samsung heeft volgende week een evenement gepland staan voor de aankondiging van vermoedelijk vouwbare smartphones, horloges en een slimme ring.

Galaxy Tab S9-serie
Galaxy Tab S9-serie met Tab S9 Plus (midden) en Tab S9 Ultra (rechts)

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 17:50 37

02-07-2024 • 17:50

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Reacties (37)

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Llopigat
2 juli 2024 18:03
Jammer. Ik zou graag een kwalitatief goede kleinere tablet zien. Ik heb nu net de A9 gekocht (8,7") en die is prima, alleen een beetje te zwaar (door de budget tablet bouw) en langzaam door de mediatek A99 processor.
iqcgubon @Llopigat2 juli 2024 18:42
Ik heb deze week de Lenovo Legion Tab in huis gehaald. 8.9", heerlijk formaat.
Llopigat
@iqcgubon2 juli 2024 19:05
Ja daar heb ik over gedacht. Maar ik heb eerder een Lenovo tab gehad, Lenovo Tab M9. Voor ik de Galaxy Tab A9 kocht. Ik was er nog meer ontevreden over dan de Samsung, met name vanwege de lenovo skin. je kon bijvoorbeeld de onderste 'gesture hint' balk niet uitzetten wat op Samsung wel gewoon kan. Dat irriteert me enorm. Uiteindelijk heb ik hem weggegeven en de A9 gekocht.

Het is vreemd om het te zeggen tegenwoordig maar ik vind de Samsung OneUI skin nu wel prettig :)

Ook vind ik de prijs net te hoog, toen hij alleen in Azie leverbaar was als de Y700 2nd generation was hij zo rond de 380-400 euro (omgerekend) en dat was perfect. 550 vind ik net te duur voor een tablet. Dus ik heb die overgeslagen. Voor die prijs verwacht ik trouwens ook NFC want het niet hebben is een groot gebrek voor mij. Ik gebruik het enorm veel voor Fido2 keys en OpenPGP-gebaseerde authenticatie (ook een reden dat een iPad voor mij sowieso nutteloos is want daar werkt dat helemaal niet op, zelfs niet via USB).

Maar zoiets komt wel een heel stuk dichter in de buurt ja.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:17]

Xfade @Llopigat2 juli 2024 20:07
Volgens mij kan die balk gewoon uit. iig op p11 pro.
en anders een beetje echte tweakers zijn ipv. vervmomde spammers en adb gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 22 juli 2024 16:17]

Llopigat
@Xfade2 juli 2024 20:09
Eh volgens mij kan hij met ADB ook niet uit hoor. Ik heb er toen uitgebreid naar gezocht. En blijft hij ook uit als je ADB gebruikt? Of komt dat na elke reboot terug?

Ik gebruik ADB zelf heel erg vaak. Ik zit bijvoorbeeld op mijn werk altijd ingelogd op termux via ADB (port forward). Maar voor dit soort aanpassingen heb ik er niet zulke goede ervaringen mee.

Wat me op Android altijd stoort is dat je commando's die je in ADB kan doen niet gewoon vanuit termux kan aanroepen op de nieuwste android versies :'(

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:17]

Xfade @Llopigat2 juli 2024 21:51
"En blijft hij ook uit als je ADB gebruikt? Of komt dat na elke reboot terug?" dus je weet niet wat adb kan doen?
Als je weet hoe de app heet kan hij weg.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 22 juli 2024 16:17]

Llopigat
@Xfade2 juli 2024 22:25
Ah maar dit is geen app, het is onderdeel van het OS. Bovendien als je die component weg zou kunnen halen werken de gestures ook niet meer. Ik wil alleen de hint niet zien.

En ja ik weet heel goed wat adb kan doen, ik haal zelf enorm veel crapware er af.
iqcgubon @Llopigat2 juli 2024 19:43
Ook al gezocht om die balk uit te zetten, haha. Maar tijdens fullscreen apps gaat hij weer weg, dus niet zo'n probleem voor mij.

De Y700 voldeed aan al mijn checkboxes, en had goeie specs, dus waarom nog niet. Het is 10 jaar geleden dat ik nog eens een tablet gebruikt heb. En ook alleen maar thuis, dus aan NFC of GPS geen nood.
Llopigat
@iqcgubon2 juli 2024 20:04
Ja ik gebruik hem wel onderweg (de A9 heeft wel GPS, dat is wel handig in het vliegtuig om de vlucht te volgen) maar niet voor betalingen ofzo. Maar NFC heb ik ook thuis nodig vanwege die security keys.

Het kan wel via USB maar die moet je dan steeds insteken en uithalen en er is een kans dat het afbreekt. Erg veel gedoe allemaal. Mijn vorige tablet (Sony Z4, overigens wel 10", met uitstekend keyboard dock) had wel NFC en dat was echt ideaal, het keyboard dock overigens ook want dat was niet zo'n 'slap' dock zoals ze tegenwoordig allemaal hebben maar hield echt vast als een echte laptop. Het was echt een mini laptop voor op schoot, en je kon zo de tablet uit de dock trekken als je wou. Helaas is die niet echt meer te gebruiken omdat hij vast zit op Android 7 en de meeste apps worden niet meer ondersteund :'(

Ook was de sony veel dunner en lichter dan de huidige tablets die verkocht worden. Hij was echt super dun. En toch heel duurzaam, hij doet het nog steeds, zelfs de accu. Had ook GPS, trilmotor, notificatie LED en je kon er zelfs mee bellen (ja echt).

Het is jammer dat de stand der techniek zo achteruit gaat.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:17]

Jotyjo @Llopigat3 juli 2024 12:52
Je kan de goedkopere Chinese versie kopen en de global ROM flashen met de software van Lenovo zelf. Ik heb het zelf super simpel gedaan met mijn Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 (P11 Pro 2nd gen) . Je moet alleen wel een model kopen die ook globaal verkocht wordt, want anders heb je natuurlijk geen global ROM :p. Ik vind de software van Lenovo prima. Het is gewoon stock Android met een paar apps van Lenovo zelf
arjandijk162 @Llopigat3 juli 2024 13:56
als je 550 te duur vindt, dan is de S10 toch ook niks voor jou? Goedkoopste S9 is meer dan 600 euro. Dan bevestig je Samsungs punt dat er weinig markt is in kleine/midsize tablets tegen hoge prijzen
teek2 @Llopigat2 juli 2024 18:12
Ik had die ook besteld, maar ik vond het echt bizar klein, ik dacht het is 10% minder dan een iPad ongeveer, maar doordat hij 16:9 was vond ik het net een grote smartphone. Nu maar een Redmi pad SE gekocht, werd als beste getest door de consumentenbond.
Llopigat
@teek22 juli 2024 18:26
Oh ik vind hem juist super als formaat. Mag nog iets kleiner eigenlijk. Prima om bijv. manga op te lezen (alleen de resolutie is een beetje te laag, ook een typisch probleem met budget tablets), en niet te zwaar om lang omhoog te houden met 1 hand.

Verder gebruik ik hem onderweg om bijv. OSMAnd op te kijken, en om gewoon web op te lezen in plaats van mijn smartphone.

Een foldable smartphone lijkt me helemaal ideaal. Vooral als die zo dun en licht kan als de honor magic v2. Maar de prijzen zijn me ze hoog. Meer dan 600 euro heb ik voor een telefoontje niet over. Zit er een tabletfunctie op, zou er op zich nog wel iets van 200-300 bij kunnen maar meer niet.
Gwaihir @teek22 juli 2024 18:26
Goede maat, laag aantal pixels. Ik heb - nog net 'n beetje - een 8.0 inch S2 in gebruik. Was ook toen een antwoord op Apple, op de retina schermen. HEERLIJK!

Heel jammer dat deze qua software nu op z'n allerlaatste benen loopt. Ik ga dan maar verder met een Tab Active5.
Llopigat
@teek22 juli 2024 20:08
Ja het is ook net een grote smartphone maar doordat het scherm een stuk breder is hoef je minder te scrollen. Bovendien is het scherm groot genoeg om 2 apps zij aan zij te zetten en dat vind ik bij een smartphone zeker niet het geval. Zeker niet eentje die ik echt in mijn zak mee zal nemen. Behalve de foldables maar die blijven zo enorm duur.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:17]

apeklootje @Llopigat2 juli 2024 22:31
Heb hier de grotere, die heeft een iets snellere soc maar nog altijd niet echt snel, voor het geld echter een goede tablet
STFU 2 juli 2024 19:14
Ik snap niet dat je een apparaat wil van de afmetingen van een laptop, maar dan er géén toetsenbord aan vast wil hebben.
Okay een laptop is iets dikker en zwaarder, maar de lengte en breedte zijn hetzelfde en daarmee ook de handzaamheid (of juist de afwezigheid ervan).

[Reactie gewijzigd door STFU op 22 juli 2024 16:17]

kondamin @STFU2 juli 2024 19:19
Ieder diertje zijn pleziertje
ik zie het nut niet van een een kleine tablet, die zijn te dicht bij telefoons
eikie @STFU4 juli 2024 13:17
Ik gebruik 'm voor foto's (lekker groot)
Maar vooral in plaats van geprinte partituren om van te zingen/spelen. Ik z`ie mezelf nog niet staan zingen met een laptop in mijn hand of zo.
Daarnaast gebruik ik 'm vaak voor aantekeningen/schetsjes met een stylus/pen, zowel prive als werk. Even snel een netwerk-schetsje maken of zo en als ik er dan uit ben, zet ik 'm netjes in visio.

Misschien een beetje een niche, maar ik zie genoeg mensen om mij heen (mede-musici, maar ook in de IT bij collega's en leveranciers) die een grotere tablet gebruiken.
zap8 2 juli 2024 18:01
Lijkt een beetje de kant op te gaan als met mobiele telefoons. Alles gaat richting groter. Hadden de meeste mobieltjes eerst 3.5/ 4 inch schermen nu is de standaard al 6 inch of meer. Ik denk dat de bedrijven vooral kijken naar wat ze verkopen, en dat zal ongetwijfeld grotere schermen zijn.
DropjesLover @zap82 juli 2024 18:21
Dat is ook voor een groot deel door de kleinere bezels, die namen vroeger, op de diagonaal gemeten, zeker een 1" of meer van het scherm in.
WouterL 2 juli 2024 19:10
Waarom geen snapdragon elite in dit soort tablets?
Darkstriker @WouterL3 juli 2024 00:01
Die chips verbruiken 35W+. Veel te veel voor een tablet. De SD 8 Gen 2 die tegenwoordig in de Tab S9 zit verbruikt gemiddeld rond de 5W, net onder de 10W in pieken.
https://www.notebookcheck...s-and-Specs.670032.0.html

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 22 juli 2024 16:17]

pandamaneke 4 juli 2024 02:59
Ik blijf bij mijn iPad pro en ga de nieuwe kopen een top ipad met tadem oled en een M4 cpu deze kan jaren mee.
Vinpaq @pandamaneke4 juli 2024 08:24
Ik gebruik nu nog de eerste ipad pro, mooi scherm, 4 speakers en snel genoeg voor oa procreate. Ooit haal ik een nieuwe, maar dan moet eerst deze niet meer werken.
Mizgala28
2 juli 2024 17:55
Zonde, 11" is zo'n beetje de max dat ik wil als een tablet, daarboven heb ik liever een volwaardige laptop dan.
Marctraider 2 juli 2024 18:16
Net een Surface Go 4 aangeschaft. geweldig formaat moet ik zeggen. (10.5 inch), komende van een 13" ultrabook.
BHD294 2 juli 2024 19:18
Zou het liefst een 15 inch tablet zien met een midrange soc en dan de combo 8/128 werkgeheugen/opslag.
De topsoc maakt hem meteen zo duur.
richard.8 @BHD29412 juli 2024 12:52
15 inch of 15.6 zou mooi zijn idd
kondamin 2 juli 2024 19:21
15" 4:3 zou leuk zijn, net een weekblad
Jurriën31 2 juli 2024 19:42
Hier nog een Galaxy View (18.4-inch) staan.
Absurd groot, maar voor tv kijken op bv camping kan die zeker van pas komen.
Hij is wel bijna onbruikbaar , want oude software.
Heb hem nog wel opgekrikt naar android 8 met custom rom. Maar dat is het dan ook wel.

Ben nog opzoek naar een opvolger voor de view.

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