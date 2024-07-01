Gerucht: Samsung overweegt MediaTek-processors voor de Galaxy S25

MyDrivers claimt dat Samsung chips van MediaTek overweegt om in de Galaxy S25 te plaatsen. De yields van het nieuwe 3nm-procedé van Samsung zouden onder de 20 procent liggen en dus ondermaats zijn. Het bedrijf zou hierdoor onvoldoende Exynos 2500-chips kunnen produceren.

De Chinese techwebsite schrijft dat Samsung nog steeds sleutelt aan het productieprocedé waarmee het 3nm-gate-all-aroundtransistors kan maken. Het is echter nog niet duidelijk of de inspanningen van het bedrijf ook snel resultaten zullen opleveren.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten rondgaan over problemen met de yields van het 3nm-procedé van Samsung. Analist Ming-Chi Kuo meldde vorige maand nog dat de lage yields tot gevolg kunnen hebben dat Samsung Qualcomm-chips moet inkopen om in de komende Galaxy S25-smartphone te plaatsen.

MyDrivers claimt nu dat Samsung ook in de richting van MediaTek kijkt, omdat de Snapdragon 8 Gen 4, die waarschijnlijk gebruikt zal worden in de S25-serie, 25 tot 30 procent duurder zal zijn dan de huidige generatie. Dat zou kunnen leiden tot hogere adviesprijzen voor smartphones van het bedrijf.