Gerucht: Samsung overweegt MediaTek-processors voor de Galaxy S25

MyDrivers claimt dat Samsung chips van MediaTek overweegt om in de Galaxy S25 te plaatsen. De yields van het nieuwe 3nm-procedé van Samsung zouden onder de 20 procent liggen en dus ondermaats zijn. Het bedrijf zou hierdoor onvoldoende Exynos 2500-chips kunnen produceren.

De Chinese techwebsite schrijft dat Samsung nog steeds sleutelt aan het productieprocedé waarmee het 3nm-gate-all-aroundtransistors kan maken. Het is echter nog niet duidelijk of de inspanningen van het bedrijf ook snel resultaten zullen opleveren.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten rondgaan over problemen met de yields van het 3nm-procedé van Samsung. Analist Ming-Chi Kuo meldde vorige maand nog dat de lage yields tot gevolg kunnen hebben dat Samsung Qualcomm-chips moet inkopen om in de komende Galaxy S25-smartphone te plaatsen.

MyDrivers claimt nu dat Samsung ook in de richting van MediaTek kijkt, omdat de Snapdragon 8 Gen 4, die waarschijnlijk gebruikt zal worden in de S25-serie, 25 tot 30 procent duurder zal zijn dan de huidige generatie. Dat zou kunnen leiden tot hogere adviesprijzen voor smartphones van het bedrijf.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 09:08 129

01-07-2024 • 09:08

129

Lees meer

Samsung Galaxy S25

vanaf € 537,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung Galaxy S25 Ultra

vanaf € 828,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

'Galaxy S25 Edge beschikt over Snapdragon 8 Elite en 4.000mAh-accu'
'Galaxy S25 Edge beschikt over Snapdragon 8 Elite en 4.000mAh-accu' Nieuws van 23 februari 2025
Samsung Galaxy S24

vanaf € 509,99

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung Galaxy S25+

vanaf € 733,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung Galaxy S25 Edge

vanaf € 519,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung Galaxy S24+

vanaf € 599,99

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S25 op 23 januari
Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S25 op 23 januari Nieuws van 14 november 2024
Gerucht: volledige Samsung Galaxy S25-serie krijgt Snapdragon 8 Elite-soc
Gerucht: volledige Samsung Galaxy S25-serie krijgt Snapdragon 8 Elite-soc Nieuws van 24 oktober 2024
MediaTek kondigt flagshipsmartphonesoc Dimensity 9400 aan
MediaTek kondigt flagshipsmartphonesoc Dimensity 9400 aan Nieuws van 9 oktober 2024
Koreaans zakenblad: Samsung overweegt verkoop foundry en bouw fabrieken in VS
Koreaans zakenblad: Samsung overweegt verkoop foundry en bouw fabrieken in VS Nieuws van 3 oktober 2024
SamMobile vindt verwijzing naar Galaxy S24 FE op Franse Samsung-website
SamMobile vindt verwijzing naar Galaxy S24 FE op Franse Samsung-website Nieuws van 8 augustus 2024
MediaTek werkt aan 3nm-serverchip op basis van Arm-architectuur
MediaTek werkt aan 3nm-serverchip op basis van Arm-architectuur Nieuws van 15 juli 2024
Evan Blass deelt specificaties van Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6
Evan Blass deelt specificaties van Samsung Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 Nieuws van 4 juli 2024
Afbeeldingen Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 lekken uit via Australische retailer
Afbeeldingen Galaxy Z Fold6 en Z Flip6 lekken uit via Australische retailer Nieuws van 28 juni 2024
Leaker: Samsung S25 Ultra krijgt afgeronde hoeken en wordt dunner
Leaker: Samsung S25 Ultra krijgt afgeronde hoeken en wordt dunner Nieuws van 28 juni 2024
Samsung kondigt 200-megapixelsensor aan voor telecamera smartphones
Samsung kondigt 200-megapixelsensor aan voor telecamera smartphones Nieuws van 27 juni 2024
Samsung kondigt evenement aan voor aankondiging Z Fold6 en Flip6
Samsung kondigt evenement aan voor aankondiging Z Fold6 en Flip6 Nieuws van 26 juni 2024
Renders tonen Samsung Galaxy Tab S10 Ultra die lijkt op voorganger
Renders tonen Samsung Galaxy Tab S10 Ultra die lijkt op voorganger Nieuws van 24 juni 2024
Gerucht: Samsung geeft alle Galaxy S25-modellen Qualcomm-socs
Gerucht: Samsung geeft alle Galaxy S25-modellen Qualcomm-socs Nieuws van 18 juni 2024
Meer producten en artikelen
Smartphones MediaTek Qualcomm Samsung Galaxy S

Reacties (129)

-Moderatie-faq
129
127
58
2
0
57
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Vlizzjeffrey 1 juli 2024 12:35
Toch vermoeiend altijd die comments over Mediatek van mensen die nog steeds denken dat Mediatek enkel prut maakt, tijden veranderen, maar als mensen eenmaal van iets een beeld hebben in hun hoofd, is dat er vaak moeilijk uit te krijgen. Jaren geleden al toen de Snapdragon 8 gen 1 uit kwam, had mediatek al een veel efficientere cpu met de Dimensity 8300.
deregtx @Vlizzjeffrey1 juli 2024 14:54
Spelen ze niet meer vals met hun Sports Mode? Bij Mediatek waren daar in 2020 nog behoorlijk trots op namelijk.

Daarna niks meer over gehoord. Of misschien is de pers minder kritisch geworden?

Hardware.info was daar ook een voorbeeld van. Die hadden vele moederborden onderzocht en wat bleek. De fabrikanten maaken een V1.00 versie die goed is en goede reviews krijgt. Maar een maand daarna vervangen ze die in het geheim met een zeer inferieure V.2.00 versie om de winst te maximaliseren.

Ik vroeg Hardware.info of de fabrikanten die praktijken er nog op nahouden? Nee ze zullen na ons artikel er wel mee gestopt zijn. We hebben geen bewijs dat ze ermee doorgegaan zijn...

Alsof alle fabrikanten stoppen na één kritisch artikel van een Kleine Nederlandstalige review website. Beetje naïef dus.

De Pers moet meer Follow-up doen en niet uitgaan van de goedheid van bedrijven. Want ze willen namelijk gewoon zo veel mogelijk winst maken.
nervwrecker @deregtx1 juli 2024 15:15
Je denkt toch niet dat ze zoiets proberen bij een grote klant als samsung dat is gelijk einde verhaal natuurlijk.
Daarnaast zullen de toestellen een quality control hebben/krijgen.
Vlizzjeffrey @deregtx1 juli 2024 22:06
Precies mijn punt, Qualcomm is ook zovaak beschuldigd met valsspelen in benchmarks, recent nog in 2024 met hun Snapdragon X elite cpu:

https://www.reddit.com/r/...r_snapdragon_x/?rdt=33326

Maar mensen hebben ooit 1x een zelfde soort bericht over Mediatek gelezen in 2020 en schrijven dat bedrijf gelijk af, dat is selectief geheugen, beide Qualcomm en Mediatek hebben dat gedaan in het verleden.
Balance
1 juli 2024 09:58
Paar arbitraire datapunten:
  • In de benchmarks van Notebookcheck scoort de meestal hoger dan de Snapdragon 8 Gen 3, gemiddeld 5%. En gemiddeld 27% sneller dan de Exynos 2400.
  • In AI-Benchmark scoort de Dimensity 9300 nipt hoger dan de Snapdragon 8 Gen 3.
  • AndroidAuthority schrijft op basis van hun benchmarks: "It’s clear that Qualcomm and MediaTek’s new chips are on an even footing as far as CPU performance is concerned, with the two trading blows in single-core and multi-core benchmarks. The Snapdragon 8 Gen 3 takes a clear lead in the GPU tests, though, but the Dimensity 9300 is still best of the rest here."
Als er twee "zwakke" punten zijn voor MediaTek SoC's zijn het de GPUs (daarvoor zijn ze afhankelijk van Arm) en de draadloze connectiviteit (wat Qualcomm zijn absolute expertise gebied is).

Tegelijkertijd - en dit is verrassend onbekend - verscheept MediaTek al een aantal jaar de meeste smartphone SoCs.
In the fourth quarter of 2023, MediaTek accounted for 36 percent of global smartphone application processor (AP)/system-on-chip (SoC) shipments. Qualcomm ranked second with a 23 percent share of shipments in the fourth quarter of 2023.
Volgens deze bron heeft in Q4 2023 MediaTek 117 miljoen smartphone SoCs verscheept, ten opzichte van 69 miljoen voor Qualcomm. Qualcomm's omzet daaruit is nog wel groter, met 30 miljard vs 23. Maar waar Qualcomm stabiel is ten opzichte van een jaar geleden, is MediaTek dik 20% gegroeid qua zowel verscheepte units als omzet.

Daaruit blijkt ook dat MediaTek nu al 22% van zijn smartphones SoCs verscheept naar Samsung, en daar 25% van hun omzet uit halen.

Samsung is dus niet onbekend met MediaTek SoCs. In dit lijstje staan onder andere de Galaxy A12, A14, A15, A22, M22, A32, A34, A41 en M53.

Het zou dus vreemd zijn om MediaTek niet serieus te overwegen, al was het alleen maar om druk uit te voeren tegenover Qualcomm. Het Taiwanese MediaTek heeft hard aan de weg getimmerd in de afgelopen jaren. Arm's line-up voor 2025 ziet er prima uit, de grootste vraag is vooral hoe de nieuwe Arm GPU IP gaat presteren tegenover Qualcomm's 2025 Adreno GPU.Tot slot gaan er ook nog geruchten dat MediaTek samenwerkt met Nvidia voor een gezamelijke SoC. Deze zou dan vrij wel zeker Nvidia GPU IP krijgen. Waarschijnlijk mikken ze eerst op de laptopmarkt, maar ik zie ze ook nog wel een gooit doen naar de smartphonemarkt, misschien op de iets langere termijn.
Currry 1 juli 2024 09:14
Ik weet niet hoe het bij de nieuwe generatie was, maar MediaTek heeft wel echt een B reputatie. Dit kan Samsung best wat imago kosten door tegenvallende prestaties.
Bekers @Currry1 juli 2024 09:36
Ik hoop toch wel dat ze dat goed testen voor het live gaat. Dat zou je zeker bij de S-lijn wel verwachten.
Al heb ik 'vroegâh' (SGS 3) wel regelmatig gehad dat hij heel warm werd en de batterij snel leeg liep, terwijl hij stand-by stond (in broekzak of op bureau). Maar daar schenen ze destijds wel vaker last van te hebben. Nu na een tussenstop bij een Nokia 8 weer een Samsung (A52) en die bevalt prima.
Currry @Bekers1 juli 2024 10:00
Die S3 heb ik ook nog gehad. Die was vooral in de winter heel fijn! Maar zonder gekheid, de S serie heeft al heel lang verschillende processors in verschillende delen van de wereld, maar prestatie verschillen ook. Ik weet niet of goed testen ook betekent dat ze er niet voor kiezen ook al zijn de prestaties minder. Te weinig chips wil zeggen dat je minder toestellen kunt verkopen, dan maar beter met een mindere chip erin.
Alfa1970 @Currry1 juli 2024 10:51
Ik vraag me af of die beslissing zo simpel te maken zal zijn.
Ja je kan meer produceren, en in potentie meer verkopen, máár mensen weten van te voren dat ze een minder product krijgen, zal dat dan ook niet bijdragen aan minder verkoop?
En ben je dan uiteindelijk grosso modo niet beter af om in het begin dan maar minder units af te kunnen leveren die wel goed presteren en dus wel goed zullen verkopen, die waarschijnlijk nog meer opleveren omdat de vraag groter zal zijn dan het aanbod?
TheVivaldi
@Alfa19701 juli 2024 12:53
Welke mensen weten van tevoren dat ze een minder product krijgen? Veruit de meeste Galaxy S-kopers zijn geen tweakers en weten nauwelijks wat een soc is.
Darkstriker @TheVivaldi1 juli 2024 21:36
Samsung Smartphones zijn kwa echte verkoop prijs ook gewoon een stuk goedkoper in Europa (en elders) dan in de VS.

Een vriend uit de VS bood mij recent aan om een S24 mee te nemen maar het was mijn geen krappe €1k waard (hij kost unlocked 780USD voor het 256GB model + VAT + importbelasting). Terwijl je hem hier voor €670 in handen hebt. Je betaalt in de VS gewoon meer voor de telefoon voor belasting dan je hier na 21% belasting betaalt. Daar zit gewoon dik meer marge in voor iedereen, inclusief Samsung.

Als je hier een S24 Exynos en een S24 Qualcomm zou aanbieden en de tweede kost €200 meer, dan denk ik niet dat het gros van de gebruikers dat gaat betalen. Zelfs als je hun over de 5% mindere prestaties en 10% lagere efficientie vertelt, zullen ze toch gewoon die Exynos nemen. En voor de allermeesten is dat ook gewoon de juiste keuze.
helldogbe @Bekers1 juli 2024 11:31
Mijn S24 (met Exynos) heeft nog steeds een bug. Bij videobellen met de selfiecamera brandt hij zichzelf quasi op, er komt na een halfuur videobellen (zowel via WiFi als 4G/5G) op dat de telefoon moet gaan throttlen omdat hij zodanig heet wordt.
S24 videocall: Snapdragon vs Exynos

[Reactie gewijzigd door helldogbe op 22 juli 2024 13:32]

dutchnltweaker @Currry1 juli 2024 09:30
De top Mediatek op dit moment, is zelfs beter dan de 8 gen 3 van qualcom op papier.
Currry @dutchnltweaker1 juli 2024 09:58
Maar op papier was een Exynos ook altijd te vergelijken met de Snapdragon. In de praktijk bleek dat toch anders. Er zijn hele fora te vinden over throttlen in de praktijk vs benchmarks.
Ik weet niet waarom mijn eerste post een irrelevante score krijgt, maar het imago liep zelfs een deuk op met Exynos vs Snapdragon.
Ruw ER @Currry1 juli 2024 10:13
Was het niet mediatek die flink aan het cheaten was met benchmarks? Oneplus ook dacht ik, vast meerderen nog.
RaJitsu @Currry1 juli 2024 09:57
Bij mensen die daadwerkelijk kijken naar het verschil tussen SoC's was dit tot een paar jaar terug zo. Tegenwoordig niet meer. En de groep die hier niet naar kijkt, weet dit niet. Jij valt kennelijk in de zeer kleine tussengroep die wel weet dat MediaTek andere SoC's zijn die ooit een zwakkere reputatie hadden, maar het niet genoeg bijhoudt om te weten dat MediaTek echt heel knappe SoC's maakt tegenwoordig die niet alleen qua prestaties, maar ook qua zuinigheid en thermals prima in orde zijn.
Currry @RaJitsu1 juli 2024 10:04
Vandaar de "ik weet niet". Ik ken de reputatie ook echt nog van een aantal jaar terug, vandaar mijn zorg. Toen was het een beetje de Dacia van de chips. Veel waar voor je geld en doet wat het moet doen. Maar toch kwam het op punten niet mee met een 'premium' automerk.
sjettepetJR. @Currry1 juli 2024 12:45
Het was zover ik weet al langere tijd vooral een gevolg van hun oude reputatie die bleef hangen. Wanneer MediaTek problemen had werd het weggezegd als een slecht merk, terwijl de hitte problemen van de Snapdragon chips en de performance problemen van de Exynos chips vaker als 'incidenteel' probleem werden gezien (zo heb ik het ervaren in ieder geval).
RoyD @Currry1 juli 2024 13:34
Mediatek is relatief goedkoop (daarom zitten ze bijna in alle televisies) maar bijvoorbeeld de beeldverwerking (o.a. videostabilisatie) en GPS van Qualcomm was bijvoorbeeld veel beter dan die van Samsung en MT.
HuisRocker @Currry1 juli 2024 14:34
Dacia is (behalve de Spring, die in eerste instantie alleen voor de Chinese markt [] bedoeld was), net als MediaTek, tegenwoordig ook geen 'B' meer in werkelijkheid.

Dat 'de reputatie/het imago' van MediaTek (en Dacia) bij velen achterloopt en 'nog steeds B is' zegt uiteraard helemaal niets over de kwaliteit van huidige producten.
Ik zou deze stap prima kunnen begrijpen als Samsung dit werkelijk overweegt (wat nog maar de vraag is, het blijft 'maar een gerucht' natuurlijk).
Verwijderd @Currry1 juli 2024 09:29
Had Samsung voor Europa niet altijd al een mediatheek en voor de vs een Qualcomm?
adje123 @Verwijderd1 juli 2024 09:34
Voor Europa hadden ze altijd een Exynos chip, toch?
burgt @Verwijderd1 juli 2024 09:35
Nope, exynos is een eigen soc
florizla @Verwijderd1 juli 2024 11:14
Nee, voor Europa waren het Samsung Exynos SOCs. Waarvan de nieuwe generatie dus moeilijk leverbaar wordt.
Naafkap @Currry1 juli 2024 09:17
Tsja, niet alles blijft hetzelfde natuurlijk. Het zal niet voor het eerst zijn dat een bedrijf een ander bedrijf voorbij streeft.
Elidibus @Currry1 juli 2024 09:36
Eerlijk gezegd weet ik niet of het vandaag de dag nog zoveel uit maakt, we hebben meer rekenkracht in onze telefoons dan we gebruiken. De meeste mensen gaan het verschil niet zien/merken/voelen tussen een A of B merk chip, zo lang hij maar lekker vlot is en de dingen doet die de gebruiker verwacht.

Natuurlijk zien wij Tweakers het anders, maar wij zijn maar een klein % van de user base.
jbhc @Elidibus1 juli 2024 11:19
Hoe is dat anders dan met PC's? En toch blijven mensen nieuwe hardware kopen.
Elidibus @jbhc1 juli 2024 13:25
PC's is een totaal andere markt, de massa koopt laptops voor school of werk en daarbij kijken ze vooral naar alle andere specs dan de processor. Denk accuduur, gewicht, grootte.

De mensen die hardware blijven kopen zijn vooral gamers of grafisch ontwerpers, dat zijn niches. Er zijn echt maar weinig mensen die een telefoon kiezen omwille van zijn chip, tenzij dat die chip meer biedt dan enkel pure performance. E.g. on-device AI processing zou zoiets kunnen zijn.
BugBoy @Currry1 juli 2024 10:22
MediaTek heeft denk ik een slechte reputatie omdat veel televisies een oude MediaTek SoC bevatten voor het smart gedeelte. Dat werd ook vaak benoemd, dus ik denk dat je daarom dat gevoel krijgt bij het horen van de naam...
zx9r_mario @Currry1 juli 2024 11:01
Drivers van MediaTek voor custom roms is ook een ramp.
TheVivaldi
@zx9r_mario1 juli 2024 12:56
Allang niet meer. Er zijn genoeg custom roms en ook andere OS'en draaien prima op MediaTek. Sterker nog: de paar MediaTek-telefoons die ik heb (gehad) draaien/draaiden Ubuntu Touch beter dan mijn huidige telefoon met Ubuntu Touch en Snapdragon (om nog maar te zwijgen over het accuverbruik, dat met deze Snapdragon op papier veel beter zou moeten zijn dan menigeen MediaTek, maar de praktijk bewijst het tegendeel). Drivers zijn gewoon beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:32]

Mizgala28
@Currry1 juli 2024 11:11
Wat de reputatie van MediaTek ook is, Samsung doet dit (als dit waar is) vooral om kosten te besparen.

En met de prijzen die ze hanteren mogen ze wat mij betreft beide Exynos en MediaTek de prullenbak in gooien, tenzij die prijzen omlaag gaan (doen ze niet, ze gaan eerder omhoog dan dat)
Dreamvoid
@Mizgala281 juli 2024 11:20
Nou ja, het goedkoopste voor Samsung is natuurlijk om de chips zelf te produceren, maar dat lukt ze niet in voldoende aantallen. Dus, als Plan B, MediaTek chips.
Trivmvirate2 @Mizgala282 juli 2024 08:19
Euh maar de prijzen gaan dus alleen maar omhoog als Qualcomm een monopolie krijgt op high end smartphones.

Dit is ook een move om druk te zetten op Qualcomm die hun positie probeert uit te buiten.

Betaal jij graag honderd euro meer voor de s25 als het maar een Snapdragon chip heeft?
dimitrios007 @Currry1 juli 2024 11:00
De exynoss heeft zelfs een C reputatie bij het publiek.
JeroenED @Currry1 juli 2024 11:43
Ik denk dat ze de laatste tijd die reputatie hebben kunnen afschudden. Ik herinner mij ook de tijd dat snapdragons het enige goede waren, dan kwam samsung bij de S6 met een eigen soc die ook goed presteerde en beetje nadien huawei, maar die werden door amerika persoonlijk de kop afgetrokken. Nu lijkt Mediatek een nieuwe concurrent te worden.

Ooit gehoord dat het proces om die chips te maken vooral een kwestie van kunde is. En als je niet de juiste mensen in huis heb is dat een proces van hele lange adem.
Vlizzjeffrey @Currry1 juli 2024 12:22
Dat is ook al lang niet meer het geval. Aantal jaren terug maakten ze voornamelijk budget cpu's voor goedkoop om groot te worden, nu zijn de de grootste en doen ze ook mee in de high end.
tvtomas @Currry1 juli 2024 15:01
Zolang er geen Exynos in zit komt dat wel goed volgens mij.
SuperDre @Currry1 juli 2024 15:58
Tegenwoordig al lang niet meer, zijn goede socs.
MAAR ik vind wel dat de telefoon een andere aanduiding moet krijgen als er een andere SOC in zit, tenzij die SOC identiek is (wat dus zeker weten niet het geval is).
Kiswum
@Currry1 juli 2024 17:44
MediaTek werd vaak gebruikt voor Chinaphones en mid-range smartphones. Deze smartphones werden niet al te lang voorzien van updates en daardoor kreeg de chip ook een slechte reputatie.

Doordat MediaTek de drivers niet vrijgeeft/vrijgaf, werd het bijna onmogelijk gemaakt voor rom-bouwers, om smartphones te voorzien van een andere ROM. Dit geldt eigenlijk ook voor de Exynos chipset, echter zorgt Samsung er zelf wel voor dat je niet na 1 jaar al stil staat qua updates. Hierdoor is een andere ROM, niet echt noodzakelijk om je telefoon up-to-date te houden. Dit soort alternatieve rom's, worden vaak nog langere tijd voorzien van updates.

In het verre verleden, waren MediaTek rom's heethoofden, maar dat was maar voor 1-3 jaar. Hierna nam Qualcomm dat stokje over met de komst van de Snapdragon 801 (rond 2014). Vanaf dat moment moesten smartphone fabrikanten gebruik maken van koelplaten en later kwam daar een vloeibaar koelingsysteem voor in de plaats.
iddbbi @Currry2 juli 2024 18:31
Ik heb hier een oneplus nord 2 (dimensity 1200) en mijn vriendin een samsung A54 met een Exynos processer. Mijn Nord 2 is nog altijd even vlug als in het begin, mijn vriendin A54 is veel trager geworden. In mijn ogen is Exynos het B merk.
theduke1989 1 juli 2024 10:01
voor de ROM communitie is dit over en uit. en zal je dit toestel moeten vermijden.
voor de reguliere gebruiker, moet je het doen met 2-3 jaar support, aangezien MTK haast tot nooit blops levert.

bye bye, swy swy..
Vlizzjeffrey @theduke19891 juli 2024 12:25
Lijkt me sterk dat Samsung omdat er een mediatek chip zit hun flagship toestel maar 2-3 jaar zal supporten, dat geloof je toch zelf niet. Die krijgt ook gewoon 5 jaar support.
theduke1989 @Vlizzjeffrey1 juli 2024 13:14
5 jaar kan ja. Maar in die 5 jaar misschien 1-3 upgrades.

Mtk staat bekend om slechte support en driver support. Wat maakt Samsung anders dan een Xiaomi. Die notabene in de top 3 staat tov Samsung?
Vlizzjeffrey @theduke19891 juli 2024 13:44
Is algemeen bekend dat Samsung beter is in software support dan Xiaomi, maakt niet uit dat Xiaomi ook top 3 staat in meest verkochte toestellen, dat staat los van software support ( of eigenlijk niet, door de magere software support kunnen ze hun toestellen goedkoper aanbieden)
Trivmvirate2 @theduke19892 juli 2024 08:21
Samsung kan dat toch gewoon eisen van mediatek?
panterarosso @theduke19891 juli 2024 10:17
de rom community zal denk ik geen samsungs doen, met de huidige ondersteuning ook niet echt nodig
N8w8 @theduke19891 juli 2024 11:00
Voor custom ROMs was Samsung toch al niet ideaal ivm geen VoLTE support. Als KPN/VF over resp 1,5/0,5 jaar 2G uitzetten kan je dan niet meer bellen (Odido planning onbekend).
Thekilldevilhil @theduke19891 juli 2024 11:59
voor de reguliere gebruiker, moet je het doen met 2-3 jaar support, aangezien MTK haast tot nooit blops levert.
Jij denkt werkelijk dat ze voor de S25 terug gaan naar 3 jaar support on plaats van 7 jaar? Dat is een hele rare aanname. Ik ga er eerder vanuit dat Samsung dit uit onderhandelt met Mediatek, daar is Samsung ruim groot genoeg voor. Dus die gaan echt geen stap terug doen, zeker nu de concurentie ook 5+ support leveren.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 13:32]

Call of Duty 1 juli 2024 09:37
Die laatste generaties Mediatek zijn natuurlijk qua performance een stuk beter dan vroeger maar ik heb altijd enkele andere zorgen; er is iets met de broncode van die chips. Ze worden niet vrijgegeven of niet volledig, ik kom er nooit helemaal achter. Ik lees soms van wel, dan weer niet. Maar in de praktijk zijn er minder custom ROMs voor devices met een Mediatek dan voor Qualcomm en als ik developers vraag waarom dat is dan begint met altijd over dat ze onvoldoende toegang hebben tot documentatie, code, etc.

Daarnaast doet een SoC meer dan alleen rauwe performance voor FPS. Er zit ook de Digital Signal Processor in voor de camera. De Samsung S24 met Exynos vs de S24 met Qualcomm maakte meetbaar minder goede foto's.

Wat zit er eigenlijk nog meer in zo'n chip? Verwerking van antenne-signalen?
Dat mijn oude simpele Tower defence game per Galaxy-iteratie 250fps erbij krijgt maakt me wat minder uit, ben vooral benieuwd naar wat er nog meer allemaal omheen hangt.

Universal Credential Management voor Samsung Knox (Security) werkt alleen met Exynos en Qualcomm staat er op de eigen Samsung website. Herschrijven ze dat dan?

Zaken als AI ook, doen ze al jaren zaken met Qualcomm. Benieuwd hoe dat zit.

Mis ik nog iets?
dutchgio @Call of Duty1 juli 2024 09:45
Voor Samsung toestellen zijn er sowieso weinig custom roms, zie bijvoorbeeld de S24 Ultra met Qualcomm chip:
https://xdaforums.com/f/samsung-galaxy-s24-ultra.12819/
Een MediaTek chip zou daar niet direct een verschil in maken.
De modem is ook onderdeel van de SoC. De Quallcomm variant is steevast zuiniger dan degene die Samsung zelf produceert, zie de review van de S24 reeks:
review: Samsung Galaxy S24 en S24+ - Fijne update ondanks Exynos
Call of Duty @dutchgio1 juli 2024 10:14
Ja maar de S24 Ultra is nog te nieuw. Meestal duurt dat wel even. Daarnaasy, custom ROMs verschijnen vaak eerder voor toestellen die financieel wat meer bereikbaar zijn voor een grotere groep.

Kijkende naar alle Xiaomi devices; merendeel van de Qualcomm devices hebben custom ROMs maar die met een Mediatek niet of veel minder. Én, de custom ROMS op een Mediatek device zijn vaak minder goed omdat ze dus code of iets missen.

Maar los daarvan, wat zit er nog meer in een SoC wat een verschil zou kunnen uitmaken?
JeroenED @Call of Duty1 juli 2024 11:50
Dat komt, ooit ergens gelezen, omdat qualcomm heel wat opener is dan samsung of mediatek. Qualcom heeft alle nodige documentatie publiek online gezet of waar men gemakkelijk aan kan. Samsung en Mediatek geven de documentatie enkel aan de klanten onder strenge voorwaarden met de nodige watermarks etc. Iets waar de custom rom makers dus niets aan hebben.
RaJitsu @Call of Duty1 juli 2024 09:59
Wat bedoel je met broncode? Is het verschil niet simpelweg dat Qualcomm makkelijker is met het beschikbaar stellen van drivers voor hun SoC en Mediatek en Samsung niet, waardoor toestellen met de laatste twee vooral customROMs hebben die gebaseerd zijn op de bestaande fabrieksROMs waar voor Qualcomm-toestellen echt van de basis opgebouwd kunnen worden?
Call of Duty @RaJitsu1 juli 2024 14:55
Ja dat is wat ik bedoel inderdaad. Sommige custom ROMs voor een Mediatek device waren vaak meer een soort skin dan dat ze echt een compleet nieuwe ROM waren.
Kijkende naar devices met een Qualcomm chipset, dan zie ik echt compleet nieuwe ROMs; LineageOS bijvoorbeeld.
Hijdaar95 1 juli 2024 09:30
Zolang de video uit (DP alt) maar blijft bestaan. Dat is toch een grote toevoeging in mijn gebruik. Wellicht alleen voor de Ultra reeks?
MiesvanderLippe @Hijdaar951 juli 2024 10:12
Dan houd je toch gewoon je huidige telefoon of upgrade je naar de laatste versie die het wel heeft? Binnen vier jaar zal er vast wel weer iemand zijn die het trucje kan.
Deurstopper 1 juli 2024 09:17
Dan ben ik wel benieuwd hoe die Mediatek zich verhoudt t.o.v. Qualcomms Snapdragon 8 G4
L2GX @Deurstopper1 juli 2024 10:29
Geen custom roms? Ik weet niet of er überhaupt op Samsung gemod wordt, maar dat is het voornaamste verschil dat mij op QC deed blijven.
(Eerlijk is eerlijk, ondertussen ben ik eigenlijk té afhankelijk van mijn smartphone om hem te modden. Dat was leuk vijf, zes jaar geleden maar toen kon ik een dag of twee zonder overleven.)
Vlizzjeffrey @Deurstopper1 juli 2024 12:27
Zullen nek aan nek gaan met elkaar, gebruiken beide de flagship cortex cores van arm.
Linksquest Moderator Spielerij 1 juli 2024 09:24
Ben zeer benieuwd wat de prestaties van de telefoon gaat zijn, want ik had eerst vernomen dat ze voor de Snapdragon zouden gaan omdat hun processor nog niet voldoende zou zijn. Word afwachten wat ze uiteindelijk gaan doen.
fvar 1 juli 2024 09:49
Voor de Ultra versie zullen ze vast SD gaan en reguliere de MT
Cihan1988 1 juli 2024 09:50
Ik hoop dat niet voor de S25 Ultra geldt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.