Gerucht: Samsung overweegt MediaTek-processors voor de Galaxy S25

Paar arbitraire datapunten:
- In de benchmarks van Notebookcheck scoort de meestal hoger dan de Snapdragon 8 Gen 3, gemiddeld 5%. En gemiddeld 27% sneller dan de Exynos 2400.
- In AI-Benchmark scoort de Dimensity 9300 nipt hoger dan de Snapdragon 8 Gen 3.
- AndroidAuthority schrijft op basis van hun benchmarks: "It’s clear that Qualcomm and MediaTek’s new chips are on an even footing as far as CPU performance is concerned, with the two trading blows in single-core and multi-core benchmarks. The Snapdragon 8 Gen 3 takes a clear lead in the GPU tests, though, but the Dimensity 9300 is still best of the rest here."
Als er twee "zwakke" punten zijn voor MediaTek SoC's zijn het de GPUs (daarvoor zijn ze afhankelijk van Arm) en de draadloze connectiviteit (wat Qualcomm
zijn absolute expertise gebied is).
Tegelijkertijd - en dit is verrassend onbekend - verscheept
MediaTek al een aantal jaar de meeste smartphone SoCs.
In the fourth quarter of 2023, MediaTek accounted for 36 percent of global smartphone application processor (AP)/system-on-chip (SoC) shipments. Qualcomm ranked second with a 23 percent share of shipments in the fourth quarter of 2023.
Volgens deze bron
heeft in Q4 2023 MediaTek 117 miljoen smartphone SoCs verscheept, ten opzichte van 69 miljoen voor Qualcomm. Qualcomm's omzet daaruit is nog wel groter, met 30 miljard vs 23. Maar waar Qualcomm stabiel is ten opzichte van een jaar geleden, is MediaTek dik 20% gegroeid qua zowel verscheepte units als omzet.
Daaruit blijkt ook dat MediaTek nu al 22% van zijn smartphones SoCs verscheept naar Samsung, en daar 25% van hun omzet uit halen.
Samsung is dus niet onbekend met MediaTek SoCs. In dit lijstje
staan onder andere de Galaxy A12, A14, A15, A22, M22, A32, A34, A41 en M53.
Het zou dus vreemd zijn om MediaTek niet serieus te overwegen, al was het alleen maar om druk uit te voeren tegenover Qualcomm. Het Taiwanese MediaTek heeft hard aan de weg getimmerd in de afgelopen jaren. Arm's line-up voor 2025 ziet er prima uit, de grootste vraag is vooral hoe de nieuwe Arm GPU IP gaat presteren tegenover Qualcomm's 2025 Adreno GPU.
Tot slot gaan er ook nog geruchten dat MediaTek samenwerkt met Nvidia voor een gezamelijke SoC. Deze zou dan vrij wel zeker Nvidia GPU IP krijgen. Waarschijnlijk mikken ze eerst op de laptopmarkt, maar ik zie ze ook nog wel een gooit doen naar de smartphonemarkt, misschien op de iets langere termijn.