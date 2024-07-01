Microsoft geeft MSN Weer-app visuele update

Microsoft lijkt de MSN Weer-app van een update te willen voorzien. De app krijgt een Fluent Design-interface, een nieuw, licht thema en een navigatiebalk waarmee de gebruiker snel naar verschillende secties kan navigeren. Er wordt nog steeds reclame in de app getoond.

De update is ontdekt door X-account ChangeWindows. Daar valt te lezen dat Microsoft enkele sectietitels in de app heeft gewijzigd en nieuwe UI-elementen aan de landkaarten heeft toegevoegd. Microsoft zou ook de visuele weergave van het weer op de achtergrond hebben verwijderd en in plaats daarvan hebben gekozen voor kleurovergangen om aan te duiden welk weertype actueel is. De update zou momenteel uitgerold worden naar alle gebruikers. Het is niet duidelijk of hij al beschikbaar is in België en Nederland.

Update MSN Weer
MSN Weer

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 09:39 37

01-07-2024 • 09:39

37

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Reacties (37)

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CycloneCleaver 1 juli 2024 09:56
Ik ben persoonlijk gestopt met het gebruiken van de app toen er reclame in kwam. De app was prima, en zal het vast nog steeds zijn, maar hij oogt nu als goedkope software vind ik.

Dat soort apps zijn eigenlijk een belangrijke uitbreiding van een operation system in mijn ogen. Als daar dan reclame in komt vind ik dat afbraak doen omdat juist reclame is bedoeld om op te vallen, en niet in het geheel op te gaan.

Jammer, op dat gebied verlang ik terug naar tijden van Windows XP en Windows 7. Ik kan me vergissen, maar voor mijn gevoel was er toen weinig reclame. Ook zijn we ondertussen veel verder gekomen kwa design en gebruiksgemak, maar omdat we toen wat minder gewend waren, leek het toen wel verfrissender dan hoe Windows 11 nu op mij over komt. We zijn meer gewend, dus storen ons veel sneller aan inconsistenties.
vDorst @CycloneCleaver1 juli 2024 10:27
Ik heb opensource alternatieven.
1. KNMI! Waar we belasting voor betalen. Hier een handige opensouce app om radar data te krijgen. https://f-droid.org/en/packages/foss.cnugteren.nlweer/
Wel lastig is om je locatie vast erin te zetten.
Tegenwoordig doet KNMI ook een voorstelling in de radarbeelden ipv alleen wat er al geweest is.
2. Cirrus: https://f-droid.org/en/packages/org.woheller69.omweather/ voor de weerberichten per uur/14 dagen. Je kan diverse locatie ingeven. Deze maakt gebruik van de data van Open-Meteo.com
cracking cloud @vDorst1 juli 2024 10:56
dat zijn android apps, geen windows
TheVivaldi @cracking cloud1 juli 2024 12:46
Want Windows heeft geen ondersteuning voor Android-apps? Ik zou zweren dat ze dat hadden toegevoegd…
WoutervOorschot @TheVivaldi1 juli 2024 13:11
Windows 11 heeft dat een halfjaartje in beta gehad maar dat is verder nooit uitgebracht.
DhrRob @TheVivaldi1 juli 2024 22:54
En inmiddels weer deprecated :+
CycloneCleaver @vDorst1 juli 2024 10:39
Dankjewel, ik ga ze eens bekijken!
Smokeyy_TR @vDorst1 juli 2024 13:19
Zijn er ook IOS opties die ik zou kunnen gebruiken?
warzaw @Smokeyy_TR1 juli 2024 22:18
Probeer Windy eens, app van Tsjechische makelij. Hele goeie app met veel uitgebreide lagen.
kiang @vDorst1 juli 2024 13:27
Veruit mijn favoriete OSS Weer app op Android vind ik Breezy Weather: https://github.com/breezy-weather/breezy-weather

Super veel info en een heel modern uiterlijk.
TV_NERD 1 juli 2024 09:50
Ik ben blij dat MS nog investeert in deze app. Ik blijf een verstokte gebruiker, via de browser uiteraard. Het aantal verschillende overlays op de kaart dat makkelijk en snel verschillende data toont, en de dagindeling per uur op de pagina als je de app opent vanuit je taakbalk-widget zijn voor mij de makkelijkste en snelste methode om even gauw te kijken voor ik naar buiten moet.

Accuweather, Google, etc, ze doen voor mij allemaal onder in gebruikersgemak, snelheid of informatiedichtheid vergeleken met de MSN-versie.
Jazco2nd @TV_NERD1 juli 2024 12:03
Sja, als je eenmaal Weawow Weather app hebt gebruikt, met keuze uit 11(!) weerproviders (NWS, DWD, Meteo France, AEMET, AccuWeather, Foreca, MET Norway, AerisWeather, Apple Weather/Darksky, Weatherbit (mijn favoriet voor NL), Open Weather Map, World Weather Online) en zeer goede visuele weergave met single-view info over temp/gevoelstemp/neerslag hoeveelheid & kans, wind.. per uur en per dag.. en ook nog dingen als zonsopgang/ondergang, luchtvervuiling én een buien radar..

Wil je nooit meer anders ;)

Gratis, en GEEN ADS maar een donatie is wel aan te raden.

Play Store:
https://play.google.com/s...tails?id=com.weawow&hl=nl

Apple Store:
https://apps.apple.com/us...idget-weawow/id1209810737

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 16:34]

SinergyX
@Jazco2nd1 juli 2024 12:17
Geen ads?
'scherp geprijsde boxsprings' (#google_vignette)
'hoortoestelsenstatie 2024'

Nee, dan ziet de site van MSN er toch een stuk fijner uit.
TheVivaldi @SinergyX1 juli 2024 12:47
En de site van Weawow (kende hem niet, maar net even aangeklikt) ziet eruit als een geupscalede versie van de tabletapp. Nee, dank u.
TV_NERD @Jazco2nd1 juli 2024 12:52
Ik wil niet hoeven kiezen uit weather providers :) Ik wil een slimme aggregator die dat met goede algoritmes zelf voor mij oplost. Het láátste waar ik in detail over wil nadenken is hoe ik het weerbericht consumeer.

Edit: Even op de WeaWow geklikt, het zou hier volgens hun nu keihard regenen (ik woon buiten Nederland). Het is absoluut droog en een beetje bewolkt. De MSN App geeft dat wel goed weer. Tevens klopt mijn locatie van geen kant, het is nog net dezelfde stad maar ver genoeg weg dat het inderdaad zou kúnnen regenen daar. MSN zit er 2 tramhaltes naast, niet driekwart van de metropool. Op W11 desktop in Chrome en Edge, en Edge draait voor tests zonder blockers/plugins... Nee, WeaWow is het niet.

Edit2: Nog even via de mobiele hotspot zonder VPN naar de pi-hole geprobeerd, zelfde locatie. Werkt echt niet.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 16:34]

Jazco2nd @TV_NERD1 juli 2024 13:08
Weawow is een app. De web versie is een gimmick. Hij kiest automatisch een provider obv je locatie. De meeste Weawow gebruikers weten niet eens dat je dat kan aanpassen.

En regen in NL? Aan de ene kant van de stad waar ik woon is het droog zijn terwijl het aan de andere kant regent.

Locatie klopt hier op 12meter nauwkeurig.
TV_NERD @Jazco2nd1 juli 2024 13:32
Nou, hier dus allemaal niet :) Heb je aandelen, je bent er vrij invested in. Ik heb ook aangegeven buiten NL te wonen en graag een website ipv een app te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 16:34]

squareware @Jazco2nd1 juli 2024 13:10
Heb hier nog een gratis tip: teletekst. Overzichtelijk en geen reklame, graag gedaan.
Jazco2nd @squareware1 juli 2024 13:23
8)7 die haalt het niet bij de Weawow app grapjas.
RCBL @Jazco2nd1 juli 2024 17:03
/s
itlee 1 juli 2024 10:24
Er zijn maar twee echt goede weer apps(via de browser ook natuurlijk), dat is weeronline.nl en buienradar.nl (en dan met name de accuraatheid hiervan.)
Tweddy @itlee1 juli 2024 10:30
Deze websites vergelijkt elk jaar diverse weerapps/sites: https://www.droidapp.nl/specials/weer-app-test-2023/
De diverse apps wisselen sterk van positie van jaar tot jaar en het is ook vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar om te zeggen dat er maar twee echt goede weerapps zijn is echt te kort door de bocht.
cracking cloud @itlee1 juli 2024 12:32
yr.no
Tweddy 1 juli 2024 09:58
Zo heeft iedereen zijn of haar favoriete weerapp of -site. Deze van Microsoft heb ik nooit iets gevonden maar nu ziet het er een stuk beter uit!
webhalla @Tweddy8 juli 2024 00:32
Het vervelende van de website msn weather is dat in dark mode op iOS/iPadOS de gui opbouw via een geheel wit achtergrond scherm gaat. Heb je een donkere weergave, selecteer je een ander overzicht en wordt de pagina met een flinke flits licht herladen.

Dit hebben ze bij de nieuwe versie ook niet opgelost gekregen merk ik nu.
Loller1
1 juli 2024 10:00
Oké, waarom gebruiken jullie die afgesneden screenshot van Neowin, in plaats van de originele screenshot uit de Twitter thhread waar jullie naar linken?

Anyways, de MSN Weather app is op zich best een goede app (en al meermaals uitgeroepen tot de meest accurate), maar het is zeer jammer dat Microsoft de noodzaak ziet om er advertenties in te plaatsen. Ook spijtig is dat het uiteindelijk gewoon de website is terwijl juist een weer app een goed paradepaartje zou kunnen zijn om te tonen wat je allemaal wel niet kan doen met je OS (dat is waar die negativiteit in die Twitter thread ook vandaan komt).

Ook; de update lijkt momenteel niet meer uit te rollen.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 22 juli 2024 16:34]

TheDutchSmoke 1 juli 2024 09:50
Ziet er prima uit.
Dark Angel 58 1 juli 2024 10:26
Weer klopt vaak niet met die app.
.
AzzKickah 1 juli 2024 10:30
Ik krijg alleen een mooi volledig wit venster.
Dark Angel 58 @AzzKickah1 juli 2024 11:15
pak een penseel en schilder een weer app :P
Zo geef je je weer app een nieuwe visuele update ;)
jongetje 1 juli 2024 11:23
Komkommertijd, kom er maar in!

Speculaties over de MSN weer app... 8-)
ultimasnake @jongetje1 juli 2024 11:36
AI gedreven suggesties wat je moet aantrekken op basis van je aankoop op Zalando historie die Recall voor je heeft verzameld }:O
Wietsee. @jongetje1 juli 2024 11:59
Non-nieuws idd.
Sk313t0r 1 juli 2024 11:30
Het is misschien een combinatie van maandag en slaaptekort, maar ik dacht een nanoseconde te lezen: "Microsoft geeft MSN app weer een visuele update".

MSN Messenger? Nee, helaas :(

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