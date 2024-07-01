Microsoft geeft MSN Weer-app visuele update

Microsoft lijkt de MSN Weer-app van een update te willen voorzien. De app krijgt een Fluent Design-interface, een nieuw, licht thema en een navigatiebalk waarmee de gebruiker snel naar verschillende secties kan navigeren. Er wordt nog steeds reclame in de app getoond.

De update is ontdekt door X-account ChangeWindows. Daar valt te lezen dat Microsoft enkele sectietitels in de app heeft gewijzigd en nieuwe UI-elementen aan de landkaarten heeft toegevoegd. Microsoft zou ook de visuele weergave van het weer op de achtergrond hebben verwijderd en in plaats daarvan hebben gekozen voor kleurovergangen om aan te duiden welk weertype actueel is. De update zou momenteel uitgerold worden naar alle gebruikers. Het is niet duidelijk of hij al beschikbaar is in België en Nederland.