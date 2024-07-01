Windows 11-previewbuild laat systemen met VM’s crashen

Windows 11 previewbuild KB5039302 bevat een bug waardoor systemen met virtualisatiesoftware in een bootloop terecht kunnen komen. Microsoft erkent de problemen en heeft de uitrol kortstondig gepauzeerd.

Op een ondersteuningspagina van Microsoft staat dat de getroffen apparaten in sommige gevallen niet meer kunnen opstarten. Andere systemen starten wel op, maar kunnen de opstartsequentie niet afwerken, waardoor ze in een bootloop terechtkomen. In dergelijke gevallen kunnen de problemen verholpen worden via de ingebouwde herstelopties van Windows 11.

Microsoft claimt dat Windows 11-systemen met virtual machines meer risico lopen. Het bedrijf vermeldt virtualisatiesoftware zoals CloudPC, DevBox en Azure Virtual Desktop, maar het is niet duidelijk of andere virtualisatiemachines ook tot problemen kunnen leiden.

De uitrol van de update is kortstondig gepauzeerd, maar is ondertussen opnieuw op gang gekomen. Het bedrijf zoekt naar de oorzaak voor de crashes. Apparaten die problemen kunnen ondervinden, krijgen de update voorlopig niet aangeboden. Microsoft schrijft dat gebruikers van Windows 11 Home Edition minder kans lopen om problemen te ervaren omdat deze gebruikers meestal geen virtualisatiesoftware gebruiken.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 13:02 34

01-07-2024 • 13:02

34

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Reacties (34)

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Raymond Deen 1 juli 2024 13:29
Onduidelijk artikel voor mij.

Zijn het nou Windows 11 machines die een virtualisatie applicatie als Hyper-V hebben draaien om VM's in te draaien, of zijn het juist de virtuele machines die Windows 11 draaien, waar het mis gaat?
Blokker_1999
@Raymond Deen1 juli 2024 13:33
Zoals ik de uitleg van MS lees gaat het om gevirtualiseerde installaties. Maak je gebruik van nested virtualisatie heb je ook kans.
Marc H @Blokker_19991 juli 2024 15:46
Inderdaad.

Het gaat hier juist om de host computers die Virtualisatie technieken als Hyper-V gebruiken.

Als je op Windows 10 en 11 Hyper-V toevoegd wordt de opstartprocedure van de computer aangepast en Hyper-V wordt eerst gestart en dan pas Windows zelf. Beide draaien dan in de Root partition. Eventuele verdere virtuele machines draaien dan in child partitions.

Nested Virtualisatie is een functie die je apart kan activeren en heb je nodig als je naast Hyper-V, virtualisatie wil draaien als Virtual-Box, omdat je bij installatie van Hyper-V al een virtuele machine maakt van je Windows.
SunnieNL
@Marc H1 juli 2024 17:19
Zoals ik het lees zijn het toch echt VM's
This issue is more likely to affect devices utilizing virtual machines tools and nested virtualization features
Dat zijn dus machines die VM Tools hebben geinstalleerd of features van nexted virtualization gebruiken. Dat zijn VM's en niet de hosts, anders zou AVD niet geraakt worden. Dat blijkt ook uit een latere regel
As a result, this update might not be offered to Hyper-V virtual machines running on hosts that utilize certain processor types.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 13:46]

Marc H @SunnieNL1 juli 2024 19:03
Sorry, maar dat lees je verkeerd.

Ik vertaal je quote even.
Dit probleem gaat waarschijnlijk meer apparaten die gebruik maken van Virtual Machine gereedschappen en geneste virtualisatie gebruiksmogelijkheden.

Apparaten. Dus geen virtuele systemen.
The company notes that on devices that run virtual machines the patch can cause a reboot loop, so such devices will be no longer offered to receive this update.
link

Dus op apparaten die virtuele machines draaien en niet installaties die in een virtuele machine draaien, tenzij deze ook zelf weer Virtuele Machines draaien via Nested virtualization.

[Reactie gewijzigd door Marc H op 22 juli 2024 13:46]

SunnieNL
@Marc H1 juli 2024 19:49
AVD is een VM, maar is wel geraakt door de update.
De laatste regel geeft ook aan dat VM's op hyper-v de update niet krijgen.

Laten we het er dan maar op houden dat elke machine die iets met virtualisatie doet, host of VM, wordt geraakt.
Eagle Creek @Blokker_19991 juli 2024 13:43
Ik vind de uitleg van Microsoft ook verwarrend, omdat het niet goed beschrijft welke kant we "op virtualiseren". Die onduidelijkheid proef je ook terug in het artikel van Tweakers, dat vooral vertaalt en benoemt maar niet toelicht.
This issue is more likely to affect devices utilizing virtual machines tools and nested virtualization features, such as CloudPC, DevBox, Azure Virtual Desktop. We are investigating to determine the precise conditions under which this issue can trigger.
Microsoft Azure DevBox (cloud workstation), Azure Virtual Desktop (cloud werkplek) en Windows 365 CloudPC (ook cloud werkplek) zijn allen oplossingen van een volledige Windows- werkplek die in de cloud draait.

Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, fysieke laptop waarop ik Hyper-V, VMware of VirtualBox draai. Omdat deze scenario's uitdrukkelijk niet worden genoemd en eerdergenoemde wel, ga ik ervan uit dat dáar het probleem zit.

Een uitzondering (of aanvulling) hierop zijn mogelijk systemen te zijn met nested virtualization, maar of dat dus alleen bij bovenstaande groep is of óok eerdergenoemde laptop vermeldt het artikel van Microsoft niet.

[Reactie gewijzigd door Eagle Creek op 22 juli 2024 13:46]

wild_dog @Raymond Deen1 juli 2024 14:09
Ik denk dat het de eerste is, en ik vind het niet eens zo vreemd dat dit gebeurd.

Voor zover ik weet maken sommige veiligheidsfuncties, zoals app sandboxing en Memmory Integrity, gebruik van virtualization functionaliteit.

Ik heb deze uit moeten zetten voordat ik VirtualBox kon gebruiken, omdat anders VMWareHyper-V actief was en een lock op VT-x kreeg. Virtualisatie software die under the hood op VMWareHyper-V draaien zijn nog wel compatible als die veiligheidsfuncties aan staan, aangezien ze dan ook de zelfde VMWareHyper-V host gebruiken..

Of ten minste, dat zouden ze horen te zijn. Gezien alle genoemde virtualisatie software van MS is, en waarschijnlijk dus op VMWareHyper-V draait, vermoed ik dat daar een probleem is opgetreden.

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 22 juli 2024 13:46]

Noxious @wild_dog1 juli 2024 14:34
Bedoel je niet Hyper-V?
wild_dog @Noxious1 juli 2024 15:00
Inderdaad, aangepast.
Aldy @Raymond Deen1 juli 2024 14:57
Volgens mij zijn het de pc's waar W 11 op draait en die kunnen geen VM's meer starten of komen in een loop terecht.
Ik vind dat de laatste zin van het artikel daar ook op wijst:
Microsoft schrijft dat gebruikers van Windows 11 Home Edition minder kans lopen om problemen te ervaren omdat deze gebruikers meestal geen virtualisatiesoftware gebruiken.
CAPSLOCK2000
1 juli 2024 13:14
Ach ja, daar is het een preview voor. Als crashes niet acceptabel zijn moet je die niet draaien.
Toch zou ik iedere professional willen aanraden om (ook) een systeem te hebben dat previews en beta-versies draait zodat je fouten vroegtijdig kan melden en niet pas ontdekt nadat de stabiele versie al is uitgebracht. Daarnaast wil je als professional ook weten wat de toekomst gaat brengen zodat je daar nu al rekening mee kan houden.
ManIkWeet @CAPSLOCK20001 juli 2024 13:42
En toch zou je denken dat Microsoft zelf ook wel een paar testjes heeft om te kijken of hun OS in een VM kan draaien... Zeker ook hun eigen VM host product, Azure Virtual Desktop, die in het artikel vermeld staat.
CAPSLOCK2000
@ManIkWeet1 juli 2024 14:38
En toch zou je denken dat Microsoft zelf ook wel een paar testjes heeft om te kijken of hun OS in een VM kan draaien... Zeker ook hun eigen VM host product, Azure Virtual Desktop, die in het artikel vermeld staat.
Vast, maar je kan nooit alles testen, er zijn teveel mogelijke combinaties testen en al helemaal niet bij een product als Windows dat zoveel verschillende functionaliteit een boord heeft en op eindeloos veel verschillende hardwarecombinaties moet draaien.

Soms heb je nu eenmaal de pech dat je de enige bent die last heeft van een bug, of dat je juist de enige bent die er geen last van heeft.

De beste test voor jouw situatie ben je zelf.
Ayporos @CAPSLOCK20001 juli 2024 19:29
En het gaat niet alleen om de eindeloze hoeveelheid hardwareinstallaties... vergeet ook niet dat je eindeloze hoeveelheden software en drivers etc. kunt draaien, BOVENOP het feit dat je eindeloze verschillende configuraties en settings van windows kunt draaien. Bij software zo complex als een OS kun je gewoon niet verwachten dat in-house testing dusdanig dekkend is dat er niemand erg nare bugs of onbedoelde effecten zou kunnen ervaren.
ManIkWeet @CAPSLOCK20001 juli 2024 13:43
En toch zou je denken dat Microsoft zelf ook wel een paar testjes heeft om te kijken of hun OS in een VM kan draaien... Zeker ook hun eigen host product, Azure Virtual Desktop, die in het artikel vermeld staat.
Mars Warrior @ManIkWeet1 juli 2024 13:52
Ik zie dat jij ook ff in een boot-loop hebt gezeten :)
ManIkWeet @Mars Warrior1 juli 2024 15:40
Tweakers*

Pagina liep vast toen ik op "plaats reactie" klikte, ik laadde op een andere tab, zag mijn comment niet, opnieuw geschreven, geplaatst, eerste tab gesloten. Blijkbaar besloot Tweakers 'm uiteindelijk toch nog te plaatsen, leuk...
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@CAPSLOCK20001 juli 2024 15:40
Ach ja, daar is het een preview voor.
Is dat zo? Preview is niet gelijk aan ongetest. Volgens mij betreft het hier gewoon geteste / "klare" updates maar worden deze als "preview" buiten het normale patch interval aangeboden voor de mensen die de nieuwste updates zsm willen hebben.
A 'preview' update contains individual updates and portions of updates that will be included in a future update. They're for people who want to get the newest updates as soon as they are available.
CAPSLOCK2000
@Bor1 juli 2024 15:58
Is dat zo? Preview is niet gelijk aan ongetest. Volgens mij betreft het hier gewoon geteste / "klare" updates maar worden deze als "preview" buiten het normale patch interval aangeboden voor de mensen die de nieuwste updates zsm willen hebben.
Ik zeg ook niet dat het helemaal ongetest is, maar er is natuurlijk een reden dat die MS die nieuwste patches niet direct bij iedereen installeert maar eerst als preview aanbiedt. Iedere verandering brengt altijd een risico met zich mee. Het gefaseerd uitrollen van patches is deel van het managen van dat risico. Begin met mensen die het hebben van de nieuwste patches belangrijker vinden dat de hoogste mogelijk stabiliteit. Dat zal af en toe voor problemen zorgen maar dat gaat haast niet altijd.

Ik heb het wel eens over de wet van behoud van computer ellende:
Je kan IT-problemen niet helemaal voorkomen, alles wat je doet om problemen te voorkomen zal zelf nieuwe problemen (pardon, uitdagingen) met zich meebrengen.
Wel kan je sturen wat soort problemen je hebt. Wil je liever stabiliteitsproblemen oplossen of securityproblemen? Los je liever Windowsproblemen op of Linuxproblemen? Los je potentiele problemen liever preventief op of pas als het aantoonbaar mis gaat? Los je liever veel kleine problemen op of een paar grote?
Kies de problemen die je leuk vindt, dan heb je altijd plezier in je werk, ook als tegen zit.

Kiezen voor Previews is een typische manier van sturen op wat voor soort problemen je liever hebt.
aadje93 @CAPSLOCK20001 juli 2024 16:30
jup dit dus, bij mijn werk meegemaakt dat men vrolijk W11 ging pushen, de 1e de beste op mijn werkplek kwam erachter dat bepaalde software op W11 niet werkte, en toen konden we een kwart van ons werk niet doen, dan kan het hard gaan oplopen in de papiertjes als iedereen in 1 weekje W11 zou krijgen.

Dit was dus gewoon een stable release in de trend laptop omruilen van 10 naar 11
Annihlator 1 juli 2024 14:01
Ik heb eerlijk gezegd alles-behalve een hoge pet van win11.

Ik draai 't tot dusver enkel op mijn 1 jaar oude shitoba laptop, maar de frequentie van updates die spontaan mislukken, opstartproblemen veroorzaken en het aantal keren dat de laptop niet afsluit na de updates hebben een gigantische overhand.

Dit terwijl ik wel de pro versie gebruik met 30 dagen uitstel...

Hoe bestaat het dat mijn impressie is dat dit het meeste brakke windows-update-tijdperk os direct in navolging van Vista? Omdat mijn ervaring destijds al hetzelfde was...

En het is de bedoeling dat we dan massaal van win10 afstappen? Ze gaan niet eens meer het tijdsbestek hebben om te bewijzen dat ze de boel een jaar lang rock-solid kunnen hebben...
pbk @Annihlator1 juli 2024 15:05
Denk dat je dit toch echt in je eigen configuratie moet zoeken. Ik ben beheerder bij een scholenstichting waar we ca. 2500 devices in gebruik hebben. Ongeveer de helft draait Windows 10 en de helft Windows 11. Ik merk totaal geen verschil tussen problemen met Windows 10 of Windows 11.

Zelf gebruik ik Windows 11 ook al vanaf de eerste major release op zowel mijn desktop als laptop en ik heb tot nu toe ook nog geen problemen ervaren.
snoopdoge90 @Annihlator1 juli 2024 14:23
Klinkt meer als een hardware issue met je "shitoba", slecht geheugen? Zowel persoonlijk als bij het bedrijf dat ik werk zijn er niet meer issues met W11 t.o.v. W10 aangaande updates.
Annihlator @snoopdoge901 juli 2024 14:29
geheugen is inmiddels al tweemaal geheel vervangen, ondanks geslaagde memtests e.d.

Uit nieuwsgierigheid ook een tijdje win10 gedraaid, en minstens het probleem dat 'ie na een update niet afsluit komt daar geheel niet voor. Helaas kwam ik middels toshiba's support er ook niet verder uit tot op het punt dat een ondersteuner tussendoor nog even benoemde dat windows 10 niet officieel supported is...

Leuk, maar dat neemt niet weg dat ik meer problemen ervaar met 11.

Mede dankzij de UI-wijzigingen die onnodig zijn en het nog moeilijker bereikbaar maken van het configuratiescherm en haar deelonderdelen maken dat ik tot zover niks dan sceptisch en ontevreden ben met de gedwongen overstap met een jaar. En dan komen nog dingen als de onnodige hardware-eisen en het standaard willen inschakelen van bitlocker daar bovenop.

Ik heb nu ook maar een sample-size van 1, maar met zulke slechte ervaringen wil ik er niet aan denken machines die ik vaker echt nodig heb om te zetten op de gok dat het daar spontaan beter gaat.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 22 juli 2024 13:46]

Deadnet @Annihlator1 juli 2024 15:10
Voorzover mijn gedachten hier toe doen, Ik ben ondertussen bezig naar Ubuntu te migreren. Ik heb Windows vanaf 3.1 gebruikt. Maar ik ben er klaar mee. Misschien moeten ze t code kloppen weer naar de Usa trekken, ik denk dat wat ze in de Usa bedenken door vertaalfouten enzo niet goed doorkomt.
Aldy @Annihlator1 juli 2024 15:04
Om te beginnen denk ik dat je een grapje maakt en dat je een Toshiba laptop hebt. Heb je weleens in je kennissenkring gekeken of die ook zoveel last hebben van hun W11 na de updates.
Ik heb totaal geen last ervan op mijn HP laptop van bijna dezelfde leeftijd.
Annihlator @Aldy1 juli 2024 15:59
Klopt, was idd een woorspeling op Toshiba :p

Iig niemand in de kennisenkring die net-zo-kritisch is op een aantal details als ikzelf ben.

Zoals bijvoorbeeld beta drivers/firmware draaien en dat windows update dat vrolijk (ja ook bij 11) overschrijft met oudere versies.
Geen van die mensen maakt ook (genoeg) gebruik van virtualisatie, iSCSI, RDP en AD; ik van allen wel.

Voor mij geldt dan ook snel; als het bij windows 10 wel naar behoren functioneert, maar bij 11 niet, ga ik niet naar de hardware blijven kijken; dan had het bij win10 ook misgegaan :)

Mij heeft het ondertussen al te veel tijd gekost om er nog meer tijd aan vuil te maken als er al een (m.i. betere) oplossing bestaat; Win10.
Het is dan ook (m.i.) schrijnend dat doormiddel van het stoppen van security-updates de overstap eigenlijk afgedwongen wordt.

En eigenlijk is het niet vreemd; het hele testbest van windows is naar de Home-zijde verplaatst; laat dat nou net ervoor zoeken dat je daarmee in de hand speelt dat zo min mogelijk mensen speciale/exotische of prosumer configuraties gebruiken, dus ik vind het eigenlijk ook niet meer dan in de lijn der verwachting dat mensen die hun machine wel volledig proberen te gebruiken pas tegen allerlij dingen aanlopen die voorheen door een echte test-department hadden moeten gebeuren... maar dat hoort dus niet bij een pro-licentie.

Als dit vertrouwen daalt zorgt het er alleen maar voor dat meer mensen vervolgens de 30 dagen uitsteltermijn gaan gebruiken, met dus een nog kleiner testoppervlak. Tenminste, ik was al naar de 30 dagen gegaan om betrouwbaarheid te kunnen verwachten... ik weet nog goed dat in de windows 7 en 10 tijd ik eigenlijk altijd onderdeel ben geweest van de testgroepen/preview-versies en pas sinds windows 11 is dat eigenlijk al vrij onmiddelijk niet meer zo geweest.

Vertrouwen komt te voet en gaat ter paard, en de laatste laptop waar ik net-zoveel problemen mee had betrof een Panther D900f, maar dat had meer te maken met een exotische configuratie zoals 3 2.5" 7200 rpm schijven in raid0, Optane en twee 280m's in SLI. Dit betreft een vrij normale; Dynabook Sattelite Pro C50D-B-10G met alleen de geheugenbanken en NVME verwisseld (en ja, ook met de standaard configuratie dezelfde problemen). naar 2x16gb en een 1tb NVME
Aldy @Annihlator1 juli 2024 16:41
Het is zeker vervelend dat als je veeleisend bent, het besturingssysteem je in de steek laat. Vooral als je een prof-licentie hebt. Je mag dan toch wel iets meer verwachten.
Wat betreft de W10, ik had begrepen tegen een bedrag dat je nog langer updates kan krijgen, anders zit je echt aan W11 vast.
Vertrouwen komt te voet en gaat ter paard
Zeker waar, maar het alternatief... Heb je weleens voor je virtualisaties naar Linux-distributies gekeken? Ik denk dat er op Tweakers de nodige mensen rondlopen die daar wel ervaring in hebben. En misschien ook mensen in je omgeving.
Annihlator @Aldy1 juli 2024 18:39
Ik gebruik de virtualisaties sinds een paar jaar enkel onder Hyper-V omdat dingen als replication/synchronisatie van de VHD's e.d. dan zo goed als automagisch gaan middels AD en Windows Server (Jaren geleden ooit ingeregeld, geloof middels DFSR/RDC, volgens mij naar clients met Roaming Profiles en ik ben sindsdien vooral gewend geraakt aan het gemak).
Hoef Hyper-V eigenlijk alleen naar de config- map en diskmappen te wijzen, de rest gaat dan eigenlijk vanzelf.
Mn AD is nog van server 2012 maar als het gaat om disk-replication en rechten+bestandssynchronisatie gaat werkt het verder allemaal prima tot top, ik wil er ook daarom eigenlijk niet graag vanaf (en de server/AD is ook enkel alleen intern of direct over een VPN beschikbaar, dus security maak ik mij niet zo druk over...)

Het is verder allemaal puur hobbymatig hoe ik het gebruik (en miss is de opstelling daardoor ook wel te zien als overkill) maar het levert mij vooral bergen gebruiksgemak op dat een aantal VM's tussen mn SAN thuis en op mn laptop eigenlijk altijd gesynchroniseerd zijn (Linux-VM's, over het algemeen Debian en geloof ook nog een oude CentOS met mn oude websites/servers.)

De linux omgevingen zijn vooral wat testopstellingen om te kunnen "oefenen" met o.a. docker en kubernetes, de windows-omgevingen zijn in de meeste gevallen microsoft-server vm's waarbij het voordeel van Hyper-V op dat moment is dat je geen extra licentie nodig hebt (max 2 VM's per basislicentie geloof ik); maar die repliceren ook enkel naar mijn andere servers (die ook op Windows Server draaien).

in het verleden heb ik nog wel eens VMWare gebruikt (ESXi), maar vanwege de mogelijke wijzigingen mbt licenties blijf ik daar voorlopig even van weg. en ik zou eigenlijk niet zo goed weten of die hosts ook binnen een OS op te zetten zijn (ik heb ESXi enkel direct op bare-metal gedraait)... Misschien wordt het tijd daar weer eens op te orienteren, maar liever blijf ik gewoon gebruiken wat normaliter prima werkte :p
clannad 1 juli 2024 15:02
Dit is nu een previewbuild, dus goed dat de problemen op voorhand naar boven komen.

Maar toch maak ik de connectie met berichten van afgelopen maanden waarbij updates daadwerkelijk voor serieuze problemen zorgden.
Daarom wacht ik toch altijd even met de updates te installeren.

Windows stuurt de updates 2e dinsdag van een maand.
Windows Update -> Advanced options -> Je kan datum kiezen

Kies een datum voor de 2e dinsdag die maand.
Het is niet zaligmakend, maar zorgt er wel voor dat de updates je niet meteen problemen geven.
emansom 1 juli 2024 15:11
Tijd om te migreren naar qemu+libvirt op Fedora Workstation/KDE spin voor het gros aan backend ontwikkelaars en systeembeheerders lijkt me.
moimeme 1 juli 2024 16:29
Als je geen virtualisatiesoftware gebruik kan je geen virtualisatiesoftware problemen hebben.
Fijn dat Microsoft het vermeld.

[Reactie gewijzigd door moimeme op 22 juli 2024 13:46]

Aldy 1 juli 2024 16:50
Als je geen virtualisatiesoftware gebruik kan je geen virtualisatiesoftware problemen hebben.
Fijn dat Microsoft het vermeld.
Zeker, want Microsoft meldt dit in de laatste zin van het artikel.

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