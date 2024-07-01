Windows 11-previewbuild laat systemen met VM’s crashen

Windows 11 previewbuild KB5039302 bevat een bug waardoor systemen met virtualisatiesoftware in een bootloop terecht kunnen komen. Microsoft erkent de problemen en heeft de uitrol kortstondig gepauzeerd.

Op een ondersteuningspagina van Microsoft staat dat de getroffen apparaten in sommige gevallen niet meer kunnen opstarten. Andere systemen starten wel op, maar kunnen de opstartsequentie niet afwerken, waardoor ze in een bootloop terechtkomen. In dergelijke gevallen kunnen de problemen verholpen worden via de ingebouwde herstelopties van Windows 11.

Microsoft claimt dat Windows 11-systemen met virtual machines meer risico lopen. Het bedrijf vermeldt virtualisatiesoftware zoals CloudPC, DevBox en Azure Virtual Desktop, maar het is niet duidelijk of andere virtualisatiemachines ook tot problemen kunnen leiden.

De uitrol van de update is kortstondig gepauzeerd, maar is ondertussen opnieuw op gang gekomen. Het bedrijf zoekt naar de oorzaak voor de crashes. Apparaten die problemen kunnen ondervinden, krijgen de update voorlopig niet aangeboden. Microsoft schrijft dat gebruikers van Windows 11 Home Edition minder kans lopen om problemen te ervaren omdat deze gebruikers meestal geen virtualisatiesoftware gebruiken.