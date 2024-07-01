'Sony wil productie optische media afbouwen en ontslaat 250 Japanse werknemers'

Sony schrapt ongeveer 250 banen in een Japanse fabriek voor de productie van optische media, zoals blu-rayschijfjes. Het bedrijf zou de productie van optische dragers ook stelselmatig willen afbouwen.

Volgens de Japanse krant The Mainichi onderhandelt Sony momenteel met de getroffen personeelsleden. Het is niet duidelijk of er in de nabije toekomst nog ontslagen zullen vallen in Japan of bij fabrieken van Sony elders ter wereld.

Volgens The Mainichi zijn de ontslagen te wijten aan de afnemende vraag naar optische media, zoals cd-roms en blu-rayschijfjes, en aan de toename van gestreamde content. Sony heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws.

Uhd-blu-ray disc
Uhd-blu-raydisc

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 12:04 162

01-07-2024 • 12:04

162

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Reacties (162)

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Neocortex-re 1 juli 2024 12:37
Balen. Meteen nog maar een order geplaatst bij Amazon Japan voor een aantal Sony 128 GB Blu ray schijfjes. Max 20 per keer bestellen, dan heb je geen gedoe met invoerrechten.

Al gaat schrijven traag en is de capaciteit vandaag de dag niet bijzonder. Wanneer je het alleen in gebruik hebt voor je zelf geproduceerde, waardevolle data is 128 GB nog steeds best veel.

- lange levensduur als archiefmedium
- immutable, eenmaal beschreven kan de data nooit meer worden gewijzigd, per ongeluk of door malware

(Ja, ik ben bekend met de cloud. Maar ook daar loop je risico, al is het maar door administratieve fouten. Drives zijn voorlopig nog verkrijgbaar en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Verder is de drive gewoon netjes opgeborgen.)
Zoijar @Neocortex-re1 juli 2024 20:51
Cloud is natuurlijk wel echt 10x veiliger dan een optisch schijfje dat vergaat. Ga je ook na 10 a 20 jaar testen en dan alles weer overbranden? Om nog maar te zwijgen over een brand of andere ramp dat alles weg is, of simpel het feit dat je na 20 jaar geen readers meer kan kopen en die van jou kapot is.
Neocortex-re @Zoijar1 juli 2024 21:17
Bedrijven worden overgenomen, fuseren, nieuwe diensten worden gestart, oude diensten worden gemigreerd of beëindigd.
Een credit card heeft een expiry datum waardoor een betaling mislukt. Zelf reageer je door omstandigheden niet adequaat.

Het gaat in de praktijk niet alleen om die zeven of elf negens aan technische betrouwbaarheid die de clouddiensten nu noemt. Daarbij, waarom zou je het tegenover elkaar stellen? Misschien heb ik wel een kopie in de cloud en een fysieke back up zelf.
Zoijar @Neocortex-re1 juli 2024 21:42
Tsja en uiteindelijk ga ne dood en dan boeit niemand die data iets :P
AD31 @Zoijar1 juli 2024 23:40
je kan het doorgeven aan de volgende generatie
BeefHazard @AD312 juli 2024 06:40
Zitten die daarop te wachten?
Zoijar @BeefHazard2 juli 2024 09:07
Zitten die daarop te wachten?
Haha, ja, de vakantiefotos van oma met allemaal mensen die niemand meer kent... en dat is dan misschien 5 fotoboeken. Moet je nagaan als je een kist blurays krijgt met TBs aan random data. Ik heb veel fotos etc in cloud, en ik _zelf_ kijk dat al nooit meer :+
nst6ldr @Zoijar2 juli 2024 07:12
Er is geen cloud, slechts iemand anders z'n server, en dat is niet per definitie een backup.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 23 juli 2024 03:07]

Zoijar @nst6ldr2 juli 2024 09:02
"Kurian schrijft dat het een uniek voorval betreft en dat dergelijke problemen zich nog nooit hebben voorgedaan bij klanten van Google Cloud, waar ook ter wereld. Het bedrijf zou inmiddels enkele maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten zich niet meer kunnen voordoen."

Ik denk dat de kans een stuk groter is dat je huis en bakje met blurays in de fik gaan.
MornixRS @Zoijar2 juli 2024 13:24
De levensduur voor writable blu-rays is 100 jaar dus dat is niet echt een argument.
dsteensma @Neocortex-re1 juli 2024 13:24
Heb je een link van die lege schijven?
Neocortex-re @dsteensma1 juli 2024 15:04
https://amzn.asia/d/0eT4DJMR
dsteensma @Neocortex-re1 juli 2024 15:56
Hartelijk dank!
R4gnax @Neocortex-re1 juli 2024 19:32
lange levensduur als archiefmedium
Ergens twijfel ik daar aan, als je nagaat dat ook veel DVDs na nog geen 10 jaar degradatie gaan vertonen. Je moet dan dus wel echt archival-quality media gekocht hebben, wil je enige garantie hebben. (Maar dan nog, moet die de belofte ook nog eens waar maken. Iets waar je pas over N jaar achter gaat komen.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 03:07]

Psycho_Mantis @R4gnax2 juli 2024 06:28
Ik heb een flinke stapel dvd’s van 15 jaar geleden die niet meer leesbaar zijn. Dus ik trap daar geen 2de keer in.
R4gnax @Psycho_Mantis2 juli 2024 08:56
Same.
Allemaal leesproblemen.
Ironisch genoeg heb ik daarnaast ook nog stapels gebrande CDs van ouder dan dat, die nog steeds perfect leesbaar zijn. :/
Wss. de lagere data-dichtheid die het hem doet, waarbij de ingebouwde fout-correctie het nog net aankan of zoiets.

Destijds gelukkig nog redelijk op tijd alles over gezet op portable HDDs en PAR2 files er naast gegenereerd op andere drives. Grofweg zo'n 90% was nog te redden. Ik was er net op tijd (te laat?) bij.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 03:07]

Psycho_Mantis @R4gnax2 juli 2024 13:14
Met wat van die recovery software heb ik nog wel wat data kunnen redden. Die blijft dan oneindig proberen om de DVD te lezen. Andere DVD speler proberen wil ook wel eens helpen.
Maar wel balen stond veel oude videos op die van VHS waren omgezet naar DVD.

Maar klopt wat je zegt, gebrande CD’s werken allemaal nog. Dat viel mij ook op.
Ik denk dat het ook te maken heeft met de kwaliteit van de schrijfbare disks. Toen DVD’s massaal werden gekopieerd, kwamen er meer goedkopere disks op de markt. (Je weet wel die bekende grote stappels op een torrentje).
R4gnax @Psycho_Mantis2 juli 2024 15:48
Ja ik ken ze nog. Die stacks heb ik nog heel veel verslonden in de tijd dat thumb drives nog veel te duur waren. Had ik even snel iets nodig bij een ander? Disc of twee branden, en mee in het CD-mapje.

Maar die goedkope zooi was echt voor het 'fikken-gebruiken-weggooien' en niet meer dan dat.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 03:07]

Xfade @Neocortex-re1 juli 2024 19:31
Ikzelf heb ook nog wat spul op bluray, maar dan Verbatim M-Disc. Jammer dat die niet goedkoop meer te krijgen zijn. Ben wel benieuwd of die Sony's ook een lange levensduur hebben.
Neocortex-re @Xfade1 juli 2024 20:36
"50 Year Archival Grade High-Capacity 128GB Optical Discs"
Meer informatie is lastig te vinden.
Vyo @Neocortex-re2 juli 2024 01:52
Ik zie dat die ruim 10 euro per stuk zijn met bijkomende verzendkosten, terwijl ik ook een Kingston 128gb USB voor ~7-8 euro kan kopen.
Xfade @Vyo2 juli 2024 17:31
Lastig te zeggen of een usb stickie in storage een beter backup media is over meerdere jaren ongebruikt.
Sqweekie @Neocortex-re1 juli 2024 22:15
Met welke UHD schrijver werk je ? Ik zie er niet veel die 128GB doen, meestal maar 100GB.
Alvast bedankt voor de info.

Mvg,
Peter
Neocortex-re @Sqweekie1 juli 2024 22:48
Pioneer BDR-X13JBK
Dit is de Japanse versie. Als je Blu ray films wilt kijken moet je mogelijk de regio-setting aanpassen. Voor mijn gebruik is dat niet zo van belang.
Het is een degelijk apparaat met een eigen externe voeding.
Sqweekie @Neocortex-re4 juli 2024 19:16
Thnx :)
Jarune @Neocortex-re1 juli 2024 23:55
Snap je betoog maar is een SSD, een SD kaart allemaal niet veel goedkoper en vrijwel net zo lang houdbaar en herschrijfbaar ? Ja een Blu Ray schijfje is misschien goedkoper maar het uitlees medium is dat niet. Immutable is wel een ding maar voor 99.9% van het gebruik zal dat niet heel belangrijk zijn.
Neocortex-re @Jarune3 juli 2024 00:24
Was het maar waar.

Flash geheugen lijkt verleidelijk, omdat er geen bewegende delen zijn, maar is niet geschikt voor archivering. De data wordt opgeslagen als een elektrisch veld. Over de tijd lekt de lading weg en verdwijnt de data. Dat kan al na een betrekkelijk korte periode van enkele jaren tot corrupties leiden.
LunaTempesta 1 juli 2024 12:16
Enigzins wel vreemd vanuit Sony/Japans bedrijf als je ziet hoe erg de fysieke media daar nog leeft.
R4gnax @LunaTempesta1 juli 2024 12:50
Sony wil al jaren af van fysieke media op PlayStation, om de tweedehands markt af te snijden.
Dat hebben ze eerder al geprobeerd in gang te zetten, maar de backlash was zo groot dat ze de reputatieschade niet aandurfden en daarop inbonden.

Op het moment zal het ook niet zo'n vaart meer lopen. Ik zie het niet gebeuren dat fysieke schijfjes voor game consoles nog gaan verdwijnen. Om één hele simpele reden: wetgeving. Concreet, vanwege de Digital Markets Act van de EU en vanwege soortgelijke wetgeving die in verschillende Aziatische landen geprepareerd wordt.

Deze wetgeving stellen dat er bij een poortwachter-functionaliteit sprake moet zijn van het openstellen van een platform voor alternatieve digitale verkoopwinkels. Op het moment is er van zo'n functionaliteit nog geen sprake omdat uitgevers technisch gezien ook het retail pad kunnen bewandelen en daar ook een hele markt aan retailers aan vast hangt waarbij gezonde prijscompetitie plaatsvindt.

Maar als dat komt te vervallen, dan heb je wel eens kans (vrij significante kans) dat de EU van de console maker in kwestie zou gaan eisen: platform openstellen voor winkels van derden, of stoppen met handel. En aangezien de EU ca. 30%~40% omzet van de console game markt representeert (hoger voor Sony, lager voor Microsoft - waar die 2e vooral domineert in de VS) zal dat niet een risico zijn wat men zal willen lopen.

Het alternatief: open stellen, al helemaal niet. Daarmee verliest men de controle over de markt; de controle over aanvullende voorwaarden om titels uit te mogen geven op het platform (bijv. eerste X maanden gegarandeerd exclusief; het moeten toepassen van bepaalde vormen van censuur voor uitingen die niet in lijn liggen met de bedrijfszeden of -filosofie van de dag; etc.) en wat al niet meer.


Wat je wel zult gaan zien is wat Sony met de re-issue van de PS5 doet:
geen losse digital-only editie zonder disc drive en standaard editie met, maar één versie van de console zonder disc drive. En als je fysieke schijfjes wilt gebruiken, dan mag je tegen een (wss. zeer riante) meerprijs een speciale losse drive kopen die je via een USB kabel aansluit en die cryptografisch aan de machine gepaird moet worden. Hardwarematige DRM.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 03:07]

Finraziel
@R4gnax1 juli 2024 13:48
Alleen gaat dit artikel volgens mij meer over films dan over games.
Verwijderd @Finraziel1 juli 2024 18:40
En dat niet eens. Tweakers heeft zelf weer te weinig informatie vermeld. Het gaat namelijk alleen om recordable disc's en niet eens over gedrukte discs:

https://www.tomshardware....ter.com&utm_medium=social

Waardoor er veel te veel aannames worden gedaan door veel mensen hier.
freshy98 @Verwijderd1 juli 2024 23:22
Dit dus.

Dit is een goede uitleg van wat er nu echt speelt: YouTube: Sony Is NOT Killing Blu-rays & Physical Media
JakkoFourEyes @Verwijderd2 juli 2024 11:39
Ah, dat is wel hele belangrijke context. Ik dacht namelijk ook dat het om fysieke media ging.
Kizanko @Finraziel1 juli 2024 15:35
Dat klopt, en het grappige is dat we daardoor eigenlijk minder toegang hebben tot media van hoge kwaliteit, vooral als het gaat om films en series. https://youtu.be/hC25mKvYrTo Hier is een goed voorbeeld van hoe de makers van media vaak tegen digitale streamingdiensten zijn.

Je zult altijd de beste ervaring hebben met fysiek media; het heeft een veel hogere bitrate en je content wordt niet aangepast. Kijk maar naar Disney, waar bijvoorbeeld de scène in Lilo en Stitch waarin Lilo zich in een wasmachine verstopt, afhankelijk van het land waarin je kijkt, is aangepast naar een kartonnen doos. Dit soort aanpassingen komt veel voor bij films.

Verder, met een fysieke kopie van een film, ben je altijd de eigenaar.

De grootste reden dat mensen toch kiezen voor digitale content is gemak. Als je telkens een spel, film of serie uit je kast moet halen, de cover moet openen en de schijf moet plaatsen, of je kunt het direct met een paar klikken bekijken zonder van je plek te komen, kies je natuurlijk voor de tweede optie.

Zelfs mensen die de voorkeur geven aan fysiek media zullen het onhandig vinden. Het zou misschien beter zijn als we fysiek media bijvoorbeeld in een speler konden bewaren, die een opbergplek heeft en kan schakelen tussen verschillende schijfjes. Dit zou betekenen dat we een soort mediakaart of cd gebruiken die kleiner is, zodat je er meer van kunt bewaren.

Het zou fijn zijn als films in een soort Nintendo Switch-cartridge te koop zouden zijn, en je meerdere cartridges in je speler kunt zetten, zodat je gemakkelijk kunt schakelen tussen de films.

Kortom, we moeten een manier vinden om het voor de consument gemakkelijk te maken fysieke producten te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Kizanko op 23 juli 2024 03:07]

Hulleman
@Kizanko1 juli 2024 16:41
Dit zou betekenen dat we een soort mediakaart of cd gebruiken die kleiner is, zodat je er meer van kunt bewaren.

Het zou fijn zijn als films in een soort Nintendo Switch-cartridge te koop zouden zijn, en je meerdere cartridges in je speler kunt zetten, zodat je gemakkelijk kunt schakelen tussen de films.
Je beschrijft een beetje de jaren '90 problematiek. Fysieke medium wisselaars (CD wisselaars) zijn wel passé, omdat we tegenwoordig slimmere opslagmediums hebben.

Het zou nog fijner zijn als media die digitaal verkocht worden van de hoogste kwaliteit zijn en je dan ook gewoon eigenaar bent. Dan kun je dat op je eigen medium opslaan, wat dat dan ook moge zijn.
JakkoFourEyes @Hulleman2 juli 2024 11:41
Het zou nog fijner zijn als media die digitaal verkocht worden van de hoogste kwaliteit zijn en je dan ook gewoon eigenaar bent. Dan kun je dat op je eigen medium opslaan, wat dat dan ook moge zijn.
Zou zeker fijn zijn, maar 4K Blurays zijn toch al gauw minstens 80GB en FHD Blurays 20-40GB. Dat slaat niet zomaar iedereen even op.
gertrudi @Kizanko2 juli 2024 09:23
Ik kijk films en series altijd maar 1 keer. En dan is streaming goedkoper. Om een betere ervaring te hebben ga ik af en toe naar de bioscoop. Bluray is mij de meer prijs en het wachtten niet waard. En met cartridges, krijg je allemaal DRM achtige toestanden, waar ik ook niet op zit te wachtten (meer restricties dan bluray).

Ik heb thuis wel CD's en LP's. Deze gebruik ik wel vaker dan 1 keer en dan vind ik het wel leuk en de moeite waard.

[Reactie gewijzigd door gertrudi op 23 juli 2024 03:07]

SinergyX @Finraziel1 juli 2024 14:48
traditional storage formats such as Blu-ray discs

Nergens expliciet dat dit films zijn (of series, al komt de term 'streaming' nog wel langs) en het zou bijzonder zijn als ze 2 aparte takken/fabrieken hebben die grofweg hetzelfde medium maken maar de 1 dus gaan opruimen.
MornixRS @SinergyX2 juli 2024 13:29
Maar ze hebben het wel over storage wat suggereert dat het over opslag en dus specifiek writable/rewritatle media gaat. Ik zou films op schijf geen storage noemen. De verkoop daarvan is trouwen stijgende de laatste jaren met als uitschieter de film Oppenheimer. Ook de vele boutique labels doen prima zaken.
dmantione @R4gnax1 juli 2024 13:15
In de woorden van de EU:
Een bedrijf is een poortwachter als het:
  • een sterke economische positie en een aanzienlijke impact op de interne markt heeft en actief is in meerdere EU-landen
  • een sterke bemiddelingspositie heeft, wat betekent dat het een groot aantal gebruikers verbindt met een groot aantal bedrijven
  • een stevig verankerde en duurzame marktpositie heeft (of op het punt staat te hebben), wat betekent dat de onderneming in elk van de laatste drie boekjaren aan de twee bovengenoemde criteria voldoet
De moeilijkheid bij de markt voor spelcomputer is het 2e criterium: In een Appstore zijn er veel onafhankelijke partijen die daar spellen verkopen, bij een spelcomputer is het zo dat de fabrikant de enige uitgever is; het is immers een gesloten platform. Elk spel dat gemaakt wordt, wordt dat in opdracht van de fabrikant. Die spelontwikkelaars zijn doorgaans niet in dienst van Sony, dus er is wel een soort van marktplaats, maar of er sprake is van een bemiddelngspositie zoals bedoeld is de vraag.

Anders bekeken wordt nergens gesteld dat een poortwachterspositie on-line anders is dan off-line, zodra Sony een verbindende functie heeft, kan het als poortwachter aangewezen worden. Als het al zo is dat fysieke media het aanwijzen als poortwachter voorkomen, dan zal Sony op zijn minst moeten zorgen dat die fysieke media ook grootschalig gebruikt worden. Niet in Japan, maar in de EU.
Aquachi @R4gnax1 juli 2024 18:35
Wat je wel zult gaan zien is wat Sony met de re-issue van de PS5 doet:
geen losse digital-only editie zonder disc drive en standaard editie met, maar één versie van de console zonder disc drive. En als je fysieke schijfjes wilt gebruiken, dan mag je tegen een (wss. zeer riante) meerprijs een speciale losse drive kopen die je via een USB kabel aansluit en die cryptografisch aan de machine gepaird moet worden. Hardwarematige DRM.
Heb je het nou over de PS5 slim? Ik denk toch echt dat je ernaast zit met je informatie, als het gaat om de connectie ervan.
R4gnax @Aquachi1 juli 2024 19:14
De eerste keer dat je de drive aansluit is een internet connectie vereist om middels Sony's PSN backend die optreedt om sleutelmateriaal te genereren, de disc drive icm de PS5 unit in kwestie te ontgrendelen voor gebruik. Staat letterlijk achterop de doos dat die internet verbinding tijdens de eerste setup nodig is. Zie o.a. https://insider-gaming.com/ps5-slim-disc-drive/

In het geval van de PS5 Slim is het inderdaad niet met een USB kabel, maar nog daadwerkelijk opbouw/inbouw waarbij je een half zijpaneel verwijdert en de drive als module 'er op klikt.'

Je zult alleen zien dat naarmate de tijd vordert men door zal schuiven naar een eenvoudigere opzet met minder vereiste speciaal gevormde onderdelen en uitsparingen in de basisconsoles zelf; puur om kosten te besparen en design voor airflow en TDP te bemakkelijken ipv met variabele factoren rekening te moeten houden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 03:07]

Aquachi @R4gnax1 juli 2024 20:49
Ik ben bekend met de slim, dus de gehele werking ervan hoef je mij niet uit te leggen. Is ook een compleet non issue trouwens. Ik snapte alleen niet helemaal waar je in eerste instantie vandaan haalde dat het via USB wordt aangesloten.

Wat dat betreft is Xbox al helemaal gestopt met ondersteuning want hun refresh, zal geen discs supporten. In dit geval is het vooral MS die hier compleet vanaf wilt en niet Sony.
iew @Aquachi1 juli 2024 22:11
Raar want de Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition (refresh) is gewoon met diskdrive..., of bedoelde je wat anders met 'refresh' ?
Xfade @R4gnax1 juli 2024 19:27
Was dit niet meer XBOX die er van af wou?
R4gnax @Xfade1 juli 2024 19:30
Beiden. Alleen MS haalde er het eerste de pers mee. Sony heeft vziw daar toen snel op doorgepakt en geschakeld en een paar dagen later bericht de deur uitgedaan dat zij wel gewoon schijfjes bleven ondersteunen, hoewel ook zij toen al naar de mogelijkheden a/h kijken waren.
kabelmannetje @LunaTempesta1 juli 2024 13:41
Japan is slechts een klein deel van deze krimpende markt. En ja, in Japan kan je volop benodigdheden voor faxen, cassettebandjes, filmrolletjes en wat al niet krijgen. Heel grappig, dat oude blijft vaak langer actueel dan hier.
DieMitchell 1 juli 2024 12:06
daar gaan we...... vast aan flut compressie en geen blu ray meer. en daarlijk zeker ook niet meer voor ps games?
Navi @DieMitchell1 juli 2024 12:08
Binnenkort: Wil je toch onze 4K blu-rays met hoge bitrate zonder compressie kijken? Stream ze nu voor slechts $29.99 per maand!

[Reactie gewijzigd door Navi op 23 juli 2024 03:07]

Jazco2nd @Navi1 juli 2024 12:27
Kan je mij misschien een link sturen naar een 4K Blu-ray film zonder compressie ??
Want voor zover ik kan vinden gebruiken ze altijd H.265/HEVC.
The specification for 4K Blu-ray allows for three disc capacities, each with its own data rate: 50 GB at 72 or 92 Mbit/s, and 66 GB and 100 GB at 92, 123, or 144 Mbit/s.
144Mbit/s is 18MB/s.. Die apparaten kunnen dus nieteens sneller lezen dan dat. Dus vergeet uncompressed maar.

18MB/s dat zou je dus prima over een 150mb internetabonnementje moeten kunnen doen.. neem je lekker een 200mb abo voor de zekerheid en klaar.

Maar ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben..
GarBaGe @Jazco2nd1 juli 2024 12:34
Bij Netflix krijg je "4K" voor 14Mbps.
Ik kan je verzekeren dat een 4K BluRay op 144Mbps absurd veel mooier beeld geeft dan Netflix op 4K.
Uncompressed 4K zit je rond de 12Gbps, dat krijg je ook over de snelste internet verbindingen niet.
Jazco2nd @GarBaGe1 juli 2024 12:58
Maar waar haal je die Uncompressed 4K vandaan als consument? Dat was mijn vraag..
Marcievg @Jazco2nd1 juli 2024 13:02
https://www.kaleidescape.com/

[Reactie gewijzigd door Marcievg op 23 juli 2024 03:07]

sigio @Marcievg1 juli 2024 13:19
Is nog altijd compressed... maar idd, 'reference quality' ... maar mij boeit 't niet... 4GB/film in AV1 of H265 (1080p) is meestal voldoende, voor hele speciale films is 15GB / 4k ook prima vanaf de bank
TV_NERD @sigio1 juli 2024 13:38
Ik zie op mijn 65" OLED toch nog steeds een duidelijk verschil vanaf de bank (3 meter) tussen een film op Netflix of Blu-Ray, een hele goede om dat te ondersteunen is Interstellar. In verschillende scenes zijn er duidelijk minder sterren en dergelijke op de achtergrond waarneembaar dan via Netflix bijvoorbeeld. Dat doet echt af aan de immersie, voor mij.
BruT@LysT @TV_NERD1 juli 2024 15:50
Maar als je het verschil niet zou hebben geweten? Ik betwijfel het... Dat er verschil is zal vast, en dat Netflix behoorlijk crap is geloof ik ook wel. Ik kan er ook niet echt over oordelen, heb nooit blu-ray gehad en gebruik ook geen services zoals Netflix, ik ben nog ouderwets en torrent alles. Wat me wel opvalt is dat H265 aflevering van een serie vaak al erg goed is rond de 500MB (1080P ~ 1 uur), maar als ik dan 4K HDR films download zit ik al wel snel op 20~40GB aan beeldmateriaal (of zelfs 120+GB voor 1 episode van Lord of the Rings die zelfs slechte HDR heeft). Het enige nadeel is dat ik vaak niet onmiddellijk video's kan streamen, moet wel even geduld hebben, en ik haal maar maximaal 10MB/s met zo'n goedkope ADLS verbinding. Die 4K films downloaden duurt dus wel even. Ik ben dit echter al zo gewend m op deze manier te doen sinds de ISDN verbinding, toen duurde een MP3 ook nog altijd 15 minuten. En films download ik altijd een dag van tevoren. Met die instelling heb ik ook geen hogere snelheid of service nodig. En geen vrouw en kids, dat scheel helemaal een berg :D

Vanuit mijn positie kan ik me goed indenken dat schijfjes verdwijnen en Sony de boel zal gaan afbouwen. Ik heb denk ik al ruim 10 jaar geen optische drive meer gebruikt en heb ook jaren geleden alle oude cd's en troep het huis uitgegaan. Zo veel makkelijker om alles digitaal te hebben. Bouw en NAS en zet daar alles op. Met uitzondering van een platenspeler, die heeft bij mij wel een comeback gemaakt. Das namelijk leuk voor nieuwe releases in de club/dance scene of game muziek op plaat etc. dat heeft nou wel wat.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 23 juli 2024 03:07]

SunnieNL @BruT@LysT1 juli 2024 16:27
Leuk dat jij het download van te voren, maar Sony is niet degene die het op deze manier aanbiedt. De film van 120+GB waar jij het over hebt is een 1:1 (illegale) copy van de UHD met de hoogste bitrate voor het beeld en geluid.
Als de bron daarvan stopt (de UHD disc die Sony uit brengt), dan ga je die dus ook niet meer gedownload krijgen omdat er geen streaming services zijn die deze kwaliteit aan geluid en beeld brengen.

Overigens is het verschil in geluid/beeld bij Netflix al vaak te zien met een Bluray versie. Zelfs daarvan zie je het verschil.
Bij Netflix only series/films erger ik mij ook dood aan de filmgrain die ze er normaal overheen gooien. Overigens, dan moet je ook je TV wel goed afstellen. Ik zet op mijn tv bij digitale diensten (of discs) alle scherpte en ruisonderdrukking uit. Digitaal beeld hoort gewoon goed te zijn zonder die zaken aan (filmmakers modus doet hetzelfde). Dan komt die ruis dus ineens heel sterk naar boven in de Netflix streams.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 03:07]

BruT@LysT @SunnieNL1 juli 2024 16:36
Dat is ook helemaal niet erg, als de mogelijkheid er niet meer is dan zal ik ook voor een service gaan. Steam heeft er ook voor gezorgd dat ik weer games ben gaan kopen. Wat dat beteft dus ook een goede zet om optische drives volledig af te schaffen. Maar ik zal nogsteeds alles wat uitgezonden wordt kunnen downloaden, weliswaar is dat mindere kwaliteit dan een blu-ray maar dat vind ik ook niet zo verschrikkelijk. Aan de andere kan kunnen we ook verwachten dat streaming langzaam in kwaliteit zal toenemen.
TV_NERD @BruT@LysT1 juli 2024 16:54
Zelfs een FrameStor rip van een goed gemasterde film op 2160p HDR heeft echt een duidelijk waarneembaar betere kwaliteit. Dan heb ik het over een ~52Mbps video stream.

Als je een paar films in die kwaliteit gezien hebt, op een TV die daar ook wat moois van bakt, ga je het dus overal zien. Met het uitsterven van BluRays wordt het dus ook moeilijker om rips te krijgen op een hogere kwaliteit. Ik vind dit écht een bleek vooruitzicht.

Laat Netflix maar komen met een 50Mbps video stream abo, ik betaal er met liefde het dubbele voor.
RRRobert @Marcievg1 juli 2024 13:20
https://www.kaleidescape.com/
Helaas...
We're sorry!
The Kaleidescape Store is unavailable in your territory.
Marcievg @RRRobert1 juli 2024 14:42
Ik had in eerste instantie erbij staan dat het hier niet beschikbaar was. Maar toen ik dit toch even ging nakijken of het inmiddels al anders was kwam ik een nederlandse site tegen die het aanbood.
Jazco2nd @Marcievg1 juli 2024 13:22
Het spijt me dat ik je teleurstel maar ook zij bieden geen uncompressed video aan, ook niet lossless. Wel compressed lossless audio.

Het gaat hierboven steeds om Uncompressed, in de context van Blu-ray. Sowieso bestaat dat dus niet. Maar ook niet zonder Blu-ray. Niet voor consumenten.

Het is ook totaal onbelangrijk, Uncompressed is niet heilig. Een goede compressie methode met daarbij horende ruime bitrate is prima.

Uncompressed zou helemaal niet een wens moeten zijn..
Hyronymus @Marcievg1 juli 2024 13:24
Is dat ook leverbaar buiten de Verenigde Staten?
bursche @Jazco2nd1 juli 2024 13:30
In de bioscoop, films kijken op 70mm film! :)
DaveFlash @bursche1 juli 2024 13:50
oppenheimer!
CH4OS @GarBaGe1 juli 2024 12:55
Sterker nog, van 1080p blurays is al bewezen dat ze in sommige gevallen wel degelijk een beter beeld geven dan 4K Netflix.
jeroen3 @GarBaGe1 juli 2024 13:11
Bij netflix valt posterization het meest op. En als er teveel kleine details zijn gaat er ook veel verloren.
SunnieNL @GarBaGe1 juli 2024 13:04
Wat netflix 4k noemt, heette in het verleden bluray ;)
zeker op grotere tv's zie je een hoop 'filmgrain' op netflix films en series en dat is een bewuste keuze van Netflix.
sdziscool @SunnieNL1 juli 2024 13:14
Waarschijnlijk is mijn kennis out of date, maar vroeger als de noise in de originele video zat was dat juist desastreus voor compressie (met hoe compressie werkt, wat block matching is wat veel moeilijker is met grainy video).
Is het mogelijk zo dat ze de grain bovenop de stream toevoegen on device? Of hebben ze net genoeg bitrate dat het met filmgrain wel werkt en daarom het kunnen toepassen om artefacts te verstoppen.

Van wat ik me herinner was het voor decently grainy footage ongeveer 6~8GB/uur nodig op h265 om redelijke visual quality aan te houden, misschien zit Netflix daar nu al wel op en houden ze het daarbij.
bzzzt @sdziscool1 juli 2024 14:44
Sommige x265 encoders hebben specifieke code voor het detecteren en correcte behoud van film grain.
BruT@LysT @SunnieNL1 juli 2024 16:04
Filmgrain is toch juist goed? komt de compressie helaas niet ten goede, maar als de grain er goed uitziet inclusief compressie, dan is de bitrate vaak erg hoog. Of doen ze serieus client-side compressie zoals sdziscool zegt? Want je gaat me niet vertellen dat ze expres series maken met veel ruis, zodat de kwaliteit erg belabberd wordt door compressie zodat hun eigen series waar ze geld aan willen verdienen er minder goed uitzien dan als ze dit niet hadden gedaan.
Wat ik nog veel erger vind, is van die "slimme" TV algoritmes die de ruis eruit proberen te poetsen, mijn god...

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 23 juli 2024 03:07]

SunnieNL @BruT@LysT1 juli 2024 16:34
Ik kan mij niet voorstellen dat ze dit er in doen om de kwaliteit te verbeteren. Het lijkt er in te zetten om te verhullen dat er hoge compressie is of het is een uitkomst van de hoge compressie. Het beeld wordt er in mijn ogen in ieder geval zeer onrustig van.
BruT@LysT @SunnieNL1 juli 2024 16:42
Ja als ze dit clientsite kunnen doen (zou niet weten hoe btw) kan ik me voorstellen dat je hiermee de slechte kwaliteit een beetje kunt verhullen. Als het in de bron zit werkt het juist averechts lijkt mij. Hoe dan ook, ik ben voorstander van orignineel bronmateriaal met filmgrain, niet van artificial filmgrain in de vorm van post-processing ofzoiets....
moviegeek @GarBaGe1 juli 2024 17:50
Gek he.
Misschien off-topic, maar dan ben je al vanaf 2010 mp3 gewend, en 320kbps kwaliteit, je koopt op een gekke dag een vintage cd speler, en ja hoor, qua muziek ook, veel en veel beter dan streaming.
Sissors
@moviegeek1 juli 2024 19:18
Dat heeft meer te maken met andere masters. Maar een 4k Netflix komt hopelijk in de buurt van 1080p bluray. Dat streaming diensten betere kwaliteit geven op 4k is primaire reden dat mensen nu wat hebben aan 4k tv. Niet dat de content het zelf direct gebruikt.
Ablaze @moviegeek1 juli 2024 20:52
Oei, nu ga je de audiofielenhaters boos maken. Je mag alleen overdadig zijn met video, niet met audio.
"Een compressed audiostream van 320 kbps is meer dan genoeg, want het verschil is niet te horen."
En dan ondertussen wel praten over een video stream van 12 Gbps...
GeertBoer @Jazco2nd1 juli 2024 14:36
Op blurays zit natuurlijk wel compressie maar dat was het punt van de originele comment niet
Jazco2nd @GeertBoer1 juli 2024 14:38
Het originele comment waar ik op reageerde staat letter "zonder compressie"..
Viscerous @Jazco2nd1 juli 2024 12:49
Het is leuk dat het kan natuurlijk maar dit wordt gewoon niet aangeboden, Netflix of Amazon rekent dat verkeer liever door aan tien mensen dan een enkele in hoge kwaliteit. Dit zou dan waarschijnlijk een duurder abbo worden die ik tot op heden überhaupt niet heb gezien.
Navi @Jazco2nd1 juli 2024 12:49
Het diskje willen ze juist vanaf, de blue-ray speler heb je dan ook niet meer nodig, streamend kun je veel hoger dan 144 Mbit/s natuurlijk. Moet je internet dat wel trekken, maar je kunt ook bufferen/preloaden, het hoeft bij films niet realtime.

[Reactie gewijzigd door Navi op 23 juli 2024 03:07]

Robbierut4 @Navi1 juli 2024 13:34
maar je kunt ook bufferen/preloaden, het hoeft bij films niet realtime.
Ik zie het al voor me.
* schat, zullen we een film kijken
* half uur later een film uitgekozen
* uur later de film gebufferd
* ik ben moe ik ga naar bed
Navi @Robbierut41 juli 2024 14:04
Zo'n dienst met extreem hoge kwaliteit is uiteraard voor puristen die het daarvoor over hebben, anders pak je gewoon een standaard kwaliteit.
RatedR @Navi1 juli 2024 12:12
Zonder compressie heb je ook nog een 12+ Gbps verbinding nodig...
pingi2015 @RatedR1 juli 2024 12:33
Dit valt wel mee.

Neem als voorbeeld de film Interstellar.
Die is online te vinden als 4k Blu-ray REMUX (ofwel, 1:1 van de Blu-ray gekopieerd) met een grootte van 77.8GB.

Als je deze wilt downloaden met een verbinding van 60 Mbps, dan kost je dat 2 uur en 52 minuten, wat net iets langer is dan de lengte van de film (2 uur en 49 minuten).

Streaming werk natuurlijk net iets anders. Je wilt een buffer hebben en mensen spoelen vooruit. Wellicht zal dit op piekmomenten grotere snelheden (100-200Mbps) vereisen, maar de internetverbinding van de gemiddelde Nederlander zou dit gewoon moeten kunnen streamen.

EDIT: Er was een kleine miscommunicatie, ik begreep "4K blu-rays met hoge bitrate zonder compressie kijken" als het streamen van een 4K blu-ray zonder verdere compressie. Uncompressed video valt natuurlijk niet te streamen ;)

[Reactie gewijzigd door pingi2015 op 23 juli 2024 03:07]

vanthome @pingi20151 juli 2024 12:38
Blu-ray is ook compressed, maar natuurlijk minder dan streaming. Blijkbaar is uncompressed 12Gbps.
pingi2015 @vanthome1 juli 2024 12:44
Ah excuus, ik begreep "4K blu-rays met hoge bitrate zonder compressie kijken" als het streamen van een 4K blu-ray zonder verdere compression, alsof je de blu-ray kijkt.

Ik snap inderdaad dat het streamen van compleet uncompressed video lastig is.
DohnJoe @pingi20151 juli 2024 12:39
Je begrijpt het niet, die Blu-ray bron is gecomprimeerd…
CH4OS @pingi20151 juli 2024 13:03
En hoe denk je dat een film van om en nabij 3 uur, op een zelfde (meerlaagse) bluray disk past als een film van 2 uur? :) Ook dat moet links- of rechtsom ergens vandaan komen.
Tourmaline @CH4OS1 juli 2024 13:23
UHD heeft 2 lagen van 50GB...dus effectief 100GB wat je max. kwijt kan op een UHD schijf.
CH4OS @Tourmaline1 juli 2024 14:20
Ja, ik weet dat er meerdere lagen op de schijf zijn, dat geeft vaak inderdaad al wel wat meer ruimte, echter als een twee uur durende (UHD) film ook al op twee lagen gaat en een 3 uur durende film ook, dan zal de 3 uur durende film meer compressie mogelijk moeten hebben om ook binnen de ~100GB ruimte te passen. Als het niet uit de hoogte kan (lagen) zal het uit de breedte (compressie) moeten komen.
CivLord @CH4OS2 juli 2024 07:48
Maar wie zegt dat die film van twee uur exact de volledige 100 GB van die twee lagen benut?
Wanneer die twee uur net iets meer dan één laag in beslag neemt, kan je makkelijk een film van 3,5 uur met de zelfde compressie op hetzelfde schijfje kwijt.
CH4OS @CivLord2 juli 2024 08:03
Maar dat maakt voor mijn punt toch weinig uit, de ruimte op een BD wordt er niet meer of minder op, als het niet past, heeft 3 uur méér compressie nodig dan 2 uur...
N8w8 @Tourmaline1 juli 2024 15:59
Vziw heeft een 100GB schijf, 3 lagen van 33GB. Er zijn overigens ook schijfjes van 4x32=128GB.
Tourmaline @N8w81 juli 2024 17:57
Voor Blu-ray en UHD worden vaak 100GB schijven gebruikt, heb ik gemerkt.

Voor zelf branden zal het allemaal wel kloppen dat er grotere schijven zijn.

Voor Blu-ray meestal 50GB schijven(enkel laags) en voor UHD 100GB schijven(dubbel laags).

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 23 juli 2024 03:07]

jeroen3 @pingi20151 juli 2024 13:16
Netflix streams gebruiken niet continu data. Die hebben bursts.
Ik verwacht dat het vanuit hun CDN niet te doen is als mensen voor de hele lengte van de film een connectie bezet houden.

Komt nog bij dat mijn TV en bluray speler beide niet in staat is om een 4k Bluray REMUX te streamen vanaf LAN. Ik moest echt een USB SSD aanschaffen om dat te doen. Dus "zomaar even streamen" is wellicht niet zo simpel.
SunnieNL @jeroen31 juli 2024 16:36
Veel TV's en de goedkopere bluray spelers hebben dan ook maar een 100Mbit connector. De chip die het beeld verwerkt moet meestal ook nog de netwerkdata verwerken dus van die 100Mbit blijft mogelijk maar 70Mbit over en dat is dan net te weinig om de meeste UHD streams goed af te handelen want die zitten met beeld en geluid (Dolby TrueHD) vaak tegen de 80Mbit-100Mbit aan.
jeroen3 @SunnieNL1 juli 2024 17:50
Mijn vermoeden is dat er geen DMA beschikbaar is tussen ethernet en media decoder, die er wel is bij USB. Mogelijk door versleuteling.
Dan kost het teveel cpu.

Waarom ik dat denk? Nou, mijn ipad en iphone kunnen het wel, over wifi, en zo snel is mijn wifi niet.
TV_NERD @jeroen31 juli 2024 17:06
Heb je geprobeerd je TV op WLAN te doen? Tegenwoordig halen ze daar vaak hogere bandbreedte dan via de 100mbit lan poort. Als ik naar mijn Samsung S95B stream via LAN gaat het ook slecht, via WLAN geen probleem. Ik heb rips waarbij de audio+videostream samen >100mbit zijn en dan dus inderdaad bufferstotterdeath via LAN
Dark Angel 58 @pingi20151 juli 2024 13:31
Daarom is download and play manier veel beter.
Dan heb je helemaal geen last van bufferen of lage kwaliteit.
Maar daar willen de streamingsdiensten helemaal niet beginnen, geen wonder vanwege al die licenties... ze blijven overdreven veel servers en dure hardware aanschaffen, wat het volgens mij wel werkt, maar wel op voorwaarde dat je erg goede verbinding hebt.
Als hele wereld geld en licenties had afgeschaft, dan was het probleem helemaal niet meer!

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 03:07]

EstiematiesEnzo @RatedR1 juli 2024 12:58
Geloof dat uncompressed 15 TB is, huidige streamingdiensten zijn zo waardeloos dat zelfs blu ray kwaliteit streamen geen optie is.

Het is theoretisch gezien een interessante optie om een nieuwe markt te openen met een nieuwe schijf die volledig uncompressed aankan. Zal wel tegen een premium moeten, maar globaal gezien zouden er theoretisch gezien genoeg enthusiastelingen moeten zijn om zo een markt te kunnen supporten. Maarja, vannuit het zakelijk perspectief is dit een high risk move.

Footnote: ik zie dat er 125 TB disks mogelijk moeten zijn
https://www.livescience.c...rable%20and%20inexpensive.

Als ze 125 TB schijven uitbrengen dan koop ik weer een diskreader eerlijk gezegd..
BruT@LysT @EstiematiesEnzo1 juli 2024 16:23
Ja, theoretisch gezien helemaal prachtig, maar als ze dan weer waardeloos werk afleveren met betrekking tot remasters blijft alles natuurlijk crap. Zoals doorleuk 4k materiaal produceren door oudere 1080p blu-ray's te upscalen door AI, waardoor de oudere blu-ray (die niet meer te krijgen is) van betere kwaliteit is. Ik moet er niet aan denken dat je straks een 20TB film op disc kunt kopen die er slechter uitziet dan een compressed video van 10 jaar geleden.

Natuurlijk overdrijf ik hier een klein beetje, maar ik ben er wel bang voor omdat we dit soort prutswerk nu ook al regelmatig zien. Het is erg jammer om te zien, blijkbaar bekommert die industrie zich totaal niet om het behoud van originele kwalliteit. Zo lang ze maar weer een heruitgave op een nieuwe medium kunnen uitbrengen met zo weinig mogelijk moeite. En zo langzaam gaat het origineel totaal verloren, terwijl nu juist het perfece moment is om de originele negatieven zo goed mogelijk te digitaliseren.
rexxor @Navi1 juli 2024 12:38
dit zou ik dan ook helemaal niet erg vinden, mits het beeld en geluid inderdaad van het hoogste niveau is
undutchable020 @Navi1 juli 2024 13:04
Sony heeft al een eigen streaming dienst genaamd Bravia Core die vergelijkbaar moet zijn met Bluray, maar niemand die het gebruikt en ook heel weinig titels.
https://www.sony.nl/elect...g-bravia-core#HighQuality
hcQd @undutchable0201 juli 2024 13:18
Ze hebben die pagina nog niet bijgewerkt, blijkbaar. Het heet tegenwoordig Sony Pictures Core. Jammer genoeg alleen bruikbaar met hun eigen tv's.
roelst1 @hcQd1 juli 2024 15:22
Het is ook beschikbaar op de Playstation 4 en 5.
hcQd @roelst11 juli 2024 15:31
Maar met een beperkte bitrate, dus niet helemaal vergelijkbaar met blu-ray.
roelst1 @hcQd1 juli 2024 17:14
Ah op de Playstations is de bitrate beperkter dan op de Bravia televisies? In het promotiemateriaal dat ik heb gezien hebben ze het namelijk over 80Mbps, wat behoorlijk dicht in de buurt komt van BluRay (BR doet max 128Mbps, maar meestal minder).
Aquachi @roelst11 juli 2024 20:53
Dat klopt niet. Het is gewoon precies hetzelfde namelijk.
Tourmaline @undutchable0201 juli 2024 13:25
Sony heeft Columbia pictures en heeft toch echt wel een goede catalogus van films.
SuperDre
@Navi1 juli 2024 15:55
Dat is er al.
youridv1 @DieMitchell1 juli 2024 12:10
Ze vinden er wel wat op. Anders gaan film liefhebbers straks piraten omdat dat de enige manier is om aan de uncompressed versie te komen.

En de vraag naar fysieke disks is ook al jaren aan het afnemen. Ik snap dat er filmliefhebbers zijn die graag blu-rays kopen omdat ze hun media niet willen huren maar bezitten en de kwaliteit stomweg beter is. Die mensen moeten zich ook realiseren dat ze zo'n piepklein deel van de markt zijn geworden dat fabrikanten daar geen rekening mee willen houden omdat er weinig tot niets aan te verdienen valt. Van die paar blu rays valt geen personeel te betalen. De gemiddelde consument boeit het niet. Die hebben geen blu ray of dvd speler meer. Die is jaren geleden bij de stadswerf gegooid.
en daarlijk zeker ook niet meer voor ps games?
Is er al niet meer. Veel PS games functioneren niet meer zonder aanvullende data vanaf de server, ook niet als je de disk koopt. Games op disks is verleden tijd. Sony verkoopt de disk uitvoering alleen maar omdat ze anders backlash krijgen. In de PC wereld zijn fysieke games ook al jaren dood.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:07]

The Zep Man
@youridv11 juli 2024 12:14
Ze vinden er wel wat op. Anders gaan film liefhebbers straks piraten omdat dat de enige manier is om aan de uncompressed versie te komen.
Wat zou de bron van die "uncompressed versie" zijn? Overigens zijn optische schijfjes niet "uncompressed".
In de PC wereld zijn fysieke games ook al jaren dood.
Klopt. Wel heb je met PC's de mogelijkheid om digitaal spellen te kopen zonder DRM, inclusief de mogelijkheid om offline installers van de laatste versie te downloaden en archiveren.. Dus geen afhankelijkheid van een online server of een uitgever die plots een brainfart kan krijgen en op afstand "je licentie intrekt".

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:07]

youridv1 @The Zep Man1 juli 2024 12:16
Gestolen source van een bioscoop is een optie. Dat gebeurt nu ook al. Kun je nagaan als er geen andere bron meer is.
Klopt. Wel heb je met PC's de mogelijkheid om digitaal spellen te kopen zonder DRM, inclusief de mogelijkheid om offline installers van de laatste versie te downloaden en archiveren.. Dus geen afhankelijkheid van een online server of een uitgever die plots een brainfart kan krijgen en op afstand "je licentie intrekt".
Verschilt per game. Probeer Ubisofts "The Crew" maar eens op te starten. Zo zijn er meer games en dat gaat eerder toe- dan afnemen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:07]

hcQd @youridv11 juli 2024 12:34
Gestolen source van een bioscoop is een optie.
Dat is JPEG2000 op maximaal 250Mbps. Je zult het verschil waarschijnlijk niet kunnen zien, maar strikt genomen is dat niet ongecomprimeerd.
Maurits van Baerle @hcQd1 juli 2024 13:06
Klopt, Apple ProRes 4444 doet zo'n 500 Mbps, en zelfs dat is niet het originele signaal. Wil je ongecomprimeerde video zien dan moet je in de editing suite gaan zitten, dat krijg als kijker nooit te zien.
Tourmaline @Maurits van Baerle1 juli 2024 13:29
Net als alles op full zetten bij spellen vergt het veel meer van je apparatuur dan een stapje terug, waarbij je geen/bijna geen verschil ziet.
The Zep Man
@youridv11 juli 2024 12:25
Gestolen source van een bioscoop is een optie.
Niet alles komt uit in de bioscoop. Sterker nog, in tijd komt het meeste materiaal (series, bepaalde films) in het geheel niet uit in de bioscoop.
Verschilt per game. Probeer Ubisofts "The Crew" maar eens op te starten. Zo zijn er meer games en dat gaat eerder toe- dan afnemen.
Met in het achterhoofd dat je kan besluiten om dergelijke spellen niet te kopen. Online-only is van alle tijden waarin offline-possibly ook gewoon bestaat voor andere spellen. Er komen ook zat indie-spellen uit die prima offline werken t.o.v. AAAA-prul.

20 jaar geleden dacht men bij het uitkomen van Steam dat het einde der tijden nabij was. Het tegendeel blijkt echter waar: het aanbod aan kwalitatief hoogwaardige spellen die je effectief kan bezitten is nog nooit zo hoog geweest. Met dat aanbod is natuurlijk ook het aanbod van online-only prut gegroeid, maar met dat aanbod hoef je niets te doen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:07]

R4gnax @The Zep Man1 juli 2024 12:39
Wel heb je met PC's de mogelijkheid om digitaal spellen te kopen zonder DRM, inclusief de mogelijkheid om offline installers van de laatste versie te downloaden en archiveren.. Dus geen afhankelijkheid van een online server of een uitgever die plots een brainfart kan krijgen en op afstand "je licentie intrekt".
Ja- spellen die volledig DRM-vrij zijn, heb je inderdaad. Alleen als je dat lijstje langs de spellen zet die alleen met DRM erop verkrijgbaar zijn, zul je er danig snel achterkomen dat er een zeker niet-verwaarloosbaar verschil in de keuzegrootte is...
The Zep Man
@R4gnax1 juli 2024 13:00
Ja- spellen die volledig DRM-vrij zijn, heb je inderdaad. Alleen als je dat lijstje langs de spellen zet die alleen met DRM erop verkrijgbaar zijn, zul je er danig snel achterkomen dat er een zeker niet-verwaarloosbaar verschil in de keuzegrootte is...
De keuze is groter op PC dan op andere platformen.
szjoin @youridv11 juli 2024 12:38
"If only Jan Sloot was nog onder ons"... :+
https://mtsprout.nl/leiderschap/management/de-broncode
slijkie @youridv11 juli 2024 12:15
De piraat groepen moeten het ‘ergens’ van rippen he. Als er geen uncompressed bluray is, komt er ook geen piratenversie ervan hè. :+
BruT@LysT @slijkie1 juli 2024 16:27
Maar er is toch ook geen uncompresed blu-ray?
Blorgg @youridv11 juli 2024 12:50
Die mensen moeten zich ook realiseren dat ze zo'n piepklein deel van de markt zijn geworden dat fabrikanten daar geen rekening mee willen houden omdat er weinig tot niets aan te verdienen valt. Van die paar blu rays valt geen personeel te betalen
Wat noem je weinig tot niets? En beb je hier een bron voor? Of is dit jouw onderbuikgevoel die hier aan het praten is?

Als ik hier kijk naar de cijfers voor 2023 in de VS dan werden er nog steeds miljoenen schijfjes verkocht.
https://www.statista.com/...bestselling-blue-rays-us/

Ben benieuwd of iemand een bron heeft voor wereldwijde Blu-Ray verkopen. Maar we hebben het hier over meerdere miljoenen schijfjes die elk een paar $ per stuk kosten om te produceren.

Zeker niet zo groot als streaming tegenwoordig. Maar weinig tot niets is ook wel wat overdreven. Je kunt daar echt wel een boel mensen voor aan het werk houden.

De reden om deze mensen te ontslaan lijkt me niet dat er geen geld meer verdient wordt. Ik vermoed dat het hem eerder zit in het feit dat uitgevers het prettig vinden om meer controle te hebben via streaming diensten. Als consument betaal je lekker je abonnementjes en heb je niets meer in bezit. Je bent compleet afhankelijk van streaming diensten voor je content.

Onlangs werd nog eens pijnlijk duidelijk hoe slecht Sony het met ons voor heeft voor wat betreft digitale goederen.
nieuws: Sony gaat gekochte Discovery-series van PlayStation-accounts verwijderen
youridv1 @Blorgg1 juli 2024 14:07
De top 10 uit die link zijn samen 3,6 miljoen keer verkocht. Dus dat betekent dat 1% van de VS 1 van die blu rays bezit. Sorry hoor, maar ik kan me voorstellen dat Sony er dan niet zo'n zin meer in heeft. Je moet het getal wel in markt context zien en niet denken "wow miljoenen, dat is veel!" want dat is het niet. Als de top 10 blu rays maar 3.6 miljoen exemplaren per jaar verschuiven, dan kan ik me niet voorstellen dat het erg hard gaat met de verkoop van blu ray spelers en sony vangt ook niet heel erg veel voor ieder schijfje dat ze produceren. Het zou me verbazen als een disk ze meer dan 1 dollar oplevert. De gemiddelde prijs van een film op blu ray is een euro of 17-18 in duitsland bijvoorbeeld.
https://www.statista.com/...ys-average-price-germany/

Er zijn 67 miljoen Netflix gebruikers in de VS, dezelfde markt. Die betalen allemaal jaarlijks minimaal 84 dollar per jaar als ze het goedkoopste abbonement hebben. Dan heb je het dus al over 5,7 miljard dollar voor alleen Netflix.

Overigens heeft Sony zelf gezegd dat de vraag naar physical media te hard keldert voor hen om er niet mee te stoppen https://www.theverge.com/...stment-impairment-charges
The second charge is due to what Sony calls "demand for physical media contracting faster than anticipated," especially in Europe. Because of this, Sony says it does not believe the business will generate "sufficient cash flow in the future to recover the carrying amount of long-lived assets."

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 03:07]

Auredium @DieMitchell1 juli 2024 12:20
Wellicht komt het ooit nog in de toekomst terug:
https://youtu.be/zKY1EzNqLDY?si=iZ-F3wrnPrLYyV8O

Overigens is dit ook deels onze eigen schuld. Te veel mensen kopen het niet meer door streaming. Ligt ook een beetje op de prijsop. Ik heb zelf bijvoorbeeld 4k BD altijd te duur gevonden. Ik haal nog wel gewone BD films maar 4k ben ik nooit aan begonnen in verband met de prijs.

Vanuit de consument ook logisch bekeken. een BD film is net zo duur als een maand Netflix. Een 4k BD film is zelf een paar maanden Netflix. Zo denkt de consument gewoon.

[Reactie gewijzigd door Auredium op 23 juli 2024 03:07]

MadDogMcCree @Auredium1 juli 2024 12:36
Ik zie niet waarom (veel) meer opslag op een disc voor een wederopstanding van het platform zal zorgen. Dat is nu ook niet het probleem. Het 'probleem' is gemakzucht.

Als CD’s ooit opnieuw weer populair worden, dan zal dat vanwege het fysiek willen hebben van content, niet vanwege de opslagcapaciteit. Dat zien we ook bij vinyl, cassette’s, 'polaroid' instant foto’s, etc. Je ziet dat na verloop van tijd toch nog heel veel mensen hunkeren naar iets tastbaars én op zoek zijn naar een beetje orde in de chaos van streamingdiensten.
SunnieNL @MadDogMcCree1 juli 2024 16:17
LP's zijn ook teruggekomen, ondanks dat de gemakzucht prima wordt gevoed door streamingdiensten.
UHD discs kunnen daarbij zeker weer populair worden op het moment dat de tv's wat groter worden. Op mijn 65" TV zie je heel goed wat Netflix doet om de hoeveelheid data klein te houden. De film grain ruist over het scherm heen, zelfs op grotere afstand is dat te zien. Start ik een UHD disc van dezelfde film, dan ziet echt iedereen direct het verschil in beeldkwaliteit.
En dan hebben we het op dit moment alleen nog maar over het beeld. Wat veel mensen vergeten is dat het geluid nog zwaarder compressed wordt op streaming diensten. Ja er staat ATMOS in beeld, maar dat is wel Atmos op basis van DolbyDigital en niet op Dolby TrueHD zoals die op de UHD discs staat. En dat is pas echt een wereld van verschil bij een goede versterker (maargoed, de meeste mensen kijken naar TV via de speakers van de TV of die van 1 soundbar en dan hoor je dat verschil inderdaad nooit).
rexxor @Auredium1 juli 2024 12:48
Maar je kan wel altijd kijken wanneer je wil, en niet afhankelijk zijn of er een streamingsdienst is die jou film die je wil kijken in het assortiment heeft
Auredium @rexxor1 juli 2024 12:59
Ik ben dat wel met je eens. Maar soms is het ook een generatiekloof. Ik kom nog van de generatie die graag zijn eigen media in beheer heeft. Ik heb graag lokaal mijn muziek en ik vind het leuk om boxsets van filmreeksen en series te hebben. Maar de generatie net na mij (10 jaar jonger zeg maar) die geeft geen moer vaak om een lokale muziekcollectie want ze zijn het gewend om overal internet te hebben en dan is Spotify voldoende.

Steaming heeft wel invloed op mij gehad odmat ik minder 'wildgroei' in mijn lokale filmcollectie heb van films die wat na 1 of 2 keer kijken eigenlijk wel voldoende zijn.
Coolstart @DieMitchell1 juli 2024 12:33
Als daar vraag naar is zullen providers wel toch een optie aanbieden?

De huidige streamingdiensten kunnen echt wel concurreren met blu-ray. De vraag is hoe groot de markt is en wat de betaalbereidheid is voor pakweg een verdubbeling in bandbreedte of variabele bandbreedte.

Ik stoor mij niet meer aan de compressie. De verschillen zijn vaak heel klein en je moet ze al side by side vergelijken of dicht tegen het scherm kluisteren met een focus op compressie. Als je gewoon van de film wil genieten zie je het plots niet meer.

Het lijkt me ook een eitje voor streamingdiensten om een 4k+ abbo aan te bieden met een hogere bitrate. Zeker nu veel ISP’s snelheden aanbieden die ver boven de blu-ray bitrate gaan.
rexxor @Coolstart1 juli 2024 12:50
Dan heb je zeker weinig films bij Prime video bekeken .
De kwaliteit is vaak heel belabberd en zie je veel compressie fouten en blokken vooral in de donkere delen van de film.
Carlos0_0
1 juli 2024 12:10
Ja ik moet ook zeggen steeds meer digitaal koop, wel pas op zich sinds een jaar.
Laatste spellen die ik fysiek had gekocht waren vorig jaar Hogwarts legacy/ Star Wars Jedi survivor en A Plague Tale Requiem.

Ik ben eigenlijk hierna helemaal digitaal gegaan, Spider-Man2, nu op de switch Luigi mansion 2 HD.
Ook volgende spellen koop ik denk ik gewoon digitaal, het is gewoon makkelijker(niet wisselen van disk/cardridge).
Doosjes verdwijnen bij mij toch in de tv meubel, dus niet dat die tentoon gesteld staat of iets.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 03:07]

phoenix2149 @Carlos0_01 juli 2024 14:48
Digitale, onbeperkte rental, bedoel je. Want wat "koop" je eigenlijk?

Niks, want je kunt het niet tweedehands verkopen en ze kunnen het je afnemen als ze "willen" want de licentie (met zeg universal) loopt af.

Ik heb tot nu toe heel beperkt iets digitaal aangekocht als het films/series betreft. Games wel, simpelweg omdat ik het makkelijker vind dan elke keer disks te wisselen.

Ik denk trouwens dat consoles over een tijdje niet meer een fysiek apparaat is thuis in de zin van een PS5, maar puur cloud based waarbij je een client systeem+controller+abonnement nodig hebt.
Carlos0_0
@phoenix21491 juli 2024 19:08
Tja wat koop je eigen ja niks idd, maar goed ik vind het niet erg.
Ik speel toch alleen maar single player games, en als ik het eens gespeeld heb hoef ik het niet nog eens te spelen.
Dan speel ik ooit wel weer eens een verbeterde remaster/remake er van eventueel, maar ik heb nou nooit och laat ik eens een oude console aansluiten en dat spel weer eens spelen.

Films/series koop ik inderdaad ook niet digitaal, die kijkt ik wel op streamingdiensten.
Wat consoles over een aantal jaren gaan doen, ja we gaan het mee maken inderdaad.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 03:07]

JakkoFourEyes @phoenix21492 juli 2024 11:44
ze kunnen het je afnemen als ze "willen" want de licentie (met zeg universal) loopt af.
Niet in alle gevallen. GoG voor games bijvoorbeeld of platformen waar je muziek kunt kopen (zoals Qobuz). Dat mag je gewoon DRM vrij downloaden, waardoor het praktisch compleet in jouw bezit is. Ik ken helaas nog niet zoiets voor films of series.
m798 1 juli 2024 12:14
Ik gebuik ook blu-ray schijfjes als duurzame backup oplossing. Hopelijk gaan die niet duur worden of onverkrijgbaar worden.
Tweddy @m7981 juli 2024 12:39
Je kan nog steeds cassettebandjes kopen dus ik denk dat dat wel goed zit voorlopig.
sigio @Tweddy1 juli 2024 13:23
Floppies zijn ondertussen wel erg lastig te vinden

Maar idd, de schappen staan nog vol met CDR/DVDR/BDR's ...ookal heb ik die ook al ~5-10 jaar niet meer gebruikt.
martwoutnl @m7981 juli 2024 12:39
Ik gebruik hier bij 2e tv nog dvd-schijven voor in de bejaarde dvd-harddiskrecorder (volgens mij al 20 jaar oud; Pioneer 540H maar werkt nog steeds) voor sommige tv-opnamen die ik wil bewaren en soms voor backup van de pc (externe dvd-brander).
Toshirou 1 juli 2024 12:35
Of te wel... ik blijf gewoon Blu-Ray kopen zolang films erop blijven verschijnen. Ik heb helemaal niks met streaming. Het is niet een eerste keer dat ik een film zie en een week of twee later besluit te gaan kijken en de film is eraf gehaald.
beerse 1 juli 2024 12:55
Gaat het hier om voorbespeelde media? met films van Sony Entertainment en dergelijke? Dan is het jammer dat die niet (of minder) op deze schijfjes te koop zijn. Gaat het hier om blanco schrijfjes, dan is het gewoon minder cappaciteit omdat de wereld minder vraagt.

Voor het personeel moet ik denken aan et einde van de analoge film productie (eind vorige eeuw). De meeste fabrieken gingen gewoon dicht en het personeel werd ontslagen. Een enkele fabrikant (Fuji film geloof ik) zocht ander werk hen heeft daar toen heel creatieve zaken ontwikkeld. Ergens had ik dat soort zaken van de Japanse Sony met personeel en fabrieken in Japan ook wel verwacht. Maar aan de andere kant is het huidinge sony niet meer de sony van 1980 en zo.
Vrijdag
1 juli 2024 13:19
Ik moet nu toch even denken aan dat filmpje van Sony waarmee ze Microsoft voor schut hadden gezet. Dat als je een spel wilde uitlenen je gewoon de disc kon geven.

https://www.youtube.com/watch?v=kWSIFh8ICaA

Dat moet straks dus worden geactualiseerd. Waarbij je jouw complete console aan een vriend geeft :P
Carlos0_0
@Vrijdag1 juli 2024 19:13
Haha ja dat was echt een geniale zet van Sony toen, even snel inspringen nadat Microsoft aan had gekondigd op de E3 of iets vol digitaal te gaan(En dus delen etc niet meer kon).
Maar ja is al weer 11 jaar geleden zo te zien, jeetje wat vliegt de tijd :).
MozLaPunk 1 juli 2024 13:47
Context: dit gaat over schrijfbare disks voor consumenten, dus niet disks waarop media staat zoals films en games. Sony besteedt dit al voor een overgroot deel uit omdat dit goedkoper is en is dus een zeer kleine speler op deze markt, en het effect van deze mogelijke ontslagronde is dan ook verwaarloosbaar (buiten voor de levens van de getroffen werknemers natuurlijk).

Het bedrijf heeft ook vrij verse deals voor de uitgave van fysieke media met bedrijven als Disney en Lionsgate. Het zegt dus nagenoeg niets over de toekomst van film- en gamedistributie van Sony.

De toekomst van optische media is natuurlijk onzeker, maar dit nieuwsitem zegt daar vrij weinig tot niets over.

[Reactie gewijzigd door MozLaPunk op 23 juli 2024 03:07]

cc12 1 juli 2024 14:08
Natuurlijk wil Sony daar van af. Ze verdienen er veel meer aan als je content als een service aanbied waarbij ze ook nog kunnen bepalen of ze dat content nog willen aanbieden.

YouTube: Sony Steals Customers' Purchased Content - Piracy is COMPLETELY JUST...

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