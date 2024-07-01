'Sony wil productie optische media afbouwen en ontslaat 250 Japanse werknemers'

Dat klopt, en het grappige is dat we daardoor eigenlijk minder toegang hebben tot media van hoge kwaliteit, vooral als het gaat om films en series. https://youtu.be/hC25mKvYrTo
Hier is een goed voorbeeld van hoe de makers van media vaak tegen digitale streamingdiensten zijn.
Je zult altijd de beste ervaring hebben met fysiek media; het heeft een veel hogere bitrate en je content wordt niet aangepast. Kijk maar naar Disney, waar bijvoorbeeld de scène in Lilo en Stitch waarin Lilo zich in een wasmachine verstopt, afhankelijk van het land waarin je kijkt, is aangepast naar een kartonnen doos. Dit soort aanpassingen komt veel voor bij films.
Verder, met een fysieke kopie van een film, ben je altijd de eigenaar.
De grootste reden dat mensen toch kiezen voor digitale content is gemak. Als je telkens een spel, film of serie uit je kast moet halen, de cover moet openen en de schijf moet plaatsen, of je kunt het direct met een paar klikken bekijken zonder van je plek te komen, kies je natuurlijk voor de tweede optie.
Zelfs mensen die de voorkeur geven aan fysiek media zullen het onhandig vinden. Het zou misschien beter zijn als we fysiek media bijvoorbeeld in een speler konden bewaren, die een opbergplek heeft en kan schakelen tussen verschillende schijfjes. Dit zou betekenen dat we een soort mediakaart of cd gebruiken die kleiner is, zodat je er meer van kunt bewaren.
Het zou fijn zijn als films in een soort Nintendo Switch-cartridge te koop zouden zijn, en je meerdere cartridges in je speler kunt zetten, zodat je gemakkelijk kunt schakelen tussen de films.
Kortom, we moeten een manier vinden om het voor de consument gemakkelijk te maken fysieke producten te gebruiken.
[Reactie gewijzigd door Kizanko op 23 juli 2024 03:07]