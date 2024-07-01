'Sony wil productie optische media afbouwen en ontslaat 250 Japanse werknemers'

Sony schrapt ongeveer 250 banen in een Japanse fabriek voor de productie van optische media, zoals blu-rayschijfjes. Het bedrijf zou de productie van optische dragers ook stelselmatig willen afbouwen.

Volgens de Japanse krant The Mainichi onderhandelt Sony momenteel met de getroffen personeelsleden. Het is niet duidelijk of er in de nabije toekomst nog ontslagen zullen vallen in Japan of bij fabrieken van Sony elders ter wereld.

Volgens The Mainichi zijn de ontslagen te wijten aan de afnemende vraag naar optische media, zoals cd-roms en blu-rayschijfjes, en aan de toename van gestreamde content. Sony heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws.