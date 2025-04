Sony past naamgeving televisies aan en introduceert drie nieuwe modellen

Sony heeft voor 2024 drie nieuwe tv's aangekondigd: de Bravia 7, 8 en 9. Het nieuwe topmodel, de Bravia 9, is een miniled-tv met als belangrijkste verbeteringen meer dimmingzones en een hogere helderheid dan het voorgaande model.

Sony kondigt voor 2024 slechts drie nieuwe televisies in het midden en hogere segment aan, aanzienlijk minder dan in de afgelopen jaren. Om die reden blijven veel modellen uit 2023 ook dit jaar beschikbaar, en zelfs de A95K uit 2022, Sony's enige oledtelevisie die beschikbaar is in 42 en 48 inch, blijft dit jaar in het programma. Het complete productgamma ziet er daardoor van instap tot high-end als volgt uit: W800, X75WL, X80L, X85L, X90L, Bravia 7, A90K, Bravia 8, A95L en Bravia 9. Uit eerder uitgelekte informatie blijkt dat Sony internationaal ook een aantal goedkopere led-lcd-televisies uitbrengt. Of die ook bij ons te koop zullen zijn, kon Sony Nederland ons nog niet bevestigen.

Bravia 9

De Sony Bravia 9, het nieuwe topmodel voor 2024, komt in België en Nederland alleen beschikbaar in 65-, 75- en 85-inchbeeldmaten. Sony is zoals gewoonlijk weinig vrijgevig met technische informatie, maar belooft dat de Bravia negen tot vijftig procent helderder is dan de X95L-miniled-tv uit 2023 en driemaal zoveel dimmingzones heeft. In onze review van de 65"-X95L telden we vorig jaar 480 dimmingzones en zagen we een maximale helderheid van 1530cd/m². Met Sony's claims voor de Bravia 9 komen we voor het nieuwe model dus uit op 1440 zones en een piekhelderheid in de buurt van 2300cd/m². Sony belooft bovendien betere aansturing van de backlight, met nieuwe, efficiëntere leddrivers die de leds op meer verschillende helderheidsniveaus kunnen aansturen. De energie-efficiëntie neemt hierdoor met twintig procent toe, claimt Sony.

De tv maakt gebruik van een verbeterde versie van Sony's Bravia XR-processor. De vernieuwde versie is beter in het herkennen van scènes en gezichten. Daardoor moeten specifieke beeldverwerking voor natuurbeelden met veel groen, en die voor menselijke en cartoongezichten verbeterd zijn. Alle nieuwe Sony tv's hebben nog altijd maximaal twee HDMI 2.1 poorten geschikt voor 4K120 signalen.

De nieuwe Bravia 9 tv heeft verder Acoustic Multi-Audio+, een geluidssysteem waarbij acht luidsprekers gebruikt worden, inclusief twee luidsprekers aan de zijkanten van het paneel en twee nieuwe Beam Tweeters, die geluid naar boven afstralen voor een ruimtelijker geluidsbeeld. De tv wordt geleverd met twee platte pootjes die centraal of aan de zijkanten van het scherm gemonteerd kunnen worden en die in hoogte instelbaar zijn, zodat je een soundbar onder de tv kunt plaatsen.

Bravia 8

De Bravia 8 is de enige nieuwe oledtelevisie voor 2024 en heeft een woledpaneel van LG. Het zou gaan om een 'normaal' oledpaneel, niet de extra heldere variant met mla . Het topmodel oledtelevisie van Sony blijft hierdoor de Bravia A95L van vorig jaar. Die tv blijft ook heel 2024 beschikbaar.

De Bravia 8 komt beschikbaar in 55-, 65- en 77-inchbeeldmaten, en krijgt net als de Bravia 9 een in hoogte en breedte verstelbare standaard, bestaande uit twee platte voetjes. De Bravia 8 krijgt net als de Bravia 9 de verbeterde XR-processor en is dankzij een 'laatstegeneratieoledpaneel' tot tien procent helderder dan de A80L-oled uit 2023. Sony belooft verder verbeteringen op audiovlak door de toevoeging van nieuwe 'positioning tweeters', die een ruimtelijker geluid moeten opleveren.

Bravia 7

De Bravia 7, beschikbaar in 65-, 75- en 85-inchbeeldmaten, is de opvolger van de X90L-miniled-tv uit 2023, die overigens gewoon beschikbaar blijft. De Bravia 7 belooft ten opzichte van die X90L een toename in piekhelderheid van dertig procent, terwijl de tv ook achtmaal zoveel dimmingzones krijgt. Dat laatste is al een welkome verbetering, want de 65"-X90L had slechts 80 dimmingzones. De Bravia 7 krijgt net als de Bravia 8 nieuwe positioning tweeters en staat op dezelfde in hoogte en breedte verstelbare standaard als de Bravia 8 en 9.

Nieuwe naamgeving

Met de introductie van de Bravia 7, 8 en 9 breekt Sony met de naamgeving die het Japanse bedrijf tot nu toe toepaste. Bij voorgaande modellen, zoals de A95L en X95L, gaf de eerste letter aan wat voor soort tv het was, waarbij A stond voor oled, X voor premium (mini)led-lcd en W voor standaard led-lcd. De cijfercombinatie gaf aan hoe hoog het model in de range geplaatst was en de laatste letter stond voor het modeljaar, waarbij de L in bovenstaande voorbeelden aangeeft dat het een 2023-model is.

Met de nieuwe, kortere naamgeving hoopt Sony het aanbod te vereenvoudigen. Het cijfer achter 'Bravia' geeft simpelweg aan hoe de tv in de line-up gepositioneerd is, waarbij hoger uiteraard beter is. De vereenvoudigde typenummers geven echter niet meer aan welke beeldschermtechnologie de tv's gebruiken en uit welk jaar een bepaald model komt. De televisies krijgen ook een onderliggend typenummer en bijvoorbeeld de 85"-Bravia 9 krijgt als volledig typenummer K-85XR90.

De overgang naar deze nieuwe naamgeving betekent dat Sony de naam Master Series, die het gebruikte voor sommige topmodellen, niet langer zal hanteren. Ook Sony's streamingdienst, die tot nu toe Bravia Core heette, krijgt een nieuwe naam en wordt omgedoopt in Sony Core.

De nieuwe televisies zullen vanaf medio juni uitgeleverd worden in Nederland en België.