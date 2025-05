De Bravia 9-miniledtelevisie is Sony's absolute topmodel voor 2024. De tv heeft een zeer fijnmazig localdimmingsysteem, dat de mooie contrasten en zwartwaarden van oled-tv's moet benaderen. Een quantumdotfilter belooft ondertussen een groot kleurbereik, terwijl de tv bovendien weer een stap helderder zou zijn dan eerdere miniled-tv's uit de Japanse Sony-fabrieken. Daarmee is de Bravia 9 mogelijk interessant voor wie graag tv-kijkt in een goed verlichte woonkamer.

Het klinkt allemaal veelbelovend, maar je mag dan ook diep in de buidel tasten voor de Bravia 9. Het 75"-model dat wij toegestuurd kregen voor deze review, kost op het moment van schrijven minimaal 3999 euro. Er is inmiddels ook een 85"-uitvoering te koop voor 4999 euro. Daarmee is de tv uiteraard duurder dan de lager gepositioneerde Bravia 7 en 8, die we eerder hebben gereviewd en wat te prijzig vonden voor wat ze bieden. Toch lijkt de prijs van de Bravia 9 relatief gezien minder exorbitant. Het 75"-model is op het moment van schrijven namelijk 400 euro goedkoper dan het even grote qled-topmodel van Samsung: de 75QN95D.

Die Samsung-tv hebben we nog niet kunnen testen, dus een directe vergelijking met dat model moeten we je nog even schuldig blijven. Wel kunnen we de Bravia 9 alvast afzetten tegen andere miniled-tv's, waaronder de onlangs besproken TCL C85 en de voorganger van de Bravia 9: de Sony X95L, die we een jaar geleden hebben getest. De 75"-uitvoering van de TCL koop je inmiddels voor een kleine 2000 euro, terwijl de Sony Bravia XR-75X95L momenteel minimaal 2999 euro kost.

De grote vraag is of de Sony Bravia 9 waar biedt voor je geld. Voor pakweg 4000 euro mag je een van de beste miniledtelevisies van het moment verwachten. Maakt Sony die verwachtingen waar? Het antwoord lees je op de volgende pagina's.