Door Sjef Weller

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 06:00 105

Meer dan een prijsvechter

TCL C80- en C85-miniled-tv Review

10-07-2024 • 06:00

105

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Introductie

  • TCL 50C805
  • TCL 65C855

Samengevat

De TCL 50C805 met Google TV is een zeer scherp geprijsde miniledtelevisie met een prima sdr-weergave en zeer uitgebreide gamefuncties. De tv ondersteunt gaming in vrr tot 144Hz, ondersteunt de hdr-beeldmodus Dolby Vision Game en kan overweg met alle gangbare hdr-formaten. Heel impactvol zijn hdr-beelden overigens niet, wegens een gebrek aan hoge piekhelderheden. Het is echter een prima tv voor het bekijken van films en series, en het spelen van games in sdr-modus. Daarbij is zijn localdimmingsysteem anno 2024 misschien niet heel fijnmazig, maar levert het wel vrij diepe zwartwaarden op voor een miniled-tv in deze prijsklasse.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

TCL 50C805 Zwart

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Samengevat

De TCL 65C855 met Google TV is een uitstekende miniledtelevisie voor zowel sdr- als hdr-content. Gamers komen aan hun trekken dankzij de ondersteuning voor vrr-weergave tot 144Hz en de hdr-beeldmodus Dolby Vision Game. De C85 kan indrukwekkende hdr-highlights weergeven en heeft voor tv-begrippen een heel aardig geluid. Dankzij de goed functionerende local dimming tovert de tv imposante contrasten en zwartwaarden op het scherm, al is zwart nog geen ‘oledzwart’. Blooming is daarbij nauwelijks nog te zien.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

TCL 65C855 Zwart

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TCL brengt dit jaar flink wat tv’s uit in Nederland. Onlangs maakten we al kennis met het absolute topmodel: de X955 Max (preview) met een schermdiagonaal van 115”. Een van de tv’s die we hier bespreken, de TCL 65C855, kunnen we ook een topmodel noemen. Deze staat één treetje lager in de pikorde van de Chinese tv-fabrikant en volgt de C84 van vorig jaar op. Het tweede model in deze review is de TCL 50C805, die een niveautje lager staat en de bovenkant van TCL’s midrangeaanbod vormt. Deze C80 is de opvolger is van de TCL C74.

De tv’s hebben technisch veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Om met de gelijkenissen te beginnen, in beide gevallen gaat het om miniled-tv’s met een VA-paneel, en een quantumdotfilter voor meer helderheid en een groter kleurbereik. De twee tv’s kunnen allebei overweg met variabele refreshrates tot maximaal 144Hz bij 4k en hdr. Elk beschikt over versie 12 van Google TV en de Pentonic 700-chip van MediaTek.

TCL C80 introbeeld

TCL C80

Verder beschikken beide toestellen over local dimming voor een diepere zwartweergave en een groter contrast, maar het aantal beschikbare zones verschilt sterk. De TCL 50C805 heeft er met 336 zones driemaal zoveel als de C74 van vorig jaar (review) en komt daarmee in de buurt van het aantal zones van de C84-serie, die we vorig jaar eveneens hebben getest. De C85 dendert hier overheen met, afhankelijk van de beeldmaat, ruim twee tot drie keer zoveel dimmingzones als de C84. Daarbij zou de C85 een beter antireflectiefilter hebben en hogere piekhelderheden behalen.

Ook als we kijken naar de beschikbare schermdiagonalen, heeft TCL voor elk van beide televisies net even andere keuzes gemaakt. De C80 is verkrijgbaar in zes verschillende formaten: 50”, 55”, 65”, 75”, 85” en 98”. De prijzen variëren van 599 euro voor het kleinste model tot 2999 euro voor de grootste uitvoering. De luxere C85 is er in vier schermgroottes: 65”, 75”, 85” en 98”. De vanafprijzen lopen hier van 1299 euro voor de 65”-uitvoering tot 3499 euro voor de versie van 98”.

TCL C85 introbeeld

TCL C85

Voor deze dubbelreview heeft TCL ons de kleinste uitvoering van elke tv toegestuurd. Van de C80 hebben we dus het 50”-model en van de C85 het 65”-model getest. Van beide televisies bestaan verschillende uitvoeringen voor uiteenlopende winkels, maar die zijn technisch gelijk. Zo kun je in plaats van de door ons geteste TCL 50C805 ook naar de gelijkwaardige 50C803 en 50C809 kijken, terwijl de TCL 65C855 ook verkrijgbaar is onder modelnummers 65C81B en 65C89B.

In deze bespreking zullen we in eerste instantie kijken hoe deze tv’s zich verhouden tot de C84 van vorig jaar. De C84 verraste met zijn hoge helderheid en relatief fijnmazige local dimming voor een scherpe prijs. Er was echter ook het een en ander aan te merken op de beeldverwerking en de gebruikte localdimmingalgoritmes. Heeft TCL het afgelopen jaar iets aan die pijnpunten gedaan?

Uiterlijk, smart-tv en gamefuncties

Als we de beelddiagonalen even buiten beschouwing laten, lijken de TCL 50C805 en 65C855 sterk op elkaar. Beide hebben dunne bezels rond het scherm, met een druppel met IR-ontvanger aan de onderste rand, met daarboven het TCL-logo in grijze letters. Ook de enkele voet die onder elk van beide tv’s staat, lijkt op het eerste gezicht identiek en tilt in beide gevallen het scherm zo’n 7,5cm op.

Uiterlijk TCL C80

Bij nadere inspectie zie je echter dat de C85 net wat luxer gebouwd is. Zo bestaan beide voeten uit een mix van metaal en plastic, maar is voor de C85 meer metaal gebruikt. Ook prijkt hoog in de rechterlijst van de C85 een badge met de opdruk ‘Premium QD-Miniled’. Dat die pr-kreet eventueel nuttig is op de winkelvloer snappen we nog wel, maar voor in de huiskamer vinden we die badge wat misplaatst.

Bekijken we de tv’s van achteren, dan wordt nog een verschil duidelijk. Waar de C80 een vrij eenvoudige 2.0-luidsprekeropstelling heeft, beschikt de C85 over een stevigere 2.1.2-set-up van Onkyo, met als extra een woofer in het midden van de achterkant en twee Dolby Atmos-luidsprekers bovenin. De C80 is op zijn dikste punt een centimetertje dikker dan de C85, die op dat punt 57mm meet. Op zijn dunste punt is de C80 met 10mm juist een centimeter dunner.

Uiterlijk TCL C85

Aansluitingen

Beide televisies worden weliswaar met een voet geleverd, maar laten zich ook prima aan de muur hangen. De aansluitingen achterop wijzen allemaal opzij. Op de twee modellen vinden we een USB 3.0-poort, lan-aansluiting, inputs voor televisiesignalen via kabel, antenne en satelliet, een CI+-interface, een AV-mini-jackingang en vier HDMI-poorten. Van die HDMI-aansluitingen kunnen er twee overweg met 4k120Hz-signalen en een van de twee accepteert ook 144Hz-pc-beelden. De (e-)arc-functionaliteit is ingebouwd in een van de twee andere HDMI-poorten, dus je hoeft geen gameaansluiting op te offeren om een soundbar aan te sluiten.

Daarnaast heeft de C80 nog een hoofdtelefoonuitgang die de C85 niet heeft. Die laatste heeft op zijn beurt een extra USB 2.0-poort. Nadeel is dat de USB 3.0-poort van de C85 helemaal rechtsonder in de hoek van de schermlijst is verwerkt. Sluit je hier iets op aan, dan zie je de USB-kabel rechts uit de tv steken. De meegeleverde stroomstekker met C17-connector is in beide gevallen eenvoudig te vervangen.

TCL C80 aansluitingenTCL C80 aansluitingen

Aansluitingen TCL C80

TCL C85 aansluitingenTCL C85 aansluitingenTCL C85 aansluitingen

Aansluitingen TCL C80

Smart-tv

De TCL C80 en C85 gebruiken versie 12 van Googles Android TV als smart-tv-systeem. Deze versie kennen we inmiddels al aardig goed. Boven in het hoofdscherm vind je een bannercarrousel met wisselende aanbevelingen voor streams van onder andere Prime Video en Disney+. Je kunt kiezen voor niet-gepersonaliseerde suggesties, maar de reclame volledig uitschakelen is niet mogelijk. Daaronder zien we voorgestelde streamingcontent van YouTube en de apps die op de tv zijn geïnstalleerd.

Googles smart-tv-platform heeft een zeer compleet appaanbod en dat geldt ook voor deze twee TCL-schermen. Alle apps waar we op zochten, waren ook beschikbaar, met uitzondering van een Apple Music-app. Omdat deze twee tv’s op dezelfde Pentonic 700-soc draaien, werkt Android TV op allebei even vlot. Wel kun je op de C85 standaard een stuk meer apps installeren, want dat model heeft 52GB aan ingebouwde opslagruimte. De C80 blijft steken op 22GB. Je kunt deze TCL-televisies overigens ook gebruiken zonder netwerkverbinding of Google TV in te stellen.

Interface

De twee televisies hebben een vrijwel identieke interface. De TCL-menu’s zijn over het algemeen helder ingedeeld en reageren vlot op je commando’s met de afstandsbediening. Er valt bovendien voldoende in te stellen, zowel voor het beeld als voor het geluid. Wel zijn de rare vertaalfoutjes en de inconsistente benamingen van menuonderdelen die we vorig jaar bij de C84 zagen, nog steeds niet verholpen. Zo wordt ‘Image’ in het ene menuvenster vertaald als ‘Weergave’, terwijl we in het volgende venster ‘Afbeelding’ zien staan. En Dolby Vision heet volgens TCL 'Dolby Visioen'. Het komt allemaal wat knullig over, maar gelukkig zijn de Nederlandstalige menu’s wel gewoon te begrijpen.

TCL C80 C85 interfaceTCL C80 C85 interfaceTCL C80 C85 interfaceTCL C80 C85 interface

Afstandsbediening

De C80 wordt met dezelfde afstandsbediening geleverd als de C84 van vorig jaar. Deze ziet er misschien wat goedkoop uit, maar bevat alle knoppen die je nodig hebt, inclusief individuele nummertoetsen. De afstandsbediening werkt soepel samen met de tv, ook als je niet al te secuur richt. Wel springen de witte reclameknoppen erg in het oog op deze verder zwarte afstandsbediening.

TCL 75P635 afstandsbedieningTCL 75P635 afstandsbedieningTCL 75P635 afstandsbediening

Afstandsbediening TCL C80

Bij de C85 tref je een andere, luxere zapstok aan. Deze heeft een metalen bovenkant die er een stuk opgeruimder uitziet dan de bediening die we hierboven beschreven. Het nadeel is dat de individuele nummertoetsen, samen met de kleurcodeknoppen, zijn ondergebracht onder één verzamelknop. Druk je hierop, dan kun je het gewenste getal of de gewenste kleur selecteren in een on-screenmenu. Dat werkt uiteraard wel wat omslachtiger dan het indrukken van één enkele knop. Het voordeel is dat er nog maar vier reclameknoppen op zitten. Bovendien zijn ze een stuk minder schreeuwerig vormgegeven.

Ook heeft TCL op deze bediening de volumeknop verplaatst. Die zit nu aan de rechterzijkant. Hoewel de afstandsbediening luxer aanvoelt en oogt, zit er geen toetsverlichting op. Ook werkt deze tv-staf gewoon op twee AAA-batterijen, net als die van de C80.

TCL C85 afstandsbedieningTCL C85 afstandsbedieningTCL C85 afstandsbediening

Afstandsbediening TCL C85

Gamefuncties

TCL C80 C85 144-timingsDe TCL 65C845 die we vorig jaar hebben getest, was al zeer royaal toegerust voor gamers. Hetzelfde kunnen we zeggen van de C80 en C85. Beide geven consolegames in 4k-resolutie en hdr weer met variabele refreshrates (vrr) tot 120Hz. Bij pc-games tikken ze zelfs de 144Hz aan, maar dit werkt alleen moeiteloos in combinatie met AMD-videokaarten. Gebruik je een Nvidia-kaart, dan is de kans groot dat je een aangepaste resolutie moet instellen en precieze timings moet invullen om 144Hz werkend te krijgen. De timings die wij hebben gebruikt in combinatie met de Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 in onze test-pc, vind je in de afbeelding rechts. Lever je graag wat beeldscherpte in voor een nog hogere framerate, dan kun je je pc ook configureren op 1080p240. Die 240Hz werkt moeiteloos met videokaarten van AMD én Nvidia. Ook een automatic low latency mode is weer van de partij, waarmee de tv's automatisch overschakelen naar een weergavemodus met lage inputlag zodra gamecontent wordt gedetecteerd.

TCL's Game Bar 2.0 van vorig jaar is op de C85 vervangen door Game Bar 3.0. Nieuwe toevoegingen ten opzichte van vorig jaar konden we niet ontdekken in dit gamemenu, wel merkten we dat de screenshotfunctie gesneuveld is. De mogelijkheid om een richtkruis in het midden van je scherm te toveren, is er nog steeds, waarbij je uit verschillende vormen kunt kiezen. Ook kun je nog steeds specifieke beeldmodi activeren voor fps- en rpg-games, waarbij de weergave steeds net even anders wordt afgesteld. Verder kun je schaduwen lichter maken en toont de 'vernieuwde' Game Bar de actuele framerate en de hdr-, allm- en vrr-status.

Beide tv's zijn nu uitgerust met een Dolby Vision Game-beeldmodus voor als je hdr-games speelt op je Xbox. Daarnaast heeft TCL een foutje van vorig jaar hersteld. Toen verdween de instelling 'Lokale verduistering' uit het menu zodra vrr geactiveerd werd, terwijl de functie op de achtergrond actief bleef. Op de C80 en C85 blijft die optie wel gewoon beschikbaar in het menu als je een spelletje speelt.

TCL C80 C85 Game Bar

Energiegebruik, inputlag en geluid

We meten het energiegebruik van televisies al jaren in de standaardmodus, bij weergave van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Tegenwoordig voeren we deze test uit in een modus met een nauwkeurigere kleurbalans. In het geval van beide TCL's is dat de Filmmodus. Daarnaast voeren we tegenwoordig een dynamische energietest uit, waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. De meetresultaten van de C80 en C85 hebben in onderstaande grafiek een rode kleur, terwijl hun respectievelijke voorgangers, de C74 en C84, een paarse balk hebben.

Beide televisies gebruiken een lcd-paneel met een miniledbacklight en quantumdotfilter. De geteste C80 is met zijn 50" een stukje kleiner dan de C85 met zijn 65", maar is toch niet in alle tests de zuinigste van de twee. In onze avondsimulatie, dus bij 120cd/m², verbruikt de C80 duidelijk minder, maar als we hem helderder afstellen voor onze overdagsimulatie, blijkt hij een stuk minder efficiënt. In onze tienminutentest op 250cd/m² heeft hij zelfs meer energie nodig dan de grotere TCL 65C855. In vergelijking met andere lcd-tv's scoren beide modellen gemiddeld. Opvallend is wel dat de C80 en C85 meer energie slurpen dan hun voorgangers uit 2023.

  • Checkerboard Filmmodus - 120cd/m²
  • Checkerboard Filmmodus - 250cd/m²
  • Tienminutentest Filmmodus - 120cd/m²
  • 10-minutentest Filmmodus - 250cd/m²
Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
49,3
TCL C74 55" LCD
52,1
Samsung QN90C 55" LCD
54,0
TCL C84 65" LCD
57,3
TCL C80 50" LCD
62,7
Philips 908 65" OLED
64,2
Sony A80L 55" OLED
66,1
TCL C85 65" LCD
70,9
Panasonic MZW2004 65" OLED
71,4
Sony Bravia 7 65" LCD
76,5
LG G4 65" OLED
82,8
LG C4 65" OLED
84,8
Philips 808 55" OLED
88,3
Samsung S95D 55" QD-OLED
97,5
Sony X95L 65" LCD
113,4
Sony A95L 65" QD-OLED
115,1
Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
TCL C74 55" LCD
67,0
Sony X85L 55" LCD
69,2
Samsung QN90C 55" LCD
71,6
TCL C84 65" LCD
81,5
Philips 908 65" OLED
86,8
Sony A80L 55" OLED
87,5
TCL C85 65" LCD
92,8
Panasonic MZW2004 65" OLED
94,8
TCL C80 50" LCD
96,3
Sony Bravia 7 65" LCD
97,7
LG G4 65" OLED
123,2
LG C4 65" OLED
144,1
Philips 808 55" OLED
148,7
Samsung S95D 55" QD-OLED
150,0
Sony X95L 65" LCD
175,5
Sony A95L 65" QD-OLED
195,3
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
50,2
Samsung QN90C 55" LCD
52,9
TCL C74 55" LCD
54,4
LG C3 55" OLED
55,2
TCL C84 65" LCD
58,4
LG G4 65" OLED
58,4
Philips 808 55" OLED
58,7
LG G3 65" OLED
59,2
LG C4 65" OLED
61,2
Panasonic MZW2004 65" OLED
61,2
Samsung S95D 55" QD-OLED
63,1
Samsung S90C 55" QD-OLED
63,2
TCL C80 50" LCD
64,1
Samsung S95C 55" QD-OLED
66,8
Sony A80L 55" OLED
68,0
Sony Bravia 7 65" LCD
71,3
Sony A95L 65" QD-OLED
71,5
TCL C85 65" LCD
76,7
Philips 908 65" OLED
87,0
Sony X95L 65" LCD
115,8
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
66,4
TCL C74 55" LCD
68,4
Sony X85L 55" LCD
71,1
LG G4 65" OLED
75,6
LG C3 55" OLED
75,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
78,2
LG C4 65" OLED
79,6
LG G3 65" OLED
80,4
TCL C84 65" LCD
82,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
83,1
Panasonic MZW2004 65" OLED
83,4
Samsung S95C 55" QD-OLED
84,6
Philips 808 55" OLED
84,7
TCL C85 65" LCD
86,3
Sony A80L 55" OLED
89,7
Sony A95L 65" QD-OLED
90,8
Sony Bravia 7 65" LCD
94,1
TCL C80 50" LCD
97,9
Philips 908 65" OLED
141,1
Sony X95L 65" LCD
178,1

Inputlag

Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. Een lage 'inputlag', het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en het moment waarop het daadwerkelijk wordt getoond, is dus belangrijk bij gaming.

Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k-60-beeldmodi. Onderstaande grafiek toont de TCL 50C805 en 65C855 in rood en hun voorgangers in paars.

De twee televisies scoren hier prima. Ze zijn nergens de snelste of de traagste, maar met maximaal 5,4ms bij 120Hz en 14,7ms bij 60Hz kun je er prima snelle actie- en sportgames op spelen.

  • Inputlag 1080p - Gamemodus 120p
  • Inputlag 1080p - Gamemodus
  • Inputlag 2160p - Gamemodus
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Philips 808 55" OLED
4,5
Philips 908 65" OLED
4,6
LG C3 55" OLED
4,6
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
4,7
LG C4 65" OLED
4,8
LG G4 65" OLED
4,8
LG G3 65" OLED
4,9
Samsung QN90C 55" LCD
5,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
5,0
TCL C85 65" LCD
5,1
TCL C83 55" LCD
5,1
TCL C80 50" LCD
5,4
Panasonic LZW2004 55" OLED
5,7
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,8
Sony X85L 55" LCD
6,0
TCL C84 65" LCD
6,3
TCL C74 55" LCD
6,5
Philips 807 55" OLED
6,5
Sony A95L 65" QD-OLED
8,2
Sony A80L 55" OLED
8,2
Sony A80K 55" OLED
8,3
Sony Bravia 7 65" LCD
8,5
Sony X95L 65" LCD
9,7
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,0
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,3
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
Panasonic LZW2004 55" OLED
9,4
TCL C84 65" LCD
12,1
Philips 908 65" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
LG C4 65" OLED
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
TCL C80 50" LCD
13,1
TCL C74 55" LCD
13,1
TCL C83 55" LCD
13,3
Sony X85L 55" LCD
14,4
TCL C85 65" LCD
14,6
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony A80K 55" OLED
16,7
Sony A80L 55" OLED
16,7
Sony Bravia 7 65" LCD
17,0
Sony X95L 65" LCD
17,5
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
8,6
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,1
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,2
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
TCL C84 65" LCD
12,1
Philips 908 65" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
LG C4 65" OLED
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
TCL C74 55" LCD
13,0
TCL C83 55" LCD
13,1
TCL C80 50" LCD
13,2
TCL C85 65" LCD
14,7
Sony X85L 55" LCD
15,0
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A80K 55" OLED
16,1
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony A80L 55" OLED
16,3
Sony X95L 65" LCD
17,1
Sony Bravia 7 65" LCD
18,6

Geluid

De TCL C845 had al een bovengemiddelde geluidskwaliteit en de C85 doet er nog een schepje bovenop. In plaats van een 2.1-systeem gebruikt de nieuwkomer een 2.1.2-luidsprekeropstelling met twee downfiring stereoluidsprekers, een woofer achterop en twee omhooggerichte Atmos-luidsprekers bovenin. Hiermee weet de C85 een ruimtelijkere klank te produceren, terwijl de achterwoofer net dat beetje punch geeft dat films, series en games het aanhoren waard maakt. Verwacht echter geen al te krachtige bassen, daarvoor heb je toch echt een apart geluidssysteem nodig, zoals een soundbar met losse subwoofer.

Zo'n extra geluidssysteem is al helemaal aan te raden bij de TCL C80. Zijn 2.0-luidsprekers zijn een stuk eenvoudiger en leveren een vrij schelle sound op. Dit is overigens geen drama in zijn prijsklasse en je kunt het volume flink oppompen zonder dat de luidsprekers overstuurd raken, maar daar is alles wel mee gezegd. Om de ingebouwde luidsprekers hoef je de TCL 50C805 in elk geval niet te halen.

Paneel en beeldverwerking

De TCL 50C805 en 65C855 beschikken allebei over een VA-paneel met quantumdotfilter en een coating om spiegelingen tegen te gaan. De ontspiegelende coating van de C85 is iets beter dan die van de C80, maar gelijk aan die van de C84. Reflecties worden niet zo goed tegengegaan als bij enkele duurdere miniled-tv's van fabrikanten als Sony en Samsung. Daar staat tegenover dat felle lichtbronnen in de omgeving niet leiden tot een regenboogeffect in beeld, waar die beter ontspiegelde tv's soms wel last van hebben.

VA-panelen staan bekend om hun relatief diepe zwartweergave, zeker in vergelijking met ips-panelen, maar ook om hun krappere kijkhoeken. Daar liepen we onlangs nog tegenaan in onze review van de Sony Bravia 7, een sterke miniled-tv, maar met zulke krappe kijkhoeken dat we er niet echt van konden genieten. De C85 is zeker niet perfect, maar doet het vele malen beter dan die duizend euro duurdere Sony-tv. Onder een grotere hoek neemt de helderheid wat af, maar blijft de kleurweergave heel aardig overeind.

De C80 komt minder goed uit de verf. Als je van het midden af beweegt, zie je zowel de helderheid als de kleurverzadiging drastisch afnemen. Dat maakt zeker de C80 geen ideale tv om met het hele gezin omheen te kruipen.

TCL C80 kijkhoekenTCL C80 kijkhoeken

Kijkhoeken TCL C80

TCL C85 kijkhoekenTCL C85 kijkhoeken

Kijkhoeken TCL C85

Local dimming

TCL heeft een flinke stap vooruitgezet met zijn localdimmingsysteem in de C85. De tv heeft een stuk meer dimmingzones dan zijn voorganger van vorig jaar: de C84. De C80 heeft er veel minder. Het aantal dimmingzones hangt af van de beelddiagonaal. Hieronder zie je de aantallen localdimmingzones op de C85 en C80, afgezet tegen de C84.

LD-zones C80 LD-zones C84 LD-zones C85
50" 336 N.v.t. N.v.t.
55" 384 480 N.v.t.
65" 512 576 1344
75" 640 720 2160
85" 880 896 2304
98" 1340 N.v.t. 2160

Wat opvalt, is dat elke uitvoering van de C85 meer dan dubbel zoveel zones heeft als de C84 met dezelfde beelddiagonaal. De 75"-uitvoering heeft er zelfs driemaal zoveel als zijn voorganger. Ook valt op dat de 98"-versie minder localdimmingzones heeft dan de kleinere 85C855. Zetten we het aantal zones af tegen de beeldmaat, dan heeft de 75C855 het fijnmazigste localdimmingsysteem. De C80 heeft bij elke beelddiagonaal steeds enkele tientallen zones minder dan de C84 van vorig jaar. Hoewel de C85 relatief veel zones heeft, zijn de individuele zones nog steeds niet klein genoeg om bij een sterrenhemel de kleine sterren fel weer te geven op een diepzwarte achtergrond. Daarvoor heb je vooralsnog een oled- of (onbetaalbare) microled-tv nodig.

Je kunt de local dimming via de menu's instellen, waar je de functie uit kunt zetten of kunt inschakelen op standje laag, gemiddeld of hoog. Voor de C84 gold dat de juiste setting erg afhing van de bekeken content en die vlieger gaat ook op voor de C80. De C85 beschikt over sterk verbeterde localdimmingalgoritmes, waardoor de noodzaak om veel te switchen tussen verschillende dimmingniveaus sterk is afgenomen. Kijk je met de helderheid ingesteld op standje 50 (van 100), dan werkt local dimming in de meeste gevallen prima op niveau 'hoog', zonder dat er al te opvallende black crush optreedt. Alleen als je Dolby Vision hdr-materiaal bekijkt in de beeldmodus Dolby Vision Donker, zouden we het localdimmingniveau verlagen naar laag of gemiddeld, om te voorkomen dat donkere details worden weggedrukt.

Ook merkten we vorig jaar dat de localdimmingoptie uit het menu verdween als je op de C84 een game speelde met variabele refreshrate ingeschakeld, terwijl de functie op de achtergrond wel gewoon bleef werken. Die plooi is bij de C80 en C85 gladgestreken; je hoeft vrr niet langer uit te schakelen om het localdimmingniveau aan te passen. Xbox-beelden in de Dolby Vision Game-beeldmodus zijn het mooist met local dimming op hoog, maar dit verhoogt ook de inputlag. Voor games waarbij een snelle reactietijd belangrijk is, is het daarom toch verstandiger om local dimming uit te zetten of in te stellen op laag.

Bij de C84 viel ons al op dat de tv in een goed verlichte ruimte nauwelijks last had van blooming. Halo's rond lichte objecten tegen een donkere achtergrond werden pas goed zichtbaar als je onder een hoek naar het scherm keek of tv keek in een sterk verduisterde ruimte. Dit geldt grotendeels ook voor de C80 en C85, al moet je bij die laatste wel echt je best doen om in het donker iets van blooming te zien. De C84 had nogal eens de neiging om overwegend donkere hdr-beelden te helder weer te geven en dit zien we ook bij de C80 terug. Bij de C85 is dat euvel heel aardig de kop ingedrukt. Dat konden we goed zien toen we beide tv's, met exact dezelfde beeldinstellingen en local dimming op hoog, via een HDMI-splitter dezelfde donkere Dolby Vision-scène voerden; de 'zwarte' letterboxbalken boven en onder in beeld zagen er op de C85 daadwerkelijk zwart uit, op de C80 leken ze eerder donkergrijs.

We hebben de tv's voornamelijk bekeken met de Helderheid ingesteld op standje 50. Voer je dit op naar 100, de maximale stand, dan hebben de lage en middelste localdimmingstand meer effect. Net als vorig jaar met de C84 hebben we de lichtopbrengst bij het weergeven van een schaakbordpatroon met witte en zwarte vlakken opgemeten in de helderste stand en met local dimming ingesteld op uit, laag en hoog. De resultaten vind je in onderstaande tabel. De C85 is aanzienlijk helderder dan de C80, waardoor de contrastverhouding steevast twee keer zo hoog uitvalt. Op de hoogste localdimmingstand ligt het contrast bij de C85 zelfs bijna vijf keer zo hoog. In vergelijking met de C84 is de 65C855 niet in alle gevallen helderder, maar haalt hij wel betere zwartwaarden. Ook ten opzichte van zijn voorganger behaalt de C85 daardoor een aanzienlijk hoger contrast. De C85 kan indrukwekkend diepe zwarttinten tonen voor een lcd-televisie. En ook de C80 doet het heel goed op dat vlak, beter zelfs dan de C84. De perfecte zwartwaarden en haast oneindige contrasten van oledschermen blijven echter buiten bereik.

Zwart Wit Contrast

LD uit - TCL 50C805

LD uit - TCL 65C845

LD uit - TCL 65C855

0,12cd/m²

0,15cd/m²

0,1cd/m²

483cd/m²

874cd/m²

856cd/m²

4025:1

5827:1

8560:1

LD laag - TCL 50C805

LD laag - TCL 65C845

LD laag - TCL 65C855

0,07cd/m²

0,11cd/m²

0,06cd/m²

573cd/m²

1132cd/m²

974cd/m²

8186:1

10.291:1

16.233:1

LD hoog - TCL 50C805

LD hoog - TCL 65C845

LD hoog - TCL 65C855

0,08cd/m²

0,09cd/m²

0,04cd/m²

583cd/m²

1242cd/m²

1379cd/m²

7288:1

13.800:1

34.475:1

Beeldverwerking

Voor beeldverwerking maakt de C80 gebruik van TCL's AiPQ 3.0-engine, waarbij de Pentonic 700-soc wordt gecombineerd met dezelfde beeldverwerkingsalgoritmes als bij de C84 van vorig jaar. De C85 is ook uitgerust met een Pentonic 700-chip, maar beschikt over geüpdatete verwerkingsalgoritmes. De beeldverwerkingsengine van de C85 wordt aangeduid als AiPQ Pro. Deze Pro-variant zou onder meer beschikken over een verbeterd AI-systeem voor het upscalen van lageresolutiecontent. Heel duidelijk zagen we deze winst overigens niet terug. De localdimmingalgoritmes zijn bij de AiPQ Pro wel duidelijk verbeterd, zoals we hierboven al hebben beschreven.

De beeldverwerking van beide tv's is verder in orde. Beelden met een lagere resolutie of framerate worden prima weergegeven. Ook motion interpolation werkt naar behoren. Schakelen we de optie 'Bewegingsduidelijkheid' in en zetten we 'Vermindering van het vervagen' op standje 5 (van 10), dan ogen 50Hz-voetbalwedstrijden scherp en soepel, zonder soapopera-effect en zonder dat er al te storende beeldfouten optreden. Onder de Bewegingsduidelijkheid-optie vinden we ook de instelling 'LED-beweging wissen', waarbij zwarte frames worden ingevoegd voor een vloeiender beeld. Dit levert echter een merkbaar donkerdere en flikkerende weergave op, dus deze optie laat je beter uitgeschakeld.

De C80 en C85 accepteren alle gangbare hdr-formaten. HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision worden ondersteund. Net als bij de C84 is voor Dolby Vision ook een aantal beeldpresets beschikbaar, zoals Dolby Vision IQ, dat de omgevingslichtsensors van de tv gebruikt om het hdr-beeld af te stemmen op de lichtsituatie. De preset Helder maakt het hdr-beeld wat lichter. Die laatste instelling gaat ten koste van de zwartniveaus, maar kan van pas komen als je bij veel omgevingslicht kijkt. Voor 's avonds is er ook de Dolby Vision-beeldmodus Donker, waarbij de zwartniveaus worden aangezet. Op de C84 leverde dit nog een merkbaar verlies van schaduwdetails op en dat zien we ook terug bij de C80. Op de C85 werkt de donkere modus al een stuk beter, mits je de local dimming een tandje lager zet.

TCL C80 C85 beeldverwerking

Metingen, sdr en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen.

We testen voor zowel onze sdr- als onze hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. In het geval van de C80 en C85 is dat de Filmmodus. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leveren een intensere kleurbeleving op, maar ook verzadigingsfouten.

We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennialang wordt gebruikt om een indicatie te geven van de beeldprestaties. ΔE geeft aan in hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien. Voor ΔE ITP ligt dat ongeveer een factor drie hoger.

ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling vergelijkbaar.

Sdr-weergave

Onze metingen wijzen uit dat beide tv's prima in staat zijn om sdr-beelden goed weer te geven. Grijs- en kleurfouten blijven in al onze tests onder de zichtbare ΔE2000-grens van 3. Een aantal oledtelevisies doet het nog wat beter, maar met name de C80 scoort voor lcd-begrippen erg goed. Daar staat tegenover dat de maximale fullscreenhelderheid van de TCL 50C805 iets achterblijft bij die van de 65C855, terwijl 'zwart' op de goedkopere televisie ook net wat lichter is. De C80 en C85 zijn in onderstaande grafieken weer voorzien van rode balken, hun respectievelijke voorgangers hebben een paars kleurtje.

  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. ΔE colorspace
  • Gem. ΔE colorchecker
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
LG G4 65" OLED
0,69
LG G3 65" OLED
0,90
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
LG C3 55" OLED
1,00
LG C4 65" OLED
1,10
Panasonic MZW2004 65" OLED
1,15
Philips 908 65" OLED
1,21
TCL C80 50" LCD
1,30
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,30
Sony X85L 55" LCD
1,50
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,57
Sony X95L 65" LCD
1,70
Philips 808 55" OLED
1,71
TCL C74 55" LCD
1,81
Philips 807 55" OLED
1,90
Samsung QN90C 55" LCD
2,00
Samsung S90C 55" QD-OLED
2,00
Sony Bravia 7 65" LCD
2,06
TCL C85 65" LCD
2,30
Sony A95L 65" QD-OLED
2,40
TCL C83 55" LCD
3,00
TCL C84 65" LCD
3,39
Sony A80L 55" OLED
3,80
Sony A80K 55" OLED
3,90
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 807 55" OLED
0,80
Panasonic MZW2004 65" OLED
0,88
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,90
LG G3 65" OLED
1,00
Philips 908 65" OLED
1,04
LG G4 65" OLED
1,08
LG C3 55" OLED
1,10
Samsung S95C 55" QD-OLED
1,10
Philips 808 55" OLED
1,20
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,20
LG C4 65" OLED
1,21
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,30
Sony A80K 55" OLED
1,40
TCL C74 55" LCD
1,74
TCL C80 50" LCD
1,78
Sony A80L 55" OLED
1,90
Sony Bravia 7 65" LCD
1,97
Sony X95L 65" LCD
2,00
TCL C85 65" LCD
2,11
TCL C83 55" LCD
2,20
Samsung QN90C 55" LCD
2,31
Sony A95L 65" QD-OLED
2,76
Sony X85L 55" LCD
3,00
TCL C84 65" LCD
3,07
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
0,80
LG G4 65" OLED
0,87
LG C3 55" OLED
0,90
Samsung S95C 55" QD-OLED
0,90
LG G3 65" OLED
0,90
Philips 908 65" OLED
0,94
Panasonic MZW2004 65" OLED
0,98
LG C4 65" OLED
1,00
Philips 807 55" OLED
1,30
Philips 808 55" OLED
1,36
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,39
TCL C80 50" LCD
1,43
Sony A95L 65" QD-OLED
1,50
Samsung S90C 55" QD-OLED
1,70
Sony X85L 55" LCD
1,80
TCL C85 65" LCD
1,94
TCL C74 55" LCD
1,96
TCL C84 65" LCD
2,30
Sony Bravia 7 65" LCD
2,44
Sony A80K 55" OLED
2,50
Samsung QN90C 55" LCD
2,50
TCL C83 55" LCD
2,60
Sony A80L 55" OLED
3,00
Sony X95L 65" LCD
3,20
TCL C80 Calman-screens SDRTCL C80 Calman-screens SDRTCL C80 Calman-screens SDR

Calman-rapporten TCL C80 - sdr

TCL C85 Calman-screensTCL C85 Calman-screensTCL C85 Calman-screens

Calman-rapporten TCL C85 - Sdr

Metingen hdr

Kijken we naar de hdr-prestaties, dan zijn de rollen omgedraaid. Hier zien we duidelijk dat de C80 met name de piekhelderheid mist om hdr-beelden met veel impact weer te geven. De maximale helderheid bij weergave van een volledig wit scherm is zelfs lager dan de piekhelderheid bij weergave van een wit venster van vijf procent. Bovendien bereikt de C80 iets minder hoge helderheden dan de C74, zijn voorganger.

De C85 is juist een prima tv om op naar hdr-content te kijken. Bij een venster van vijf procent behaalt hij bijna een dubbel zo heldere weergave als bij het tonen van een volledig wit scherm. De tv blijft iets achter bij de extreem hoge helderheden van de C84, maar is alsnog een van de fellere schermen die je op dit moment kunt kopen.

Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd dat de C85 in onze metingen iets minder helder kan dan zijn voorganger, maar er is ook een andere kant aan die medaille. De nauwkeurigheid van de kleur- en grijsweergave in hdr is bij de TCL 65C855 een stuk groter. De 50C805 is nog nauwkeuriger, maar die kan een stuk minder fel. Beide tv's scoren desalniettemin erg goed met hun beperkte grijs- en kleurafwijking, beter zelfs dan de meeste lcd-televisies die we tot dusver hebben getest.

  • Max. helderheid hdr full screen
  • Max. helderheid hdr 5% window
  • Gem. grijsafwijking zonder luminantie
  • Gem. gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C84 65" LCD
896,63
TCL C85 65" LCD
794,32
TCL C83 55" LCD
748,01
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Sony X95L 65" LCD
644,19
Sony Bravia 7 65" LCD
639,62
TCL C74 55" LCD
588,64
Sony X85L 55" LCD
552,04
TCL C80 50" LCD
469,83
Samsung S95D 55" QD-OLED
304,24
Sony A95L 65" QD-OLED
278,97
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
LG G4 65" OLED
243,17
Philips 908 65" OLED
225,20
Panasonic MZW2004 65" OLED
216,42
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
LG C4 65" OLED
203,88
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 808 55" OLED
173,29
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG C3 55" OLED
160,20
Sony A80K 55" OLED
160,00
Sony A80L 55" OLED
138,34
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
Sony Bravia 7 65" LCD
1.704,71
TCL C84 65" LCD
1.589,18
Samsung S95D 55" QD-OLED
1.576,76
TCL C85 65" LCD
1.553,15
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
LG G4 65" OLED
1.460,84
Sony A95L 65" QD-OLED
1.448,43
Panasonic MZW2004 65" OLED
1.441,95
LG G3 65" OLED
1.349,09
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
TCL C83 55" LCD
1.082,33
LG C4 65" OLED
1.056,36
Philips 908 65" OLED
1.025,16
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
LG C3 55" OLED
815,00
Philips 808 55" OLED
769,07
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Sony A80K 55" OLED
712,00
Sony A80L 55" OLED
672,41
TCL C74 55" LCD
503,69
TCL C80 50" LCD
455,66
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG G4 65" OLED
0,67
LG C4 65" OLED
1,56
Philips 908 65" OLED
1,61
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,73
TCL C80 50" LCD
2,06
Philips 808 55" OLED
2,26
Panasonic MZW2004 65" OLED
2,47
TCL C74 55" LCD
2,75
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,80
TCL C85 65" LCD
2,86
Philips 807 55" OLED
2,96
Sony A95L 65" QD-OLED
3,29
Sony Bravia 7 65" LCD
4,02
LG G3 65" OLED
4,38
Sony A80K 55" OLED
4,51
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,60
Samsung S95C 55" QD-OLED
4,84
Sony X95L 65" LCD
5,42
Samsung QN90C 55" LCD
5,55
Sony A80L 55" OLED
5,89
TCL C84 65" LCD
6,36
LG C3 55" OLED
6,68
Sony X85L 55" LCD
8,91
TCL C83 55" LCD
18,20
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Philips 808 55" OLED
2,26
LG C4 65" OLED
2,51
Philips 807 55" OLED
2,58
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,70
LG C3 55" OLED
2,78
LG G3 65" OLED
3,09
LG G4 65" OLED
3,17
Samsung S95C 55" QD-OLED
3,21
Samsung S90C 55" QD-OLED
3,52
Sony A95L 65" QD-OLED
3,89
TCL C80 50" LCD
4,36
TCL C74 55" LCD
4,93
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,07
Sony A80K 55" OLED
5,33
TCL C85 65" LCD
5,39
Sony A80L 55" OLED
6,30
Sony X95L 65" LCD
6,44
Samsung S95D 55" QD-OLED
6,92
Sony X85L 55" LCD
7,01
TCL C84 65" LCD
7,60
Samsung QN90C 55" LCD
8,08
Sony Bravia 7 65" LCD
14,09
TCL C83 55" LCD
15,47
Philips 908 65" OLED
33,04
TCL C80 Calman-screens HDRTCL C80 Calman-screens HDRTCL C80 Calman-screens HDR

Calman-rapporten TCL C80 - hdr

TCL C85 Calman-screens hdrTCL C85 Calman-screens hdrTCL C85 Calman-screens hdr

Calman-rapporten TCL C85 - Hdr

Conclusie

De TCL 50C805 met Google TV is een mooie middenklasser die een prima sdr-beeldkwaliteit combineert met handige gameopties, zoals vrr-ondersteuning tot 144Hz en support voor de hdr-gamemodus Dolby Vision Game. Hij heeft een sterk verbeterde localdimmingfunctie met driemaal zoveel dimbare zones als zijn directe voorganger, de C74, wat leidt tot diepere zwartwaarden en een hoger contrast. Dat localdimmingsysteem is echter niet perfect, waardoor donkere hdr-scènes nog weleens te licht worden weergegeven. De tv is sowieso niet ideaal voor hdr-content, omdat de piekhelderheid te veel achterblijft om hdr-highlights de nodige impact te geven. Daarnaast zijn de kijkhoeken nogal beperkt, waardoor dit geen ideale tv is om met het hele gezin omheen te kruipen. Maar voor 599 euro hoef je ook geen perfectie te verwachten. Uiteindelijk heeft de C80 heel veel in zijn mars voor deze prijs en is een Great value-award zeker op zijn plek.

De TCL65C855 gaat nog een stapje verder. In tegenstelling tot zijn directe voorloper, de C84, is de C85 niet meer slechts een prijsvechter, maar ook echt een indrukwekkende miniled-tv. Dat wil niet zeggen dat de tv duur is: zijn huidige prijs is al aan de scherpe kant en zal na verloop van tijd alleen maar aantrekkelijker worden. De problemen met de localdimmingalgoritmes die de C84 nog had, heeft TCL nagenoeg volledig weten op te lossen, terwijl bovendien het aantal dimmingzones fors is verhoogd. Dat levert in dit geval niet per se meer helderheid op, maar wel diepere zwarten en hogere contrasten, waarbij je echt je best moet doen om nog iets van blooming te ontdekken. Ook is de kleurweergave een stukje nauwkeuriger, zowel in sdr- als in hdr-modus. Dat de piekhelderheden iets lager uitvallen dan bij de uiterst felle C84 is dan ook geen schande; alsnog piekt de C85 helder genoeg om hdr-content van het scherm te laten spatten. Ook de uitgebreide gameopties en het, voor tv-begrippen, prima geluid zijn sterke eigenschappen.

De enige serieuze punten van kritiek gaan over het paneel; dat had wat ons betreft nóg wat beter ontspiegeld mogen worden. Ook de kijkhoeken zijn niet perfect, maar wel ruimer dan bij de C80 en aanzienlijk beter dan bij de duizend euro duurdere Sony Bravia 7. Al met al is de TCL 65C855 een zeer capabele miniled-tv die met recht een Excellent-award in de wacht sleept.

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Reacties (105)

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banaan91 10 juli 2024 08:49
TCL855 65” gekocht tijdens de Ek deals voor 1199, mooie upgrade van mijn Samsung Q70R 55” uit 2019.
panterarosso @banaan9110 juli 2024 09:46
idem, ik ben op sommige punten nog wel zoekende, ben het ook niet eens met de sdr weergave die is erg wisselvallig, bij ziggo ook af en toe op wat hd zenders ghosting

grootste plussen vind ik (buiten de prijs prestatie) dat het toestel lekker snel reageert een fatsoenlijk beeld geeft en dat google tv boven verwachting werkt.

de minpunten de afstandbediening, die toch wel beetje ruk is, af en toe ghosting en ja de audio, mijn 10 jaar oude sony had beter geluid, deze kan wel alles tm atmos aan maar er zit geen body in plus ik heb het idee maar dat kan ook mijn perceptie zijn dat af en toe bij kabel zender het geluid net niet synchroon met het beeld loopt

maar voor 1200 euro was de keuze niet zo moeilijk, had wel naar oled en wat sony's gekregen maar je krijgt voor deze prijs feitelijk een philips zonder ambilight voor een scherpe prijs met veel zones
hbmeijer @panterarosso10 juli 2024 13:17
Wij hebben de c855 met de ek deal aangeschaft en zijn erg tevreden, helaas hebben wij ook last van ghosting en wat flickering (middellijn en spelers) bij ek wedstrijden op de KPN Arris set top box en KPN itv app. Het lijkt erop dat het misschien te maken heeft met de upscale van de tv zelf. Met hetzelfde beeldmateriaal in de KPN itv app op mijn shield pro heb ik hier geen last van.

Het lijkt voornamelijk voor te komen bij het pannen van een camera bij sport. Voor de rest ziet het beeld er echt fantastisch uit.

Aanvullend, er is wat discussie te vinden op av fora waarin de helderheid van de c855 in Europa ter discussie wordt gesteld. Het lijkt erop dat er voor Europa een andere backlight implementatie is dan andere delen, waarschijnlijk vanwege energiegebruik regulering. Ik zie dit niet echt terugkomen in het stuk, het is volgens mij vreemd dat de c84 helderder meet, terwijl de specs iets anders beweren.

Er wordt door een aantal mensen getweaked met de id van de tv om zo instellingen van buiten EU op de tv te krijgen, en daarmee meer helderdheid te verkrijgen

[Reactie gewijzigd door hbmeijer op 22 juli 2024 13:39]

MOlivier1987 @hbmeijer11 juli 2024 08:12
65C809 ruim een maand geleden gekocht, afkomende van een Philips 55inch HD televisie (overigens wel veel dunner destijds). Bedankt voor de review, dacht dat het aan de uitzending lag met pannen op spelers tijdens voetbalwedstrijden, echter zijn wij niet zoveel gewend.

Wat wel ''tegenviel'', inherent aan de televisie zelf, is de kwaliteit van lineaire televisiezenders. Er is in de winkel, en dit lijkt me debet aan waar je de televisie haalt, geen woord gesproken dat alle zenders allemaal HD worden uitgezonden en ook niet verkrijgbaar zijn in hogere kwaliteit.

Overigens Netflix nog steeds in HD kwaliteit af aan het nemen, aangezien we maar 1 scherm in huis gebruiken, maar 4k zou ook niet helemaal 4k zijn bij Netflix als ik tweakers hier geloof; heeft het enige meerwaarde? De koppelverkoop van meerdere schermen etc etc (allerlei onnodige ''extras'') vanuit Netflix staat me zeer tegen. Ik heb vanaf het begin af aan een eigen account gekocht, ondanks dat ik meerdere ''aanbiedingen'' had vanuit omgeving om gratis mee te kijken, maar hun accountverkoop tactieken zijn pure maffiapraktijken.
mrooie 10 juli 2024 06:54
Nou ben ik alleen benieuwd hoe lang de software ondersteuning is voor deze tv’s.
iqcgubon @mrooie10 juli 2024 08:29
Who cares, een TV komt bij mij niet online. Ik hou die zo dom mogelijk en hang daar wel een Android/Apple TV op die wel deftig werkt.
Typhone @iqcgubon10 juli 2024 08:57
Ja totdat er een update nodig is om problemen tussen apparaat 'x' en de TV te optimaliseren. Dan kan ie niet snel genoeg aan het net gehangen worden natuurlijk.

Écht wat een redeneringen, een TV zo dom mogelijk willen hebben maar aan de andere kant allerlei extra's willen hebben voor functionaliteit. Is toch veel fijner dat allemaal werkend in één apparaat te hebben? Aan de ene kant gilt iedereen dat kabeltjes afgeschaft worden want USB-C is gemeengoed aan de andere kant kunnen er niet genoeg dongels, FireSticks, AppleTV's gekocht worden om iets werkend te krijgen want vrij eenvoudig geïntegreerd kan worden.
Slide74 @Typhone10 juli 2024 09:06
Een firmware update zou met groot gemak met een USB stick kunnen.
Je hebt wel een punt maar het is ook een zwakte om alles in 1 te hebben. Je hebt dan gewoon minder keus (beeld, geluid en smart) en je bent afhankelijk van de zwakste schakel.
apeklootje @Slide7410 juli 2024 13:20
Of je prikt hem in voor de update, eens de update binnen koppel je hem terug af...
PureTryOut @Typhone10 juli 2024 09:51
totdat er een update nodig is om problemen tussen apparaat 'x' en de TV te optimaliseren
Wat optimaliseren? Wat heeft een beeldscherm meer nodig dan een video ingang om externe apparaten aan te hangen en wat is daar aan te optimaliseren? Geef mij alsjeblieft weer "dumb" TV's. Het moet beeld van een extern apparaat laten zien, meer niet. "Extra's" zijn niet nodig.
Typhone @PureTryOut10 juli 2024 10:11
Vroeger toen de TV's nog niet zo 'slim' waren had je soms al updates voor HDCP handshake en dergelijke. Ik zou technisch niet weten wat er allemaal bij moet komt kijken maar ook toen gaf een apparaat geen beeld omdat de HDCP-handshake niet goed was wat met een firmware update later gefixed werd. Vrij populair Samsung ding was dat in die tijd maar ben even vergeten welk model het precies was. Ergens rond 2008.
catfish @Typhone10 juli 2024 11:01
Ik hoop dat HDCP intussen volwassen genoeg is dat we deze problemen niet meer hebben.
oef! @PureTryOut10 juli 2024 12:29
Deze mening sluit niet aan op de stand van de techniek. Een moderne TV is geen TV maar een monitor die op een complexe manier aangestuurd wordt met zaken als upscaling, dynamische piekhelderheid, een hele bak aan beeldschermmodi voor verschillende scenario's en ga zo maar door. Daarnaast is een moderne Smart TV in essentie ook een computer met alle issues en veiligheidsrisico's die daar weer bij horen.

Door die complexiteit kunnen er allerlei fouten en kwetsbaarheden in de firmware sluipen en dat gebeurt ook in de realiteit. Al mijn TV's krijgen regelmatig updates.
PureTryOut @oef!11 juli 2024 06:24
Leuk maar mijn computer monitor kan wel prima zonder firmware updates door.

Dat een moderne TV dus een hele computer op zichzelf is is nou juist het probleem. Ik hoef geen upscaling of Netflix op de TV zelf, dat doet het externe apparaat wel.

Computer monitors laten zien hoe het moet, het enige wat zij missen is het formaat.
Benjamin- @Typhone10 juli 2024 12:09
Je gaat er vanuit dat iemand allemaal extra functionaliteit wilt hebben?

Toevallig heb ik zelf pas de 805 (75inch gekocht) en die heeft geen verbinding. Ik gebruik al jaren een Shield, dit ook omdat mijn vorige TV (een Sony met Android) inmiddels enorm traag was.

Zou dit zo moeten zijn? Absoluut niet, maar teveel TV fabrikanten gebruiken slechte hardware en de updates die ze uitvoeren, zijn zeker niet altijd goed voor een TV qua snelheid. Een Chromecast geeft tevens ook een betere ervaring het meeste van de tijd.
Typhone @Benjamin-10 juli 2024 12:13
Ja zo te zien wil jij extra functionaliteit anders had je die Shield niet nodig.
Benjamin- @Typhone10 juli 2024 12:18
Waar heb je het nu over? Dit draadje gaat om je TV dom te houden, en andere hardware te gebruiken voor de diverse zaken. Jij kwam hier met een verhaal aan over het optimaliseren tussen TV en apparaat.
Typhone @Benjamin-10 juli 2024 12:22
Nee ik geef aan dat hier sommigen een cirkelredenering voeren die kant noch wal raakt. En jij doet vervolgens exact 100% hetzelfde. Brabbelen over een TV die niet verbonden is maar dan wel een Shield erop aansluiten vanwege de missende functionaliteit die je niet in je TV wilt hebben. Precies het punt want ik maakte bevestig jij. Even de hele ui afpellen en dan je punt maken.
iqcgubon @Typhone10 juli 2024 18:08
Nee, je snapt het niet. De TV toont de beelden. That's it. Ik bepaal vervolgens zelf wel via welke weg ik daar Netflix op wil kijken. En het is niet via de crappy, trage built-in apps die wat telemetry doorsturen en ads presenteren.
Benjamin- @Typhone10 juli 2024 23:37
Jij stelt dat er internet moet worden gehangen om een update te doen om tussen apparaat X en je TV de boel te optimaliseren, dat is jouw invulling, niet de mijne. Ga niet mij de woorden in de mond leggen.
Ja totdat er een update nodig is om problemen tussen apparaat 'x' en de TV te optimaliseren. Dan kan ie niet snel genoeg aan het net gehangen worden natuurlijk.
Geen enkele TV kan tegen een Shield op, dus laten we daar simpel over zijn. Zelfde als mensen bijv een HTPC oid gebruiken.

Prima dat je zegt dat je wilt dat wel alles in 1 apparaat zit, maar die behoefte heb ik niet, ik hou die ook liever dom en bepaal zelf welke hardware ik gebruik en wat dit kan.

Ik koop een TV voor het beeld en de aansluitingen. Het boeit mij ook niet wat voor geluid de TV heeft, dat regel ik ook zelf.
SgtElPotato @Typhone10 juli 2024 10:34
Gelukkig kun je de meeste TV's nog handmatig updaten met een firmware bestandje op een USB stick.
MornixRS @Typhone10 juli 2024 11:58
Zoals? Bij mij hangt een de sony tv nu 7 jaar. Die krijgt denk al twee jaar geen updates meer. De functionaliteit is in die 7 jaar amper verandert en het enige zorgelijke zou je beveiligingsupdates kunnen vinden.De updates van apps werken nog steeds dus alle streamingdiensten en mijn eigen jellyfin server werken probleemloos. Ik voorzie ook geen nieuwe updates op het gebied van beeld/geluid die de ervaring veel zouden veranderen.
Verwijderd @Typhone10 juli 2024 13:31
Hard mee oneens, menig Tweaker zou het liefst opteren voor een 'domme' TV zonder allerlei privacy invasieve integraties en er zelf een systeem achterhangen (tenminste, naar mijn mening.) Die zijn er echter gewoon niet meer.
0_Cypher @Typhone10 juli 2024 15:04
Dit is waarschijnlijk wat ik zou doen met een nieuwe TV. Heb een uitstekende Google Chromecast dongle. Deze is al volledig ingesteld en wel. Weet daarbij ook gewoon dat hij goed werkt.

Dan hoef ik met mijn tv niet meer bezig om daar wifi in te stellen en bepaalde applicaties zien te sideloaden. Of me zelfs druk te maken om wat voor software er op het toestel zit. Ik weet gewoon dat de dingen die ik gebruik werken via de hdmi aansluiting en hij zit fijn weggewerkt achter de tv waar niemand het ziet. Zie toegevoegde waarde niet om me druk te maken om software op mijn toestel zelf.
iqcgubon @Typhone10 juli 2024 18:04
Zolang de HDMI poort werkt is het klaar. Dat gaat met een firmware update niet beter worden. Ik heb ook maar 1 poort nodig want alles gaat toch op de receiver (die OOK geen updates krijgt trouwens, nooit nodig geweest want dat ding werkt gewoon...)

Ik koop geen TV om apps te draaien, een TV dient om beelden te tonen. Welke beelden, en hoe, dat bepaal ik wel. Geen vendor die het waagt om advertenties te tonen van de moment dat ik hem online zwier (Samsung).

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 13:39]

joep03nl @Typhone10 juli 2024 18:27
Heb nog geen enkele firmware OTA gekregen bij de TCL schermen hier. Alle upgrades zijn via USB gegaan.
kujinshi @iqcgubon10 juli 2024 12:04
Dat is ook mijn redenering. Een TV heeft geen updates elke maand oid nodig. Hij werkt uit de doos en dat is het. Moeilijker is het niet.

Mijn vorige Sony TV heeft netjes vele jaren overleefd zonder aan het internet te hangen.
lowlow @iqcgubon11 juli 2024 14:59
en jij gaat nog naar de videotheek om videocassettes als je kinderen een Disney of Marvel klassieker willen kijken?
Wat is (in godsnaam) het verschil om je data aan TCL/Philips of LG of Samsung of Nvidia (Shield) of Amazon (Fire tv) of Google of enz. te geven; je wilt het niet 'in je tv' steken maar in een apart doosje. Ik zie het voordeel niet.
Je kan het gebruiken zolang het goed werkt. Ik heb nu een LG C3 en gebruik het WebOS voor zolang het goed werkt. Het is pijlsnel en ik heb alle apps die ik normaal (& al vele jaren) gebruik
iqcgubon @lowlow12 juli 2024 19:07
Laat ons stellen dat ik nog geen enkele TV app ben tegengekomen die deftig 4K HDR Atmos kan streamen over Plex. Ze steken ook meestal maar een 100Mbps en brakke WiFi module in die TVs. De Shield doet dat vlekkeloos.

Ik blijf erbij, een TV heeft 1 doel: beeld geven. En zolang die dat jaren goed doet, is het een goede TV. Als je je eigen analogie wil doortrekken: je koopt toch geen TV speciaal omdat die een ingebouwde VHS speler heeft? Een beetje filmliefhebber heeft er gewoon een deftige casettespeler op hangen. Idem voor DVD, idem voor BluRay, en nu ook idem voor streaming.
Superman @mrooie10 juli 2024 07:09
Ik heb een 2 jaar oudere versie (c835) en hebt maar 1 update gekregen. Je krijgt nog wel updates van Google TV.
killerbie @Superman10 juli 2024 10:09
ik de p735(55"), in 18 maand 3 of 4x een tcl update ontvangen en meerdere Google updates
Jittikmieger @mrooie10 juli 2024 08:10
Persoonlijk maak ik mij daar geen zorgen om bij TV's. Zolang het apparaat bij aankoop maar prima werkt. Ik gebruik TV's enkel als domme monitor en maak ze slim met een AppleTV (voor vrouwlief) of een PC/ console (voor mijzelf). TV's hangen bij mij dan ook niet aan het internet.

Dat hele zogenaamde "smart TV" gebeuren mogen ze wat mij betreft weglaten.
Benjamin- @Jittikmieger10 juli 2024 12:12
Het is bizar hoe slecht het vaak geregeld is, waardoor zelfs een Chromecast van een paar tientjes al beter werkt. We zien diezelfde mentaliteit in auto's ook. Je zou denken dat wanneer iets zo'n klein deel van de prijs is, terwijl dit zo'n gigantisch effect heeft op de gebruikerservaring, dat ze beter hun best zouden doen om het fatsoenlijk te doen.

Beneden gebruik ik dan ook een Shield, en op de slaapkamer een Chromecast.
Amaze86 @mrooie10 juli 2024 08:18
Vroeger had je ook updates he, als het ding goed werkt geen updates nodig.
ArawnofAnnwn @Amaze8611 juli 2024 17:57
Vroeger had je juist geen updates. Mijn vorige TV had geen mogelijkheid om updates naar toe te sturen. De 3 TV's bij mijn ouders kun je geen updates naar toe sturen. De 2 TV's van mijn zus kun je geen updates naar toe sturen. Die hebben namelijk geen mogelijkheid om een kabel in te steken of een WiFi verbinding mee te maken.

Smart-TV's bestaan pas heel kort en er zijn nog heel veel mensen die dat niet hebben. Er zijn zat mensen me FHD TV's en zelfs 4K TV's zonder netwerk/smart mogelijkheden.
Martinspire @mrooie10 juli 2024 09:43
Mja bij TV's is dat imo net zo belabberd geregeld als bij moederborden.

Overigens hebben de meeste updates toch te maken met nieuwe features die een oudere tv meestal niet kan krijgen, dus dan is het wel minder erg, maar veel software toevoegingen zouden wel weer prima kunnen draaien.

Wat ik zelf merk bij de meeste tv's is dat de performance van de interne CPU's e.d. toch te zwak is om lekker dingen op te doen, dat ik toch al snel de voorkeur geef aan een eigen kastje eraan hangen om daar gewoon mee te werken. De laadtijden vaak alleen al, zijn genoeg reden om wat anders te zoeken.
K3ke @mrooie10 juli 2024 10:05
Maar liefst 8 jaar!
Ze geven zelf aan dat ze zorgen dat er 8 jaar product ondersteuning, software ondersteuning en reserveonderdelen zullen zijn. Niet verkeerd.
Uberprutser @mrooie10 juli 2024 09:18
In de specs staat minimaal 8 jaar.
Bij TCL maken ze updates die voor een platform zijn en niet voor een specifieke TV. Elke maand is er wel een nieuwe update (niet via OTA, maar wel downloadbaar). Deze zijn niet altijd een verbetering maar de updates die via OTA worden uitgevoerd zijn dat uiteraard wel.
killerbie @Uberprutser10 juli 2024 10:10
linkje???
joep03nl @killerbie10 juli 2024 18:28
Even op Telegram zoeken (TCL Android TV updates)
killerbie @joep03nl11 juli 2024 14:26
heb geen telegram, kan je me mss een downloadlinkje ofzo per pm sturen?
joep03nl @killerbie11 juli 2024 14:57
Telegram kun je kosteloos installeren.
killerbie @joep03nl15 juli 2024 15:37
Done! :)
gertraaf 10 juli 2024 07:02
"Van die HDMI-aansluitingen kunnen er twee overweg met 4k120Hz-signalen en een van de twee accepteert ook 144Hz-pc-beelden. De (e-)arc-functionaliteit is ingebouwd in een van de twee andere HDMI-poorten, dus je hoeft geen gameaansluiting op te offeren om een soundbar aan te sluiten."

Betekend dit dat de 2 hdmi poorten die 4k120hz ondersteuning hebben geen (e)arc ondersteunen? Dat wil je toch juist wel of lees/begrijp ik het verkeerd?
Eef1992 @gertraaf10 juli 2024 07:15
Denk dat dat van je situatie afhangt. Maar als je, zoals ik, er een receiver aan hebt hangen met hdmi 2.1 ondersteuning, is dit natuurlijk wel irritant. Alhoewel, ik steek alles rechtstreeks in de versterker en heb geen ouderwets tv abo, dus denk eigenlijk niet dat ik er iets mee zou missen.
Luchtbakker @Eef199210 juli 2024 07:18
Zonder (e)arc zou ik een tv al totaal links laten liggen, omdat ik geen gezeik met meerdere afstandsbedieningen wil, en ook geen harmony van logitech. Maar het is inderdaad net de type gebruiker.
SacreBleu @Luchtbakker10 juli 2024 12:06
Dat is HDMI CEC, (e)ARC heeft niets te maken met je afstandsbediening.
(e)ARC, heeft te maken met audio.
Luchtbakker @SacreBleu10 juli 2024 12:33
Weet je dat heel zeker, ja?

Lees punt 1 eens: https://www.coolblue.nl/a...-soundbar-in-gebruik.html
Als je je soundbar (en andere apparaten) wilt bedienen via je eigen afstandsbediening van je televisie, sluit je je soundbar aan via de HDMI ARC kabel.
SacreBleu @Luchtbakker10 juli 2024 12:52
Dat weet ik heel erg zeker, ja.

Het zit al zelfs in de naam.
ARC = Audio Return Channel
CEC = Consumer Electronics Control

Ik zou het hier nalezen, en niet op een pagina van een retailer. Ook niet als dat Coolblue is.
Wikipedia: Consumer Electronics Control

[Reactie gewijzigd door SacreBleu op 22 juli 2024 13:39]

SacreBleu @gertraaf10 juli 2024 13:17
Op mijn televisie van LG (CX) heb ik mijn PS5 aangesloten op mijn televisie. De audio gaat via de (e)ARC poort naar de receiver. Dus je hebt geen meerdere (e)ARC poorten nodig.
gertraaf @SacreBleu10 juli 2024 13:21
Maar je moet dus wel 2 hdmi kabels gebruiken ipv dat ik nu 1 hdmi kabel van tv naar alleen receiver heb. Geen ramp, maar ik dacht dat het gangbaar was dat bij zo een "premium" hdmi aansluiting ook (e)arc zat.
SacreBleu @gertraaf10 juli 2024 13:24
Dat is afhankelijk van je receiver. Mijn receiver ondersteunt geen HDR. Dus daarom heb ik de PS5 naar de TV gelust en via eARC gaat de audio naar mijn receiver.

Ik kan de PS5 ook direct aansluiten op de receiver. Maar dan is er geen HDR output.

Het punt is meer dat er altijd maar één poort is met (e)ARC en de andere poorten communiceren met de (e)ARC poort als je instelt dat audio via (e)ARC moet lopen.
OruBLMsFrl
@gertraaf11 juli 2024 00:13
Sluit dan alles aan via de versterker en je hebt helemaal niets met e-arc te maken. Apps in de tv zitten toch vol met reclame, beter een losse speler daarvoor zonder allemaal ongevraagde reclame.
Harm_H @SacreBleu16 juli 2024 23:42
Wat is er eigenlijk gebeurt met tweakers TV reviewer Sim Kranenburg?
SacreBleu @Harm_H17 juli 2024 07:53
Ik vermoed dat Sim geen onderdeel meer is van Tweakers: https://tweakers.net/info/over-tweakers/wie/.
Eeuwige zonde, Sim was altijd heel nauwkeurig in zijn reviews en zijn enthousiasme in de podcast was aanstekelijk.
justmiketech 10 juli 2024 07:52
Wat een timing. Ik keek gisteren nog hier of er een review was omdat ik de 65C855 overweeg te kopen. Ik twijfel voornamelijk tussen deze of een Hisense 65U8NQ
panterarosso @justmiketech10 juli 2024 10:00
hisence heeft dat vida, dat lijkt me helemaal niets
justmiketech @panterarosso10 juli 2024 10:34
Het smart platform interesseert me niet zoveel eigenlijk, daar gebruik ik toch mijn Apple TV voor.
panterarosso @justmiketech10 juli 2024 11:58
op een goed smart platform installeer je de apple tv app en heb je 1 kastje minder
OruBLMsFrl
@panterarosso11 juli 2024 00:16
De eerste paar jaar haalbaar, maar zulke platformen zijn voorlopig na 5 jaar allemaal vervelend traag, en als je dan toch al gaat wisselen ooit, waarom dat niet bij voorbaat al. Is ook veel makkelijker elke tv in huis hetzelfde te streamen ongeacht het merk van de televisie zelf.
justmiketech @panterarosso11 juli 2024 07:29
Misschien, maar het is toch algemeen bekend dat smart-tv’s niet bepaald lang ondersteund worden en als Apple gebruiker heeft een Apple TV voor mij ook simpelweg andere voordelen. Apple Music’s “karaoke” functie werkt bijvoorbeeld niet op apparaten die niet van Apple zijn en het is ook wel handig om meteen mijn fotobibliotheek op dat kastje te hebben
panterarosso @justmiketech11 juli 2024 10:01
ah ja ik heb nu via kodi tot mijn locale bibliotheek toegang,

enige wat nog op mijn verlanglijstje staat is een manier (die was er ooit) om mijn echo's mijn lokale muziek bibliotheek te laten spelen ipv spotify ed
justmiketech @panterarosso11 juli 2024 17:27
Ik heb ook een Plex bibliotheek
panterarosso @justmiketech11 juli 2024 20:35
ik zie plex ook wel in playstore, moet er eens wat meer naar kijken
Congol 10 juli 2024 11:09
Misschien beetje off-topic, maar ik mis toch echt een 43-inch met 120hz die relatief betaalbaar is, de enige optie is The One van philips, maar die heeft zulke bagger zwartwaardes dat ik niet eens een optie vond; de c805 zou wel een mooie optie zijn, maar 50' is net te groot voor de ruimte helaas.
rubenkemp @Congol11 juli 2024 14:45
Maar wat is relatief betaalbaar? De lg C2 is m.i. betaalbaar voor wat je krijgt, zeker tweedehands.
HeraZeus 10 juli 2024 08:36
Waarom zoveel aandacht voor deze Chinese tv's? Ik ken mensen die zaken doen in China. Elk Chinees bedrijf is eigenlijk van de Chinese overheid. Waarom zou je een product kopen dat nu of in de toekomst spyware kan bevatten (zoals met Huawei).
Daarnaast zijn er verschillende documentaires over dat Chinese staat hackers inbreken op techbedrijven en met deze technologie dan hun bedrijven steunen. Dit gaat dan ten kosten van andere techbedrijven in het westen.
En dan hebben we het nog niet eens over het het communistische regime financieel steunen dat alleen al in de tijd van Mao 60m doden op hun geweten had.
justmiketech @HeraZeus10 juli 2024 08:39
Omdat het nog steeds prima dumb tv’s zijn. Verbind ze niet met internet en hang er een Chromecast, AppleTV, Nvidia Shield oid. aan en je bent ook klaar.
killerbie @HeraZeus10 juli 2024 10:11
stel je voor dat mensen niets van België willen kopen doordat we een incompetente overheid hebben én Boudewijn 2 vroeger hadden
Chanfan @HeraZeus10 juli 2024 15:59
Ik kijk naar prijs/kwaliteit. Wat boeit het mij van eventuele spyware van China. Wat voor nut heeft de chinese overheid naar welke tv-programma ik kijk. Het beïnvloed mijn leven niet. Belgische overheid en Google weten meer over mij dan wat China weet. En er komt genoeg innovatie vanuit China. Jaarlijks studeren er meer ingenieurs af in China dan Europa en Amerika samen. Zoveel zelfs dat het voor hoogopgeleiden moeilijk is om een job te vinden dat past bij hun diploma.
Martinspire 10 juli 2024 09:47
Ik vind het jammer dat tegenwoordig 675 euro al "middenklasser" wordt genoemd voor TV's en dat high-end 1600 een "prijsvechter" is. Net als met telefoons zit er gewoon veel te weinig verschil tussen de modellen dat het gewoon niet erg is om een toestel te pakken van een paar jaar oud.

Ik heb zelf overigens een LG, zo'n nanoled van ik meen iets van 300 euro destijds en ik zie eigenlijk nog geen reden om te upgraden naar 1 van deze 2. Ja het is iets mooier en alles, maar de nadelen qua kijkhoek en spiegeling zijn imo niet acceptabel om dergelijke uitgaven goed te keuren.
panterarosso @Martinspire10 juli 2024 09:55
een 65 inch voor 1200 met mini led zones is denk ik wel een prijsvechter
Martinspire @panterarosso10 juli 2024 10:11
Maar het is toch belachelijk dat dit uberhaupt een ding is? Waarom zou een TV van 1200 een prijsvechter moeten zijn? Dat we dit als normale prijzen zijn gaan accepteren is toch gewoon bullshit?
Tweakzer @Martinspire10 juli 2024 10:43
Mensen zijn veeleisend geworden. OLED panelen zijn duurder en lastiger te produceren dan "normale" LCD panelen.

Daarnaast heeft de televisiemarkt de afgelopen 10 jaar gigantische sprongen gemaakt. Televisies als de LG G3( of 4) zijn nagenoeg perfect. Als je dit eenmaal gewend bent is kijken naar een reguliere edge-lit paneel echt niet te harden. De kosten om deze sprongen te maken zijn ook groot wbt research en development.

Ik heb televisies verkocht en ondanks de prijzen zijn de winstmarges echt minimaal van verkopende partijen. Dat is ook de reden waarom winkels er van alles bij aan proberen te smeren. Veel televisies worden zelfs met negatieve marges verkocht.

Door de complexiteit van moderne TV's kan je een prijs van 300 euro echt niet meer verwachten. Wat acceptabel is is uiteraard voor iedereen anders.
Wolfos @Tweakzer10 juli 2024 11:02
"Nagenoeg perfect" voor €1800 is op zich al een prijsdaling. Een jaar of 20 geleden zaten we allemaal nog met beeldbuizen van hooguit 30" omdat plasma werkelijk onbetaalbaar was (en ook niet perfect). Daarnaast is de C3 voor €1100 al bijna net zo goed.

Die TV's van €300 bestaan nog steeds, en zijn ook niet heel slecht. Het grote verschil is dat perfectie nu ook betaalbaar is.
Wolfos @Martinspire10 juli 2024 10:31
Tja, ik heb het idee dat we vooral meer veeleisend zijn geworden dan dat TV's daadwerkelijk duurder zijn. Ik heb dan een LG C3 die ook rond die prijs ligt maar die beschouw ik eigenlijk wel als high-end. 120Hz, OLED, Dolby Vision, goed geluid, laat eigenlijk niks te wensen over. En dat is als je redelijk fanatiek games speelt. Het gros hiervan is niet eens nuttig als je alleen Netflix kijkt.

Een LCD van €1200 is gewoon peperduur. Begrijp ook niet waarom dit als prijsvechter word aangemerkt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 13:39]

panterarosso @Wolfos10 juli 2024 12:00
mini led tv geen edge lit, en qua prestaties zeker zo goed als de veel duurdere sony's
oef! @Martinspire10 juli 2024 13:24
Hoezo is het belachelijk? Je wil meer features en hogere beeldkwaliteit dus je betaalt ervoor. Je kan ook een 65" TV kopen voor 500 euro die minder uitgebreid is. Vroegah had je ook al Goldstar en Supertech versus stervensdure Sony Bravia's, Panasonic Viera's of Philips Matchlines.

Relatief gezien is €1200,- nu een schappelijke prijs voor deze geavanceerde tv met relatief goed beeld. 80% van de Nederlanders zal er niet om malen en voor een goedkoper model gaan. Iedereen blij aan het eind van de dag lijkt me.

[Reactie gewijzigd door oef! op 22 juli 2024 13:39]

donaldk @Martinspire10 juli 2024 14:30
Een Philips 30" Breedbeeld TV was 10000 Gulden.

Vraag is gaat de TCL ook minstens tien jaar mee...

[Reactie gewijzigd door donaldk op 22 juli 2024 13:39]

ArawnofAnnwn @Martinspire11 juli 2024 18:05
Ik deel je mening. Ik kocht niet heel lang geleden de snelste van de highend smartphone, net uit, voor 300 euro. Als je dat nu doet betaal je 2000 euro. Ik heb een fijne TV gekocht, precies wat ik zocht met deftige specs, nog naar Duitsland moeten rijden om die te kopen, voor 480 euro. Denk niet dat ik die TV binnen 20 jaar ga vervangen. Om nou bijna dezelfde TV met net iets betere specs te kopen voor 1600 euro gaat mij wel erg ver. Maarja, dat is met alles zo tegenwoordig. Golf 5 was 20k nieuw, Golf 8 is 35k nieuw (vanaf prijzen). In korte tijd is alles echt ruim veel duurder geworden en voor mijn gevoel bied het allemaal weinig extra's.
melensuup 10 juli 2024 07:52
Ter info: (voor zover ik zie) de C855 is gelijk aan de ook verkrijgbare C81b. Edit: staat in het artikel. Excuus.

[Reactie gewijzigd door melensuup op 22 juli 2024 13:39]

hcQd @melensuup10 juli 2024 08:07
Dit staat ook vermeld in het artikel
Zo kun je in plaats van de door ons geteste TCL 50C805 ook naar de gelijkwaardige 50C803 en 50C809 kijken, terwijl de TCL 65C855 ook verkrijgbaar is onder modelnummers 65C81B en 65C89B.
Ook de pricewatch bevat deze informatie.
Supershiva 10 juli 2024 08:06
TCL heeft een telegram kanaal waarin updates worden geplaatst en waar je ook de ervaringen van andere gebruikers mbt die update kan lezen.
Kanaal heet TCL Android TV Updates

Voor de C855 zijn inmiddels al een aantal updates geplaatst die je via usb kan installeren
panterarosso @Supershiva10 juli 2024 09:57
kreeg gisteren voor google tv een ota update

nu zit ik niet op telegram dus ik heb geen idee of er ook een normale manier is om deze te downloaden
SirBlade 10 juli 2024 08:08
Is het mogelijk de googletv launcher te vervangen door iets beters? Je hebt nu de keuze tussen het veel te drukke GoogleTV of de te spartaanse app-only mode.
panterarosso @SirBlade10 juli 2024 09:59
je kunt google tv grotendeels omzeilen, je zet de opstart mode op laatste ipv google tv start

rechts boven (2e van boven) zit een knop waar mee je een pop up onder in je scherm krijgt, je kan daar poorten kiezen maar er is ook een bewerkbaar app menu, waarmee je direct in apps kan zonder eerst google tv in te gaan

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