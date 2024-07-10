Introductie

TCL brengt dit jaar flink wat tv’s uit in Nederland. Onlangs maakten we al kennis met het absolute topmodel: de X955 Max (preview) met een schermdiagonaal van 115”. Een van de tv’s die we hier bespreken, de TCL 65C855, kunnen we ook een topmodel noemen. Deze staat één treetje lager in de pikorde van de Chinese tv-fabrikant en volgt de C84 van vorig jaar op. Het tweede model in deze review is de TCL 50C805, die een niveautje lager staat en de bovenkant van TCL’s midrangeaanbod vormt. Deze C80 is de opvolger is van de TCL C74. De tv’s hebben technisch veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Om met de gelijkenissen te beginnen, in beide gevallen gaat het om miniled-tv’s met een VA-paneel, en een quantumdotfilter voor meer helderheid en een groter kleurbereik. De twee tv’s kunnen allebei overweg met variabele refreshrates tot maximaal 144Hz bij 4k en hdr. Elk beschikt over versie 12 van Google TV en de Pentonic 700-chip van MediaTek. TCL C80 Verder beschikken beide toestellen over local dimming voor een diepere zwartweergave en een groter contrast, maar het aantal beschikbare zones verschilt sterk. De TCL 50C805 heeft er met 336 zones driemaal zoveel als de C74 van vorig jaar (review) en komt daarmee in de buurt van het aantal zones van de C84-serie, die we vorig jaar eveneens hebben getest. De C85 dendert hier overheen met, afhankelijk van de beeldmaat, ruim twee tot drie keer zoveel dimmingzones als de C84. Daarbij zou de C85 een beter antireflectiefilter hebben en hogere piekhelderheden behalen. Ook als we kijken naar de beschikbare schermdiagonalen, heeft TCL voor elk van beide televisies net even andere keuzes gemaakt. De C80 is verkrijgbaar in zes verschillende formaten: 50”, 55”, 65”, 75”, 85” en 98”. De prijzen variëren van 599 euro voor het kleinste model tot 2999 euro voor de grootste uitvoering. De luxere C85 is er in vier schermgroottes: 65”, 75”, 85” en 98”. De vanafprijzen lopen hier van 1299 euro voor de 65”-uitvoering tot 3499 euro voor de versie van 98”. TCL C85 Voor deze dubbelreview heeft TCL ons de kleinste uitvoering van elke tv toegestuurd. Van de C80 hebben we dus het 50”-model en van de C85 het 65”-model getest. Van beide televisies bestaan verschillende uitvoeringen voor uiteenlopende winkels, maar die zijn technisch gelijk. Zo kun je in plaats van de door ons geteste TCL 50C805 ook naar de gelijkwaardige 50C803 en 50C809 kijken, terwijl de TCL 65C855 ook verkrijgbaar is onder modelnummers 65C81B en 65C89B. In deze bespreking zullen we in eerste instantie kijken hoe deze tv’s zich verhouden tot de C84 van vorig jaar. De C84 verraste met zijn hoge helderheid en relatief fijnmazige local dimming voor een scherpe prijs. Er was echter ook het een en ander aan te merken op de beeldverwerking en de gebruikte localdimmingalgoritmes. Heeft TCL het afgelopen jaar iets aan die pijnpunten gedaan?

Uiterlijk, smart-tv en gamefuncties

Als we de beelddiagonalen even buiten beschouwing laten, lijken de TCL 50C805 en 65C855 sterk op elkaar. Beide hebben dunne bezels rond het scherm, met een druppel met IR-ontvanger aan de onderste rand, met daarboven het TCL-logo in grijze letters. Ook de enkele voet die onder elk van beide tv’s staat, lijkt op het eerste gezicht identiek en tilt in beide gevallen het scherm zo’n 7,5cm op. Uiterlijk TCL C80 Bij nadere inspectie zie je echter dat de C85 net wat luxer gebouwd is. Zo bestaan beide voeten uit een mix van metaal en plastic, maar is voor de C85 meer metaal gebruikt. Ook prijkt hoog in de rechterlijst van de C85 een badge met de opdruk ‘Premium QD-Miniled’. Dat die pr-kreet eventueel nuttig is op de winkelvloer snappen we nog wel, maar voor in de huiskamer vinden we die badge wat misplaatst. Bekijken we de tv’s van achteren, dan wordt nog een verschil duidelijk. Waar de C80 een vrij eenvoudige 2.0-luidsprekeropstelling heeft, beschikt de C85 over een stevigere 2.1.2-set-up van Onkyo, met als extra een woofer in het midden van de achterkant en twee Dolby Atmos-luidsprekers bovenin. De C80 is op zijn dikste punt een centimetertje dikker dan de C85, die op dat punt 57mm meet. Op zijn dunste punt is de C80 met 10mm juist een centimeter dunner. Uiterlijk TCL C85 Aansluitingen Beide televisies worden weliswaar met een voet geleverd, maar laten zich ook prima aan de muur hangen. De aansluitingen achterop wijzen allemaal opzij. Op de twee modellen vinden we een USB 3.0-poort, lan-aansluiting, inputs voor televisiesignalen via kabel, antenne en satelliet, een CI+-interface, een AV-mini-jackingang en vier HDMI-poorten. Van die HDMI-aansluitingen kunnen er twee overweg met 4k120Hz-signalen en een van de twee accepteert ook 144Hz-pc-beelden. De (e-)arc-functionaliteit is ingebouwd in een van de twee andere HDMI-poorten, dus je hoeft geen gameaansluiting op te offeren om een soundbar aan te sluiten. Daarnaast heeft de C80 nog een hoofdtelefoonuitgang die de C85 niet heeft. Die laatste heeft op zijn beurt een extra USB 2.0-poort. Nadeel is dat de USB 3.0-poort van de C85 helemaal rechtsonder in de hoek van de schermlijst is verwerkt. Sluit je hier iets op aan, dan zie je de USB-kabel rechts uit de tv steken. De meegeleverde stroomstekker met C17-connector is in beide gevallen eenvoudig te vervangen. Aansluitingen TCL C80 Aansluitingen TCL C80 Smart-tv De TCL C80 en C85 gebruiken versie 12 van Googles Android TV als smart-tv-systeem. Deze versie kennen we inmiddels al aardig goed. Boven in het hoofdscherm vind je een bannercarrousel met wisselende aanbevelingen voor streams van onder andere Prime Video en Disney+. Je kunt kiezen voor niet-gepersonaliseerde suggesties, maar de reclame volledig uitschakelen is niet mogelijk. Daaronder zien we voorgestelde streamingcontent van YouTube en de apps die op de tv zijn geïnstalleerd. Googles smart-tv-platform heeft een zeer compleet appaanbod en dat geldt ook voor deze twee TCL-schermen. Alle apps waar we op zochten, waren ook beschikbaar, met uitzondering van een Apple Music-app. Omdat deze twee tv’s op dezelfde Pentonic 700-soc draaien, werkt Android TV op allebei even vlot. Wel kun je op de C85 standaard een stuk meer apps installeren, want dat model heeft 52GB aan ingebouwde opslagruimte. De C80 blijft steken op 22GB. Je kunt deze TCL-televisies overigens ook gebruiken zonder netwerkverbinding of Google TV in te stellen. Interface De twee televisies hebben een vrijwel identieke interface. De TCL-menu’s zijn over het algemeen helder ingedeeld en reageren vlot op je commando’s met de afstandsbediening. Er valt bovendien voldoende in te stellen, zowel voor het beeld als voor het geluid. Wel zijn de rare vertaalfoutjes en de inconsistente benamingen van menuonderdelen die we vorig jaar bij de C84 zagen, nog steeds niet verholpen. Zo wordt ‘Image’ in het ene menuvenster vertaald als ‘Weergave’, terwijl we in het volgende venster ‘Afbeelding’ zien staan. En Dolby Vision heet volgens TCL 'Dolby Visioen'. Het komt allemaal wat knullig over, maar gelukkig zijn de Nederlandstalige menu’s wel gewoon te begrijpen. Afstandsbediening De C80 wordt met dezelfde afstandsbediening geleverd als de C84 van vorig jaar. Deze ziet er misschien wat goedkoop uit, maar bevat alle knoppen die je nodig hebt, inclusief individuele nummertoetsen. De afstandsbediening werkt soepel samen met de tv, ook als je niet al te secuur richt. Wel springen de witte reclameknoppen erg in het oog op deze verder zwarte afstandsbediening. Afstandsbediening TCL C80 Bij de C85 tref je een andere, luxere zapstok aan. Deze heeft een metalen bovenkant die er een stuk opgeruimder uitziet dan de bediening die we hierboven beschreven. Het nadeel is dat de individuele nummertoetsen, samen met de kleurcodeknoppen, zijn ondergebracht onder één verzamelknop. Druk je hierop, dan kun je het gewenste getal of de gewenste kleur selecteren in een on-screenmenu. Dat werkt uiteraard wel wat omslachtiger dan het indrukken van één enkele knop. Het voordeel is dat er nog maar vier reclameknoppen op zitten. Bovendien zijn ze een stuk minder schreeuwerig vormgegeven. Ook heeft TCL op deze bediening de volumeknop verplaatst. Die zit nu aan de rechterzijkant. Hoewel de afstandsbediening luxer aanvoelt en oogt, zit er geen toetsverlichting op. Ook werkt deze tv-staf gewoon op twee AAA-batterijen, net als die van de C80. Afstandsbediening TCL C85 Gamefuncties De TCL 65C845 die we vorig jaar hebben getest, was al zeer royaal toegerust voor gamers. Hetzelfde kunnen we zeggen van de C80 en C85. Beide geven consolegames in 4k-resolutie en hdr weer met variabele refreshrates (vrr) tot 120Hz. Bij pc-games tikken ze zelfs de 144Hz aan, maar dit werkt alleen moeiteloos in combinatie met AMD-videokaarten. Gebruik je een Nvidia-kaart, dan is de kans groot dat je een aangepaste resolutie moet instellen en precieze timings moet invullen om 144Hz werkend te krijgen. De timings die wij hebben gebruikt in combinatie met de Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 in onze test-pc, vind je in de afbeelding rechts. Lever je graag wat beeldscherpte in voor een nog hogere framerate, dan kun je je pc ook configureren op 1080p240. Die 240Hz werkt moeiteloos met videokaarten van AMD én Nvidia. Ook een automatic low latency mode is weer van de partij, waarmee de tv's automatisch overschakelen naar een weergavemodus met lage inputlag zodra gamecontent wordt gedetecteerd. TCL's Game Bar 2.0 van vorig jaar is op de C85 vervangen door Game Bar 3.0. Nieuwe toevoegingen ten opzichte van vorig jaar konden we niet ontdekken in dit gamemenu, wel merkten we dat de screenshotfunctie gesneuveld is. De mogelijkheid om een richtkruis in het midden van je scherm te toveren, is er nog steeds, waarbij je uit verschillende vormen kunt kiezen. Ook kun je nog steeds specifieke beeldmodi activeren voor fps- en rpg-games, waarbij de weergave steeds net even anders wordt afgesteld. Verder kun je schaduwen lichter maken en toont de 'vernieuwde' Game Bar de actuele framerate en de hdr-, allm- en vrr-status. Beide tv's zijn nu uitgerust met een Dolby Vision Game-beeldmodus voor als je hdr-games speelt op je Xbox. Daarnaast heeft TCL een foutje van vorig jaar hersteld. Toen verdween de instelling 'Lokale verduistering' uit het menu zodra vrr geactiveerd werd, terwijl de functie op de achtergrond actief bleef. Op de C80 en C85 blijft die optie wel gewoon beschikbaar in het menu als je een spelletje speelt.

Energiegebruik, inputlag en geluid

We meten het energiegebruik van televisies al jaren in de standaardmodus, bij weergave van een schaakbordpatroon met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Tegenwoordig voeren we deze test uit in een modus met een nauwkeurigere kleurbalans. In het geval van beide TCL's is dat de Filmmodus. Daarnaast voeren we tegenwoordig een dynamische energietest uit, waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. De meetresultaten van de C80 en C85 hebben in onderstaande grafiek een rode kleur, terwijl hun respectievelijke voorgangers, de C74 en C84, een paarse balk hebben. Beide televisies gebruiken een lcd-paneel met een miniledbacklight en quantumdotfilter. De geteste C80 is met zijn 50" een stukje kleiner dan de C85 met zijn 65", maar is toch niet in alle tests de zuinigste van de twee. In onze avondsimulatie, dus bij 120cd/m², verbruikt de C80 duidelijk minder, maar als we hem helderder afstellen voor onze overdagsimulatie, blijkt hij een stuk minder efficiënt. In onze tienminutentest op 250cd/m² heeft hij zelfs meer energie nodig dan de grotere TCL 65C855. In vergelijking met andere lcd-tv's scoren beide modellen gemiddeld. Opvallend is wel dat de C80 en C85 meer energie slurpen dan hun voorgangers uit 2023. Inputlag Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. Een lage 'inputlag', het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en het moment waarop het daadwerkelijk wordt getoond, is dus belangrijk bij gaming. Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k-60-beeldmodi. Onderstaande grafiek toont de TCL 50C805 en 65C855 in rood en hun voorgangers in paars. De twee televisies scoren hier prima. Ze zijn nergens de snelste of de traagste, maar met maximaal 5,4ms bij 120Hz en 14,7ms bij 60Hz kun je er prima snelle actie- en sportgames op spelen. Geluid De TCL C845 had al een bovengemiddelde geluidskwaliteit en de C85 doet er nog een schepje bovenop. In plaats van een 2.1-systeem gebruikt de nieuwkomer een 2.1.2-luidsprekeropstelling met twee downfiring stereoluidsprekers, een woofer achterop en twee omhooggerichte Atmos-luidsprekers bovenin. Hiermee weet de C85 een ruimtelijkere klank te produceren, terwijl de achterwoofer net dat beetje punch geeft dat films, series en games het aanhoren waard maakt. Verwacht echter geen al te krachtige bassen, daarvoor heb je toch echt een apart geluidssysteem nodig, zoals een soundbar met losse subwoofer. Zo'n extra geluidssysteem is al helemaal aan te raden bij de TCL C80. Zijn 2.0-luidsprekers zijn een stuk eenvoudiger en leveren een vrij schelle sound op. Dit is overigens geen drama in zijn prijsklasse en je kunt het volume flink oppompen zonder dat de luidsprekers overstuurd raken, maar daar is alles wel mee gezegd. Om de ingebouwde luidsprekers hoef je de TCL 50C805 in elk geval niet te halen.

Paneel en beeldverwerking

De TCL 50C805 en 65C855 beschikken allebei over een VA-paneel met quantumdotfilter en een coating om spiegelingen tegen te gaan. De ontspiegelende coating van de C85 is iets beter dan die van de C80, maar gelijk aan die van de C84. Reflecties worden niet zo goed tegengegaan als bij enkele duurdere miniled-tv's van fabrikanten als Sony en Samsung. Daar staat tegenover dat felle lichtbronnen in de omgeving niet leiden tot een regenboogeffect in beeld, waar die beter ontspiegelde tv's soms wel last van hebben. VA-panelen staan bekend om hun relatief diepe zwartweergave, zeker in vergelijking met ips-panelen, maar ook om hun krappere kijkhoeken. Daar liepen we onlangs nog tegenaan in onze review van de Sony Bravia 7, een sterke miniled-tv, maar met zulke krappe kijkhoeken dat we er niet echt van konden genieten. De C85 is zeker niet perfect, maar doet het vele malen beter dan die duizend euro duurdere Sony-tv. Onder een grotere hoek neemt de helderheid wat af, maar blijft de kleurweergave heel aardig overeind. De C80 komt minder goed uit de verf. Als je van het midden af beweegt, zie je zowel de helderheid als de kleurverzadiging drastisch afnemen. Dat maakt zeker de C80 geen ideale tv om met het hele gezin omheen te kruipen. Kijkhoeken TCL C80 Kijkhoeken TCL C85 Local dimming TCL heeft een flinke stap vooruitgezet met zijn localdimmingsysteem in de C85. De tv heeft een stuk meer dimmingzones dan zijn voorganger van vorig jaar: de C84. De C80 heeft er veel minder. Het aantal dimmingzones hangt af van de beelddiagonaal. Hieronder zie je de aantallen localdimmingzones op de C85 en C80, afgezet tegen de C84. LD-zones C80 LD-zones C84 LD-zones C85 50" 336 N.v.t. N.v.t. 55" 384 480 N.v.t. 65" 512 576 1344 75" 640 720 2160 85" 880 896 2304 98" 1340 N.v.t. 2160 Wat opvalt, is dat elke uitvoering van de C85 meer dan dubbel zoveel zones heeft als de C84 met dezelfde beelddiagonaal. De 75"-uitvoering heeft er zelfs driemaal zoveel als zijn voorganger. Ook valt op dat de 98"-versie minder localdimmingzones heeft dan de kleinere 85C855. Zetten we het aantal zones af tegen de beeldmaat, dan heeft de 75C855 het fijnmazigste localdimmingsysteem. De C80 heeft bij elke beelddiagonaal steeds enkele tientallen zones minder dan de C84 van vorig jaar. Hoewel de C85 relatief veel zones heeft, zijn de individuele zones nog steeds niet klein genoeg om bij een sterrenhemel de kleine sterren fel weer te geven op een diepzwarte achtergrond. Daarvoor heb je vooralsnog een oled- of (onbetaalbare) microled-tv nodig. Je kunt de local dimming via de menu's instellen, waar je de functie uit kunt zetten of kunt inschakelen op standje laag, gemiddeld of hoog. Voor de C84 gold dat de juiste setting erg afhing van de bekeken content en die vlieger gaat ook op voor de C80. De C85 beschikt over sterk verbeterde localdimmingalgoritmes, waardoor de noodzaak om veel te switchen tussen verschillende dimmingniveaus sterk is afgenomen. Kijk je met de helderheid ingesteld op standje 50 (van 100), dan werkt local dimming in de meeste gevallen prima op niveau 'hoog', zonder dat er al te opvallende black crush optreedt. Alleen als je Dolby Vision hdr-materiaal bekijkt in de beeldmodus Dolby Vision Donker, zouden we het localdimmingniveau verlagen naar laag of gemiddeld, om te voorkomen dat donkere details worden weggedrukt. Ook merkten we vorig jaar dat de localdimmingoptie uit het menu verdween als je op de C84 een game speelde met variabele refreshrate ingeschakeld, terwijl de functie op de achtergrond wel gewoon bleef werken. Die plooi is bij de C80 en C85 gladgestreken; je hoeft vrr niet langer uit te schakelen om het localdimmingniveau aan te passen. Xbox-beelden in de Dolby Vision Game-beeldmodus zijn het mooist met local dimming op hoog, maar dit verhoogt ook de inputlag. Voor games waarbij een snelle reactietijd belangrijk is, is het daarom toch verstandiger om local dimming uit te zetten of in te stellen op laag. Bij de C84 viel ons al op dat de tv in een goed verlichte ruimte nauwelijks last had van blooming. Halo's rond lichte objecten tegen een donkere achtergrond werden pas goed zichtbaar als je onder een hoek naar het scherm keek of tv keek in een sterk verduisterde ruimte. Dit geldt grotendeels ook voor de C80 en C85, al moet je bij die laatste wel echt je best doen om in het donker iets van blooming te zien. De C84 had nogal eens de neiging om overwegend donkere hdr-beelden te helder weer te geven en dit zien we ook bij de C80 terug. Bij de C85 is dat euvel heel aardig de kop ingedrukt. Dat konden we goed zien toen we beide tv's, met exact dezelfde beeldinstellingen en local dimming op hoog, via een HDMI-splitter dezelfde donkere Dolby Vision-scène voerden; de 'zwarte' letterboxbalken boven en onder in beeld zagen er op de C85 daadwerkelijk zwart uit, op de C80 leken ze eerder donkergrijs. We hebben de tv's voornamelijk bekeken met de Helderheid ingesteld op standje 50. Voer je dit op naar 100, de maximale stand, dan hebben de lage en middelste localdimmingstand meer effect. Net als vorig jaar met de C84 hebben we de lichtopbrengst bij het weergeven van een schaakbordpatroon met witte en zwarte vlakken opgemeten in de helderste stand en met local dimming ingesteld op uit, laag en hoog. De resultaten vind je in onderstaande tabel. De C85 is aanzienlijk helderder dan de C80, waardoor de contrastverhouding steevast twee keer zo hoog uitvalt. Op de hoogste localdimmingstand ligt het contrast bij de C85 zelfs bijna vijf keer zo hoog. In vergelijking met de C84 is de 65C855 niet in alle gevallen helderder, maar haalt hij wel betere zwartwaarden. Ook ten opzichte van zijn voorganger behaalt de C85 daardoor een aanzienlijk hoger contrast. De C85 kan indrukwekkend diepe zwarttinten tonen voor een lcd-televisie. En ook de C80 doet het heel goed op dat vlak, beter zelfs dan de C84. De perfecte zwartwaarden en haast oneindige contrasten van oledschermen blijven echter buiten bereik. Zwart Wit Contrast LD uit - TCL 50C805 LD uit - TCL 65C845 LD uit - TCL 65C855 0,12cd/m² 0,15cd/m² 0,1cd/m² 483cd/m² 874cd/m² 856cd/m² 4025:1 5827:1 8560:1 LD laag - TCL 50C805 LD laag - TCL 65C845 LD laag - TCL 65C855 0,07cd/m² 0,11cd/m² 0,06cd/m² 573cd/m² 1132cd/m² 974cd/m² 8186:1 10.291:1 16.233:1 LD hoog - TCL 50C805 LD hoog - TCL 65C845 LD hoog - TCL 65C855 0,08cd/m² 0,09cd/m² 0,04cd/m² 583cd/m² 1242cd/m² 1379cd/m² 7288:1 13.800:1 34.475:1 Beeldverwerking Voor beeldverwerking maakt de C80 gebruik van TCL's AiPQ 3.0-engine, waarbij de Pentonic 700-soc wordt gecombineerd met dezelfde beeldverwerkingsalgoritmes als bij de C84 van vorig jaar. De C85 is ook uitgerust met een Pentonic 700-chip, maar beschikt over geüpdatete verwerkingsalgoritmes. De beeldverwerkingsengine van de C85 wordt aangeduid als AiPQ Pro. Deze Pro-variant zou onder meer beschikken over een verbeterd AI-systeem voor het upscalen van lageresolutiecontent. Heel duidelijk zagen we deze winst overigens niet terug. De localdimmingalgoritmes zijn bij de AiPQ Pro wel duidelijk verbeterd, zoals we hierboven al hebben beschreven. De beeldverwerking van beide tv's is verder in orde. Beelden met een lagere resolutie of framerate worden prima weergegeven. Ook motion interpolation werkt naar behoren. Schakelen we de optie 'Bewegingsduidelijkheid' in en zetten we 'Vermindering van het vervagen' op standje 5 (van 10), dan ogen 50Hz-voetbalwedstrijden scherp en soepel, zonder soapopera-effect en zonder dat er al te storende beeldfouten optreden. Onder de Bewegingsduidelijkheid-optie vinden we ook de instelling 'LED-beweging wissen', waarbij zwarte frames worden ingevoegd voor een vloeiender beeld. Dit levert echter een merkbaar donkerdere en flikkerende weergave op, dus deze optie laat je beter uitgeschakeld. De C80 en C85 accepteren alle gangbare hdr-formaten. HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision worden ondersteund. Net als bij de C84 is voor Dolby Vision ook een aantal beeldpresets beschikbaar, zoals Dolby Vision IQ, dat de omgevingslichtsensors van de tv gebruikt om het hdr-beeld af te stemmen op de lichtsituatie. De preset Helder maakt het hdr-beeld wat lichter. Die laatste instelling gaat ten koste van de zwartniveaus, maar kan van pas komen als je bij veel omgevingslicht kijkt. Voor 's avonds is er ook de Dolby Vision-beeldmodus Donker, waarbij de zwartniveaus worden aangezet. Op de C84 leverde dit nog een merkbaar verlies van schaduwdetails op en dat zien we ook terug bij de C80. Op de C85 werkt de donkere modus al een stuk beter, mits je de local dimming een tandje lager zet.

Metingen, sdr en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv's gemeten met Portrait Displays Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter, Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen voor zowel onze sdr- als onze hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop oplevert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. In het geval van de C80 en C85 is dat de Filmmodus. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour leveren een intensere kleurbeleving op, maar ook verzadigingsfouten. We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennialang wordt gebruikt om een indicatie te geven van de beeldprestaties. ΔE geeft aan in hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien. Voor ΔE ITP ligt dat ongeveer een factor drie hoger. ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling vergelijkbaar. Sdr-weergave Onze metingen wijzen uit dat beide tv's prima in staat zijn om sdr-beelden goed weer te geven. Grijs- en kleurfouten blijven in al onze tests onder de zichtbare ΔE2000-grens van 3. Een aantal oledtelevisies doet het nog wat beter, maar met name de C80 scoort voor lcd-begrippen erg goed. Daar staat tegenover dat de maximale fullscreenhelderheid van de TCL 50C805 iets achterblijft bij die van de 65C855, terwijl 'zwart' op de goedkopere televisie ook net wat lichter is. De C80 en C85 zijn in onderstaande grafieken weer voorzien van rode balken, hun respectievelijke voorgangers hebben een paars kleurtje. Calman-rapporten TCL C80 - sdr Calman-rapporten TCL C85 - Sdr Metingen hdr Kijken we naar de hdr-prestaties, dan zijn de rollen omgedraaid. Hier zien we duidelijk dat de C80 met name de piekhelderheid mist om hdr-beelden met veel impact weer te geven. De maximale helderheid bij weergave van een volledig wit scherm is zelfs lager dan de piekhelderheid bij weergave van een wit venster van vijf procent. Bovendien bereikt de C80 iets minder hoge helderheden dan de C74, zijn voorganger. De C85 is juist een prima tv om op naar hdr-content te kijken. Bij een venster van vijf procent behaalt hij bijna een dubbel zo heldere weergave als bij het tonen van een volledig wit scherm. De tv blijft iets achter bij de extreem hoge helderheden van de C84, maar is alsnog een van de fellere schermen die je op dit moment kunt kopen. Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd dat de C85 in onze metingen iets minder helder kan dan zijn voorganger, maar er is ook een andere kant aan die medaille. De nauwkeurigheid van de kleur- en grijsweergave in hdr is bij de TCL 65C855 een stuk groter. De 50C805 is nog nauwkeuriger, maar die kan een stuk minder fel. Beide tv's scoren desalniettemin erg goed met hun beperkte grijs- en kleurafwijking, beter zelfs dan de meeste lcd-televisies die we tot dusver hebben getest. Calman-rapporten TCL C80 - hdr Calman-rapporten TCL C85 - Hdr

Conclusie